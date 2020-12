Vụ nữ sinh lớp 10 ở An Giang viết thư tuyệt mệnh: Vì sao phải xác minh, làm rõ hành vi của cô chủ nhiệm?

Thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh An Giang cho biết, do có nhiều hạn chế, sai phạm liên quan đến vụ nữ sinh lớp 10 nhập viện nghi do tự tử và để lại thư tuyệt mệnh nên lãnh đạo Sở đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Việt Hùm, Hiệu trưởng và bà Nguyễn Ngọc Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Xương trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày 7/12).