Vụ sát hại chủ tiệm vàng ở Hải Dương: Lời khai ớn lạnh của nghi phạm học sinh lớp 12

Thông tin mới nhất vụ sát hại chủ tiệm vàng ở Hải Dương từ CAND: Ngày 16/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đỗ Ngọc Khánh (SN 2005, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, học sinh lớp 12 của một trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Kim Thành) về hành vi giết người, cướp tài sản.

Đối tượng Đỗ Ngọc Khánh - nghi phạm sát hại chủ tiệm vàng ở Hải Dương. Nguồn: CAND

Trước đó, khoảng 2h ngày 13/1, tại khu vực bờ sông An Thành thuộc địa phận khu Đồng Văn, thị trấn Phú Thái, quần chúng phát hiện một nam giới nằm tử vong dưới sông, ở vị trí bờ kè tiếp giáp mép nước; phần hai chân bị xe máy đè lên. Khu vực cổ nạn nhân có vết thương hở...

Sau khi nhận được tin báo, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Kim Thành, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an thu giữ được 3 chiếc cần câu, ghế gấp bằng vải, vợt, rọ, các hộp đựng cần, hộp đựng dụng cụ. Phía trên bờ kè, khu vực vỉa hè nơi phát hiện tử thi có vũng máu loang. Khám nghiệm tử thi, sơ bộ xác định nguyên nhân chết do vết thương vùng cổ gây mất máu cấp. Quá trình khám nghiệm nạn nhân không có giấy tờ tùy thân.

Trong quá trình điều tra vụ án này, các trinh sát và điều tra viên gặp rất nhiều khó khăn, trước hết là việc xác định tung tích của nạn nhân. Trong khi đó, vụ án lại xảy ra vào lúc nửa đêm, hiện trường là khu vực vắng người qua lại. Vì thế, cùng với việc rà soát tại hiện trường, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Kim Thành đã vận động quần chúng tham gia tố giác tội phạm.

Quá trình rà soát kết hợp đã áp dụng đồng bộ các biện pháp điều tra với nguồn tin của quần chúng cung cấp, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương và Công an huyện Kim Thành nhanh chóng xác định được danh tính nạn nhân là anh Đ.V.T (SN 1985, trú thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành).

Quá trình làm việc với người thân, gia đình nạn nhân đã làm rõ về việc anh T sử dụng thời gian trước khi xảy ra vụ việc, cụ thể: Khoảng 19h ngày 12/1, anh T rời khỏi nhà, khi đi mang theo bộ đồ câu cá trong thùng vải màu đen và hai chiếc cần câu màu đen, điện thoại di động hiệu iPhone 7 và xe máy hiệu Honda Airblade, BKS: 34B1-807.66, ngoài ra không mang theo giấy tờ tùy thân, tài sản gì khác. Bản thân anh T không có mâu thuẫn, nợ nần tiền bạc với ai.

Từ các thông tin do gia đình nạn nhân cung cấp, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương và Công an huyện Kim Thành tập trung lực lượng xác minh nhân thân, các mối quan hệ của nạn nhân, rà soát, ghi lời khai nhân chứng người biết việc; rà soát camera xung quanh khu vực hiện trường cũng như mở rộng ra các vùng lân cận làm rõ đối tượng gây án. Quá trình xác minh điều tra, nổi lên đối tượng Đỗ Ngọc Khánh (SN 2005, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành) nghi vấn liên quan đến vụ án. Chiều 13/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành triệu tập Khánh lên làm việc. Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng Khánh tỏ ra rất tinh quái. Ban đầu, Khánh khai nhận không biết và không liên quan đến vụ án.

Cùng với việc vận động, thuyết phục, các trinh sát và điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương và Công an huyện Kim Thành đã tập trung đấu tranh với đối tượng. Đến khoảng 1h ngày 14/1, trước những chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra, Khánh đã phải thừa nhận là người thực hiện hành vi giết anh T.

Đỗ Ngọc Khánh là học sinh lớp 12. Do vay, nợ bạn bè số tiền khoảng hơn 5 triệu đồng nhưng không có tiền trả nên tối 12/1, Khánh nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để trả nợ. Thực hiện ý định, Khánh đi xung quanh thị trấn Phú Thái, tìm thấy nhà nào sơ hở thì thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Khoảng 22h30 tối 12/1, Khánh đi ra khu vực đường nội khu dân cư tiếp giáp quảng trưởng 20/9 từ đường 20/9 đi ra bờ sông An Thành thì phát hiện ánh đèn ở phía bờ sông. Cho rằng là ánh đèn đeo đầu của người đang ngồi câu cá, Khánh đã nảy sinh ý định sát hại nạn nhân để chiếm đoạt tài sản. Đối tượng đã nhặt viên gạch nung đập vào đỉnh đầu anh T. Khi nạn nhân ngã ra nền bờ kè sông, Khánh ném viên gạch này xuống sông sau đó bỏ chạy về hướng đường 20/9. Trong lúc chạy qua bãi rác gần hiện trường, đối tượng phát hiện 1 con dao (loại gọt hoa quả) nên nảy sinh ý định dùng dao cắt cổ anh T chết để bịt đầu mối.

Khi Khánh quay lại vị trí anh T vừa ngã thì phát hiện anh T đã ngồi dậy. Ngay lúc này, Khánh liền ghì đầu anh T xuống nền bờ kè, dùng dao cắt vào cổ nạn nhân. Khi phát hiện anh T tử vong, Khánh đẩy thi thể anh T rồi ném các tài sản, dụng cụ câu cá của anh T xuống sông; đồng thời đẩy xe máy hiệu Honda Airblade, BKS: 34B1-807.66 của anh T (dựng ngay gần vị trí anh T ngồi câu cá) xuống sông tại vị trí mà Khánh vừa đẩy thi thể anh T xuống sông. Sau khi gây án, Khánh đi về nhà mình ngủ, đến sáng hôm sau đi học bình thường.

Nơi đặt nạn nhân để khám nghiệm tử thi. Ảnh: CTV

Căn cứ lời khai nhận của Đỗ Ngọc Khánh, tối 14/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành cho Khánh thực nghiệm điều tra toàn bộ diễn biến hành vi phạm tội tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Kết quả hoàn toàn phù hợp với lời khai nhận tội, phù hợp không gian, thời gian, với hiện trường nơi xảy ra vụ việc.



Cơ quan công an đã tiến hành thu giữ tang vật vụ án. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 14/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người, cướp tài sản; ngày 16/1 đã ra quyết định tạm giữ hình sự Khánh về hành vi phạm tội trên.

Như Dân Việt đã thông tin, vào lúc 1h10 sáng 13/1, một người dân đi đánh cá trên sông (đoạn sau quảng trường 20.9, thuộc thị trấn Phú Thái) phát hiện thi thể 1 người đàn ông. Người dân đã báo lên chính quyền địa phương về sự việc. Lực lượng công an nhanh chóng có mặt và tiến hành phong toả hiện trường, phục vụ điều tra. Cơ quan điều tra xác định, nạn nhân là anh Đ.V.T (SN 1985, trú tại khu Tân Phú, thị trấn Phú Thái). Anh T là chủ cửa hàng kinh doanh vàng bạc và mỹ nghệ. Tại hiện trường, công an tìm thấy dụng cụ câu cá của nạn nhân. Trên cổ anh T có vết cắt sâu.