Vụ nhà báo Hàn Ni tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng: "Tôi tố cáo bà Hằng 3 hành vi vi phạm luật pháp"

PV Dân Việt đã có cuộc trao đổi với bà Hàn Ni về vụ việc này. Bà Ni cho biết, bà đã đến làm việc theo giấy mời của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bình Dương.



"Khi biết tin công an làm việc với tôi, rất nhiều người nghĩ rằng tôi sắp bị "bế đi rồi"… Thật ra, đó là một bước trong quy trình tố tụng theo quy định luật pháp của một vụ án, mà tôi là nạn nhân, là người đi tố cáo, tố giác tội phạm" – bà Ni nói.

Tại sao bà "tố cáo" mà không "khiếu nại", khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng ra tòa?

- Khiếu nại, khởi kiện ra tòa khi chỉ liên quan đến quyền lợi cá nhân của mình. Tòa có thể xử lý hoặc không xử lý, nếu thấy khiếu nại không đúng. Người khiếu nại không hề gì, nếu khiếu nại sai. Còn tố cáo tội phạm, bất cứ công dân nào phát hiện hành vi vi phạm luật pháp, vi phạm quyền lợi của mình hoặc cho cả cộng đồng, của nhà nước… đều được quyền tố cáo, yêu cầu cơ quan pháp luật xử lý. Người tố cáo phải chịu trách nhiệm về việc tố cáo. Tố cáo sai, thì người tố cáo sẽ bị đối phương tố cáo ngược lại, vì vu khống họ. Do đó, người ta rất thận trọng khi tố cáo ai đó.

Bà Đặng Thị Hàn Ni - hiện đang công tác tại báo Sài Gòn Giải Phóng. Ảnh: H.N

Vậy việc bà Nguyễn Phương Hằng lên mạng xã hội tố giác hàng loạt cá nhân, bà đánh giá như thế nào?

- Bà Hằng tố cáo nhiều người qua các buổi livestream, mọi người đã thấy, cơ quan chức năng vẫn tiếp nhận, tiến hành điều tra, xem như một nguồn tin tố giác tội phạm. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng làm việc, bà Hằng phải có trách nhiệm chứng minh, cung cấp chứng cứ rằng tố cáo của mình là đúng sự thật. Nếu sai, bà ấy phải chịu trách nhiệm trước luật pháp.

Trong việc bà tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, xin bà cho biết, vì sao bà tố cáo bà Hằng? Bà tố cáo bà Hằng về những hành vi gì?

- Đơn tố cáo của tôi đối với bà Hằng, ban đầu gửi tới Công an TP.HCM nhưng Công an TP.HCM xem xét, thấy thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh Bình Dương, nên tôi làm việc với Công an tỉnh Bình Dương.

Tôi tố cáo bà Hằng về 3 hành vi:

1/ Vu khống tôi. Bà Hằng nói tôi bảo kê, bảo vệ cho cái sai của lãnh đạo nhà nước. Bà Hằng nói tôi tống tiền doanh nghiệp… Nếu bà Hằng không cung cấp được bất cứ chứng cứ nào trong những điều đó, bà Hằng phải chịu trách nhiệm về hành vi "vu khống" đối với tôi.

2/ Hành vi nhục mạ tôi. Bà Hằng dùng hình ảnh của gia đình, vợ chồng tôi để nói rằng tôi quan hệ bất chính. Bà ấy còn dùng lời lẽ miệt thị tôi.

3/ Hành vi thứ 3, thay vì tố cáo, bà Hằng phải tố giác với cơ quan chức năng. Nhưng ở đây, bà Hằng lại livestream trên mạng xã hội, với số lượng người theo dõi mà bà nói "cả triệu view" (lượt người theo dõi). Hành vi lan tỏa thông tin đó có dấu hiệu của tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm quyền và lợi ích của người khác".

Tôi tố cáo bà Hằng 3 hành vi đó, và 3 tội tố cáo đều được quy định trong Bộ Luật Hình sự. Ngoài ra, do bà Hằng đã 2 lần công khai trên livestream sẽ đánh tôi – thậm chí còn đe dọa đến tận cơ quan hoặc gặp tôi bất kỳ ở đâu sẽ đánh tô nên tôi đã đề nghị Công an tỉnh Bình Dương có biện pháp bảo vệ tôi – người tố cáo.

Ngoài chức năng là một nhà báo, bà Hàn Ni còn viết sách và hoạt động thiện nguyện, tư vấn luật. Trong ảnh, nhà báo Hàn Ni giao lưu với độc giả. Ảnh: H.N

Bà có chắc chắn rằng việc bà tố cáo 3 hành vi vi phạm luật pháp của bà Hằng là chính xác, có đủ cơ sở pháp lý ?

- Tôi phải có trách nhiệm cung cấp chứng cứ cho cơ quan điều tra. Chứng cứ là những âm thanh, hình ảnh, mà bà Hằng đã vu khống, tung lên mạng xã hội cho nhiều người biết, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân tôi.

Tôi trình bày với công an những clip này tải ở đâu, kênh mạng nào, thời điểm nào… Những clip này có những lời lẽ nào ảnh hưởng đến tôi và tôi khẳng định với công an rằng, tôi không có những hành động như người ta vu cáo tôi. Cơ quan chức năng hoàn toàn có thể đi điều tra xem tôi có hành động đó hay không. Nếu sau này họ đi xác minh có hành động đó, thì họ sẽ xử lý tôi, nếu như tôi sai.

Tôi tố cáo thì tôi cung cấp chứng cứ và tôi chịu trách nhiệm về việc tố cáo của mình. Bà Hằng đã xúc phạm tôi không chỉ 1 lần mà rất nhiều lần qua các buổi livestream. Từ vu khống này nọ, nâng dần cấp độ nói tôi "phản động", nói tôi cấu kết với một số người để lấy tiền trục lợi gì đó của ông "đốc tờ Ruồi"… Hoàn toàn không có chuyện đó. Tần suất và sự lặp đi lặp lại rất nhiều lần trên không gian mạng.

Tương tự, bà ấy nói tôi thân thiết, bảo vệ anh Tất Thành Cang (nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, hiện đang bị bắt trong một số vụ án – PV), cái này cũng sai luôn.

Tôi nói thật, may cho tôi là tôi không có quen với anh Cang. Tôi có quen với vợ anh Cang , vì vợ anh Cang học cùng lớp thạc sĩ luật với tôi. Nhưng tôi không quen anh Cang, không chơi với anh Cang, chưa bao giờ bắt tay với anh Cang hay ăn nhậu riêng gì cả.

Bà Nguyễn Phương Hằng đã liên tục lên livestream trên mạng xã hội trong thời gian gần đây. Ảnh: M.X.H

Vậy bằng chứng nào bà Hằng nói về tôi như thế? Cơ quan công an sẽ đi xác minh, vì trong cơ quan tôi, ai cũng đều biết tôi chơi với ai, thân với ai. Tôi chắc chắc không hề có những vu cáo trên, cả quan hệ bất chính cũng không, bảo vệ nhau để làm điều gì đó sai trái cũng không, vì không quen, không thân thì làm sao bảo vệ?

Ngay bây giờ, bà ấy nói tôi và anh Đức Hiển (Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM – PV) quen ông "đốc tờ Ruồi" gì đó, lấy tiền gì đó để hại chị ấy, rồi nói tôi tấn công con chị ấy … Tất cả đều nói không đúng sự thật. Tôi không bao giờ làm những điều đó. Tôi đã không làm thì chắc chắn sẽ không thể nào tìm ra được bất cứ cái gì để vu cho tôi.

Với bà Hằng, từng bị Sở Thông tin – Truyền thông TP.HCM xử phạt hành chính. Nay, tôi yêu cầu xử lý bằng hình sự, do ảnh hưởng tới nhiều người, vi phạm nhiều lần. Sau khi tiếp xúc với tôi, tới lượt bà Hằng cũng sẽ phải làm việc với Công an tỉnh Bình Dương thôi.

Ngày 2/3 vừa qua, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng đã tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt của bà Hằng hàng trăm tỷ đồng. Ảnh: H.H

Ai nói cái gì phải cung cấp chứng cứ. Cơ quan điều tra mời đến làm việc, phải có trách nhiệm chứng minh. Bà Hằng phải chứng minh những gì bà ấy vu cáo tôi là có chứng cứ. Ví dụ: Có doanh nghiệp nào tố cáo tôi tống tiền hay chưa? Chứng cứ nào cho thấy tôi tống tiền doanh nghiệp? Chứng cứ nào thể hiện tôi nói xấu bộ trưởng? (giấy tờ hay một tin nhắn nào đó chẳng hạn)… Nếu bà Hằng không chứng minh được điều mình đã nói, thì bà ấy đã vi phạm luật pháp.

Trong vụ việc này, bà có yêu cầu đòi bồi thường về mặt dân sự?

- Công an hỏi tôi có đòi bồi thường dân sự, bồi thường thiệt hại gì không, tôi trả lời không cần bồi thường thiệt hại. Vì muốn được bồi thường, phải đi giám định, xác minh, chứng minh thiệt hại. Nếu sau này, xác định được vi phạm của bà Hằng nhà nước xử lý, thì tôi đề nghị cơ quan tố tụng hủy bỏ những việc làm sai trái không đúng sự thật của bà ấy. Yêu cầu người vi phạm cải chính, xin lỗi trên cơ quan thông tin đại chúng tương ứng với hành vi sai phạm. Yêu cầu các trang mạng khác thông tin sai sự thật, phải cải chính xin lỗi tôi.

Quá trình làm việc với Cơ quan điều tra – Công an tỉnh Bình Dương, bà thấy thế nào?

- Tôi thấy rất thoải mái trong quá trình làm việc. Công an Bình Dương làm việc rất chuyên nghiệp, đàng hoàng, chuẩn mực. Cuộc làm việc được ghi âm, ghi hình cụ thể, đúng quy định pháp luật. Lẽ ra, vụ án này chỉ do cấp quận – huyện xử lý nhưng tại sao vụ án này lại do Công an tỉnh Bình Dương xử lý? Vì tính chất của vụ án này là nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến xã hội, nên Công an tỉnh phải xử lý. Như vậy, mọi người thấy, tính nghiêm trọng nó đã bắt đầu lộ dần ra.

- Xin cảm ơn bà!