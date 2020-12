Vụ “rút ruột” hàng chục tỷ đồng ở Công ty Thành Nguyên: Công an tỉnh Bình Dương vào cuộc

Theo Thông báo số 107/TB-CSKT (Đ1) ngày 21/12/2020, thượng tá Bùi Phạm Hải – phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Bình Dương – đã ký tên, xác nhận: Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Bình Dương (PC03) đã tiếp nhận vụ việc từ phòng cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM.



Ông Đào Gia Phú – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư – xây dựng và kinh doanh bất động sản Thành Nguyên (địa chỉ số 2 Hải Triều, quận 1, TP.HCM) đã có đơn gửi Công an TP.HCM tố cáo ông Lê Thành Điệu (sinh 1965, trú 646, tổ 62, khu 5, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) có hành vi "tham ô tài sản".

Trụ sở Công ty Thành Nguyên lúc còn đặt tại TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ảnh: C.T.N

Công ty Thành Nguyên là chủ đầu tư dự án Khu dân cư Võ Minh Đức, tại phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Quá trình rà soát sổ sách, chứng từ thu chi tài chính, sao kê tài khoản của Công ty Thành Nguyên, mở tại Ngân hàng TMCP Phát Triển – chi nhánh TP.HCM, từ ngày 8/8/2018 đến ngày 10/5/2020.

Ông Đào Gia Phú phát hiện sự việc: Tháng 8/2018, Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Liên Hiệp Việt (là cổ đông và đối tác của Công ty Thành Nguyên) đã chuyển vào tài khoản của Công ty Thành Nguyên số tiền trên 65 tỷ đồng (tròn số), để triển khai thực hiện dự án Khu dân cư Võ Minh Đức.

Thời điểm nay, Công ty Thành Nguyên đang đăng ký hoạt động tại tỉnh Bình Dương. Người đại diện theo pháp luật là bà Ngô Ngọc Giàu và chồng là ông Lê Thành Điệu, là chủ tài khoản của Công ty Thành Nguyên.

Ông Đào Gia Phú (thứ 2, phải qua) - Tổng Giám đốc Công ty Thành Nguyên - đứng đơn tố cáo ông Lê Thành Điệu. Ảnh: T.L

Ông Điệu đã chuyển đi, rút ra số tiền 64.603.743.466 đồng để sử dụng không rõ hoặc không đúng mục đích, gây thất thoát tài sản, thiệt hại cho Công ty Thành Nguyên.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM: Hành vi chuyển tiền, rút tiền của ông Điệu được thực hiện trong thời gian từ ngày 9/8/2018 đến ngày 16/9/2019, là thời điểm Công ty Thành Nguyên đang hoạt động tại tỉnh Bình Dương. Xét thấy tội phạm xảy ra thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bình Dương (PC03).

Tại Thông báo số 107, lãnh đạo Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Bình Dương – cho biết: Qua kiểm tra, xác minh ban đầu, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Bình Dương – đã thực hiện thủ tục phân công, thụ lý giải quyết tố giác theo quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự.

Dự án Khu dân cư Võ Minh Đức do Công ty Thành Nguyên làm chủ đầu tư tại tỉnh Bình Dương. Ảnh: T.L

Được biết, trong khi các cơ quan luật pháp hết sức rốt ráo triển khai các bước xác minh, điều tra vụ việc có dấu hiệu phạm tội, thì phía ông Lê Thành Điệu lại tỏ ra bất hợp tác. Lãnh đạo Công ty Thành Nguyên đã nhiều lần mời vợ chồng ông Điệu làm việc, nhưng cả hai đều tránh né.



Tương tự, các cơ quan chức năng có thư mời làm việc, vợ chồng ông Điệu vẫn không xuất hiện. Trong khi đó, từ các hành vi có dấu hiệu phạm tội trên, khiến cho Công ty Thành Nguyên không chỉ bị thiệt hại về tài chính; mặt khác, dự án bất động sản của doanh nghiệp ở tỉnh Bình Dương cũng lâm cảnh khó khăn.

Liên quan đến vụ việc khác, trong góp vốn làm dự án bất động sản với Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Liên Hiệp Việt, vợ chồng ông Lê Thành Điệu cũng đang bị Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bình Dương điều tra, do có đơn tố giác "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".