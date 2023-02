Vụ nổ súng ở Tiền Giang: Người cậu chết, cháu bị bắt khai gì với công an?

Trưa 20/2, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa quyết định tạm giữ hình sự nghi phạm Huỳnh Văn Nam (25 tuổi), ngụ xã Phú Quí, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để làm rõ hành vi "Vô ý gây chết người".

Nạn nhân là anh Huỳnh Văn Hiền (45 tuổi), ngụ xã Long Tiên, huyện Cai Lậy. Đây cũng là hai cậu cháu ruột.

Theo lời khai ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 19/2, Huỳnh Văn Nam chạy xe máy đến vườn sầu riêng tại xã Long Tiên, huyện Cai Lậy (Tiền Giang) để chăm sóc và xịt thuốc theo định kỳ.

Vừa tới nơi dừng xe, Nam gặp cậu ruột là anh Huỳnh Văn Hiền - có vườn sầu riêng giáp ranh - cũng đang có mặt tại đây.

Con dao bầu do anh Huỳnh Văn Hiền (45 tuổi ngụ xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) cẩm theo cùng khẩu súng để giải quyết mâu thuẫn. Ảnh: CACC

Sau vài lời chào hỏi, anh Hiền mới nói giọng không hài lòng khi Nam đặt máy xịt thuốc trên đường đi công cộng. Anh Hiền cho rằng việc để máy xịt như vậy đã làm hư con đường chung. Lời qua, tiếng lại, hai cậu cháu thiếu kiềm chế, lớn tiếng, sau đó lao vào đánh nhau ngay trên con lộ.

"Cậu Hiền thách thức nói sẽ dùng súng bắn tôi, tưởng là chỉ hù dọa nhưng cậu lại làm thật", Nam kể.

Lúc này, anh Hiền bỏ chạy về nhà cách đó khoảng 200m, mở cốp xe máy lấy một cây súng cùng con dao bầu dài hơn 40cm rồi đi ra khỏi cừa.

Nhìn thấy Nam chạy theo vào sân, anh Hiền bóp cò súng nổ một phát nhưng trượt. Khi tiếp cận gần hơn, hai cậu cháu tiếp tục ôm đánh nhau ngay trên sân nhà. Cùng lúc súng cướp cò nổ liền hai phát nhưng không ai trúng đạn.

Anh Hiền bị Nam quật ngã xuống nền đất trúng một vật khác khiến anh bị thương ở vùng đùi trái, nạn nhân bị mất máu quá nhiều và tử vong tại hiện trường.

"Vết thương không phải do viên đạn trúng gây tử vong, mà do tác động từ vật cứng khác", Công an huyện Cai Lậy thông tin.

Có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, Công an huyện Cai Lậy thu giữ một khẩu súng có hình dạng giống súng rulô cùng một con dao tang vật liên quan vụ án để phục vụ công tác điều tra.