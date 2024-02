Vụ nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh rách mặt ở Hà Nội vì chuyện tình cảm: Đã có kết luận cuối cùng

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh rách mặt ở Hà Nội, sáng 3/2, trao đổi với PV báo Dân Việt, bà Phạm Thị Lệ Hằng, Trưởng phòng GDĐT quận Hà Đông, Hà Nội đã thông tin về kết quả xác minh.

Bà Hằng cho biết: "Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, Phòng GDĐTT quận Hà Đông đã phối hợp với Công an quận, Công an phường Kiến Hưng, Trường THCS Kiến Hưng xác minh làm rõ sự việc xảy ra tại Trường THCS Kiến Hưng có học sinh xô xát sau giờ học ngày 26/1. Phòng GDĐT quận Hà Đông đã có báo cáo gửi UBND quận Hà Đông và Sở GDĐT Hà Nội về vụ việc.

Sáng 27/1, hiệu trưởng nhà trường, giáo viên chủ nhiệm lớp 6A4 và đại điện Công an quận Hà Đông, Công an phường Kiến Hưng, An ninh quận Hà Đông, Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng đã đến gia đình cháu N.T.A (nữ sinh bị đánh) để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cháu tiếp tục đến trường. Hiện tại sức khỏe và tinh thần của cháu ổn định.

Nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh rách mặt ở Hà Nội. Ảnh: PHCC

Chiều 27/1, nhà trường đã tổ chức họp Hội đồng kỷ luật học sinh đánh bạn là P.H.M.P, lớp 8A4, theo quy định.

Sáng 29/1, phụ huynh em T.A và hai bên gia đình đã gặp nhau. Ban giám hiệu và 2 giáo viên chủ nhiệm lớp cùng gia đình em P. đến gặp để xin lỗi, thăm hỏi động viên và phối hợp giải quyết.

Đến sáng ngày 2/2, phụ huynh em A. đã có thông tin đăng công khai trên mạng xã hội về việc xử lý thấu tình đạt lý của các cơ quan chức năng, giải quyết kịp thời sự việc và gửi lời cảm ơn Công an quận, Công an phường, Phòng GDĐT, Ủy ban nhân dân phường, Trường THCS Kiến Hưng quận Hà Đông.

Đến hiện tại, vụ việc đã giải quyết xong, các học sinh đã ổn định bình thường.

Nữ sinh bị bạo hành ngay trong lớp. Ảnh cắt từ clip

Qua vụ việc, bà Hằng chia sẻ thêm: "Phòng GDĐT quận Hà Đông chỉ đạo Trường THCS Kiến Hưng tiếp tục phối hợp hai gia đình học sinh để quan tâm giáo dục các em; tăng cường tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường, an toàn trường học. Phòng GDĐT nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với Trường THCS Kiến Hưng trong công tác tuyên truyền và quản lý học sinh đồng thời chỉ đạo rút kinh nghiệm chung đối với các trường trong quận quan tâm sát sao đến công tác an ninh an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường".

Trước đó, chiều ngày 26/1, em A., học sinh lớp 6 Trường THCS Kiến Hưng đã bị các bạn đánh hội đồng, phụ huynh nghi có bạn "dùng dao rọc giấy rạch mặt" sau giờ học gây xôn xao dư luận.

Chị Y. cho biết, khi gia đình đến trường đón con thì thấy mặt con đầy vết thương và chảy máu. Trong đó có 1 vết rách da dài khoảng 3cm trên trán và 1 vết rách da dài khoảng 5cm ở má.

Theo lời chị Y., con chị bị bạn cùng lớp gọi chị gái đang học lớp 8 cùng trường xuống lớp đánh. Nguyên do là bạn gái kia nghi ngờ bạn trai thích N.T.A. Chị Y. cũng cho biết, N.T.A. và bạn học không có mâu thuẫn trước đó.