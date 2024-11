Vụ nhóm "quái xế" tông tử vong cô gái chờ đèn đỏ ở Hà Nội và quy định pháp lý liên quan

Cô gái bị đoàn xe máy tông tử vong ở Hà Nội

Ngày 4/11, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tạm giữ 10 thanh niên (độ tuổi 16 - 19) trong đoàn "quái xế" liên quan vụ tông tử vong cô gái đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu.

Theo Công an quận Hoàn Kiếm, khoảng 0h15 ngày 3/11, cô gái 27 tuổi đang điều khiển xe máy dừng trước vạch để chờ đèn đỏ ở ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu, hướng từ ga Hà Nội đi Bệnh viện 108. Cùng lúc, một đoàn 20-30 xe máy đi ngược chiều trên phố Trần Hưng Đạo lao tới với tốc độ nhanh.

Một xe trong đoàn sau đó đã đâm vào cô gái khiến nạn nhân ngã văng ra đường, tử vong tại chỗ. Sau gây tai nạn, cả nhóm rời hiện trường.

Cảnh sát bước đầu xác định, Nhung, 19 tuổi, điều khiển xe máy Honda Vision chở theo Phương Anh, 19 tuổi, tham gia cùng đoàn "quái xế". Do không chú ý quan sát, Nhung đã va vào cô gái đang chờ đèn đỏ. Cùng lúc đó, một xe chở hai người khác đi sau Nhung lao tới, tiếp tục đâm vào nạn nhân.

10 "quái xế" bị cảnh sát tạm giữ trong vụ tông tử vong cô gái trẻ ở ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu. Ảnh: CACC.

Tại cơ quan công an, Nhung cho hay tối 2/11 cùng bạn chạy xe máy "lượn phố" chụp ảnh. Đến khu vực Nhà hát lớn Hà Nội, cô nhập đoàn đua khoảng 20-30 xe nên phóng lên "tìm người quen".

Khi đến ngã tư Trần Hưng Đạo, xe của Nhung va vào xe nạn nhân và cả hai cùng ngã văng ra đường. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, Nhung mới biết đêm qua gây tai nạn chết người.

Căn cứ để khởi tố xử lý hình sự vụ án

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư cho biết, pháp luật Việt Nam nghiêm cấm hành vi đua xe trên đường phố, thực hiện các hành vi lặng lách, đánh võng, gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ danh tính của các thanh thiếu niên trong nhóm "quái xế" và đặc biệt làm rõ danh tính của người đã tông vào nạn nhân khiến nạn nhân tử vong.

Các đối tượng tham gia đua xe trái phép đều có thể bị xử lý hình sự nhưng với đối tượng trực tiếp gây ra cái chết của nạn nhân sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý cao hơn.

Theo ông Cường, trường hợp kết quả xác minh cho thấy đã có hành vi đua xe trái phép và tổ chức đua xe trái phép, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với các đối tượng tham gia đua xe và tổ chức đua xe về tội Đua xe trái phép và tội Tổ chức đua xe trái phép theo quy định tại Điều 265 và 266 Bộ luật hình sự.

Theo quy định của pháp luật, người tổ chức đua xe trái phép là người tạo những điều kiện vật chất, tinh thần cho hoạt động đua xe, người tổ chức đua xe cũng có thể là người khởi xướng, kêu gọi, hô hào người khác, người đưa ra giải thưởng hoặc có những hành vi khác tạo điều kiện cho những người khác tham gia đua xe.

Đây là hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội, xâm phạm đến trật tự, an toàn giao thông nên người thực hiện hành vi này sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 265 Bộ luật hình sự với mức chế tài có thể là phạt tiền, cải tạo không gian giữ hoặc phạt tù mức thấp nhất là một năm, mức cao nhất là 20 năm tù hoặc tù chung thân (nếu làm chết ba người trở lên hoặc gây hậu quả thương tích nghiêm trọng cho nhiều người).

Ngoài các đối tượng tổ chức đua xe trái phép, các đối tượng tham gia đua xe trái phép cũng bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 266 Bộ luật hình sự. Tội danh này quy định, nếu làm chết người sẽ bị phạt tiền từ 50 đến 150 triệu đồng hoặc phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

Đua xe trái phép là hành vi xâm phạm đến trật tự an toàn công cộng, trật tự giao thông, đe dọa đến tính mạng sức khỏe, tài sản của người tham gia giao thông, hành vi này gây nguy hiểm cho xã hội.

Người thực hiện hành vi đua xe trái phép là chủ thể từ 16 tuổi trở lên có khả năng nhận thức, điều khiển hành vi của mình, hậu quả ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội là căn cứ để xử lý hình sự, hậu quả dẫn đến chết người là tình tiết định khung tăng nặng hình phạt.

Từ phân tích trên, vị chuyên gia cho rằng, nếu kết quả xác minh cho thấy đây là hành vi đua xe và tổ chức đua xe trái phép, cơ quan điều tra sẽ khởi tố về hai tội danh nêu trên. Nếu đối tượng nào vừa tổ chức đua xe, vừa tham gia đua xe sẽ bị xử lý hình sự về cả hai tội danh.