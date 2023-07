Vào lúc 0h ngày 8/7, Công an quận 1 đã đến trước quán bar OSLO (38-40-42 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, TP.HCM). Thấy công an xuất hiện, nhiều nhân viên lễ tân, lực lượng bảo vệ nháo nhào thông báo cho bên trong để tìm cách đối phó. Tuy nhiên, các trinh sát hình sự đã kịp thời can thiệp.

Qua công tác sàn lọc, trinh sát ma túy nhanh chóng khoanh vùng các bàn tiệc nghi ngờ có người sử dụng chất cấm, mời về trụ sở Công an quận 1 test nhanh. Kết quả, Công an quận 1 phát hiện 4 "dân chơi", nhân viên dương tính với chất ma túy, công an thu giữ nhiều bình khí cười, hóa chất các loại để phục vụ khách hút shisha.

Công an quận 1 đang mở rộng điều tra vụ án.