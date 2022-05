Vụ Phó trưởng công an phường đánh phụ nữ: Vì sao hòa giải vẫn có thể bị xử lý?

Tối 28/4, chị M.K. (ở TP Cao Bằng) cùng bạn trai đến tiệm cắt tóc của anh Đ.K. ở phường Đề Thám, TP Cao Bằng. Sau đó, ông Đặng Đình Đoàn - Phó công an phường Sông Bằng cùng 2 người khác đi ôtô đến đây và yêu cầu một người mặc trang phục cảnh sát bắt giữ bạn trai chị K.



Ông Đặng Đình Đoàn (áo trắng) đánh chị K. Ảnh: Cắt từ clip.

Khi người phụ nữ phản ứng, đôi bên xảy ra xô xát, ông Đoàn đánh chị K. Nhóm của vị Phó công an phường sau đó rời đi khi công an sở tại có mặt tại hiện trường. Theo Công an phường Đề Thám, đôi bên đã đồng ý giảng hòa.

Tuy nhiên, lãnh đạo Công an TP Cao Bằng cho biết vẫn sẽ xử lý nghiêm hành vi của vị phó công an phường Sông Bằng, việc xử lý không ảnh hưởng bởi quyết định hòa giải.

Sau thông tin này, nhiều bạn đọc đặt câu hỏi, vậy việc hòa giải có ảnh hưởng đến việc xử lý nếu phó trưởng công an phường bị xác định có vi phạm?

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Hà Thị Khuyên (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, trong tố tụng hình sự việc hòa giải giữa hai bên sau khi xảy ra sự việc không phải là căn cứ để chấm dứt vụ việc.

Việc hòa giải đó chỉ có thể áp dụng giải quyết đối với phần dân sự, thỏa thuận về những khoản bồi thường do tổn thất về tinh thần, sức khỏe.

Còn về trách nhiệm hình sự, tính chất, mức độ và hậu quả tới đâu sẽ xử lý tới đó. Vì vậy, nếu đủ căn cứ, hành vi của vị phó công an phường vẫn có thể bị xử lý về tội "Bắt người trái pháp luật" quy định tại Điều 157 Bộ luật hình sự.

Luật sư Khuyên cho biết, theo quy định tại Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự, tội danh này không thuộc tội khởi tố theo yêu cầu của bị hại. Nên dù 2 bên đã hòa giải những cơ quan điều tra vẫn tiến hành xác minh, nếu thấy dấu hiệu tội phạm sẽ khởi tố vụ án.

Nếu vị phó công an phường bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội bắt người trái pháp luật sẽ có thể phải đối mặt với tình tiết định khung tăng nặng là "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn" quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 157 Bộ luật hình sự và tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là "Lợi dụng dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội" quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 52 Bộ luật hình sự.

Cũng liên quan đến vụ việc này, Công an tỉnh Cao Bằng đánh giá, ông Đặng Đình Đoàn đã có một số vi phạm về quy trình công tác, quy tắc ứng xử của lực lượng công an.

Vị phó trưởng công an phường thiếu kiềm chế, có hành vi xâm hại đến sức khỏe công dân, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của lực lượng công an và cần bị xử lý nghiêm.

Công an tỉnh Cao Bằng yêu cầu lãnh đạo Công an TP Cao Bằng tiếp tục xác minh và thực hiện quy trình kiểm điểm xử lý kỷ luật với ông Đoàn, báo cáo trước ngày 10/5.

Đại tá Nông Văn Kiên - Trưởng công an TP Cao Bằng khẳng định sẽ có hình thức xử lý nghiêm với ông Đặng Đình Đoàn. Bên cạnh đó, đại tá Kiên cũng cho biết sẽ làm rõ chi tiết vị bác sĩ gọi điện, rủ chị K. đi khám bệnh lúc đêm.

"Chúng tôi sẽ làm rõ tất cả các chi tiết để hiểu bản chất vụ việc. Nếu có vi phạm sẽ xử lý", đại tá Kiên nói.