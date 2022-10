Vụ nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm ở Đồng Tháp: Khởi tố, bắt tạm giam thêm 2 người

Sáng 26/10, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 66-02D và 3 nhân viên cùng về tội Nhận hối lộ.