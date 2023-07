Vụ sát hại người đàn ông họ hàng: Công an thông tin nguyên nhân bất ngờ

Thông tin mới nhất vụ sát hại người đàn ông họ hàng từ ANTĐ: Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương cho biết đang tạm giữ hình sự Hoàng Đình Kim (SN 1979, trú tại xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) để điều tra về tội Giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 3/7, do mâu thuẫn cá nhân, Kim đã dùng dao đâm ông H.Đ.T (SN 1978, trú tại xã Lương Điền) gây tử vong.

Thông tin cho biết, Kim sinh sống tại TP.HCM và mới về quê. Kim và ông T có quan hệ họ hàng.

Mâu thuẫn xuất phát từ việc Kim cho rằng ông T nói xấu mình với gia đình, dẫn đến gia đình Kim lục đục. Thời điểm xảy ra vụ án, Kim hẹn ông T đến nhà mình để nói chuyện. Quá trình này, 2 anh em xảy ra mâu thuẫn, Kim liền dùng dao bầu đuổi, đâm ông T.

Như Dân Việt đã đưa tin: Ông T được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ngay sau đó. Tuy nhiên, do vết thương nặng, nạn nhân tử vong vào tối cùng ngày. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Lương Điền có báo cáo sự việc gửi Công an huyện Cẩm Giàng.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.