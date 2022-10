Vụ nổ súng khiến 2 người chết ở Phú Quốc: Bắt được kẻ cầm đầu và nghi can nổ súng

Tối 29/10, đại tá Diệp Văn Thế - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, công an tỉnh đã truy xét, bắt giữ thêm 7 đối tượng, trong đó có 4 đối tượng cầm đầu, chủ mưu trong vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng xảy ra vào lúc 11h30 ngày 27/10 (tại tổ 12, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc, Kiên Giang).



Đối tượng Đoàn Thiên Long được xác là đối tượng trực tiếp nổ súng vào nhóm người khiến 3 người chết, 3 người bị thương nặng tại Phú Quốc trưa ngày 27/10. Ảnh: CACC

Đại tá Diệp Văn Thế cũng cho biết, sau khi vụ án xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh quyết định thành lập Ban chuyên án do đại tá Thế làm Trưởng ban; trung tá Trương Sa My - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự làm Phó trưởng ban thường trực cùng với sự tham gia hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đã tiến hành khẩn trương truy xét, bắt giữ các đối tượng liên quan.

Đến chiều nay (29/10) Công an tỉnh đã bắt giữ thêm 7 đối tượng, nâng tổng số bị bắt lên 36 đối tượng, tạm giữ 1 xe ô tô 16 chỗ do các đối tượng bỏ lại tại hiện trường.



Từ trái sang, các đối tượng: Bùi Đức Ngọc, Nguyễn Quốc Vinh và Nguyễn Văn Thái. Ảnh: CACC

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ 2 khẩu súng, 19 viên đạn, trong đó có 1 khẩu súng nghi có tính năng như súng quân dụng và đang được giám định, 1 con dấu ban ấp.

Trong các đối tượng bị bắt, 4 đối tượng được xác định cầm đầu, chủ mưu vụ án, gồm: Võ Văn Lương (tức Hai Lượng, SN 1987, quê quán tỉnh Cà Mau; chỗ ở hiện nay: khu phố 10, phường Dương Đông, TP.Phú Quốc, Kiên Giang); Nguyễn Quốc Vinh (SN 1982, ngụ Cà Mau), Nguyễn Văn Thái (tức Thái "Bus", SN 1988, ngụ TP.Phú Quốc, Kiên Giang), Bùi Đức Ngọc (SN 1992, ngụ Hải Phòng). Đặc biệt, bắt giữ Đoàn Thiên Long (SN 2001, ngụ TP.HCM) được xác là đối tượng trực tiếp nổ súng vào nhóm đối thủ.

Lực lượng công an kiểm tra đối chiếu hành khách trên tàu và các đối tượng gây án. Ảnh: CTV

Sáng 29/10, sau khi vụ nổ súng diễn ra Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Lực lượng biên phòng tỉnh Kiên Giang kiểm tra, rà soát chặt tại các bến tàu cao tốc, bến phà, nhằm sàng lọc những đối tượng trốn ra bên ngoài.