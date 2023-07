Sát hại người đàn ông họ hàng vì mâu thuẫn

Như Dân Việt đã đưa tin: Sáng 4/7, lãnh đạo UBND xã Lương Điền (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

Theo lãnh đạo UBND xã Lương Điền, vụ việc xảy ra từ 14h ngày 3/7 tại khu vực đất chuyển đổi của thôn Mậu An, xã Lương Điền.

Thông tin từ Công an xã Lương Điền, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, ông H.Đ.T (sinh năm 1978, trú tại thôn Mậu An) bị người cùng thôn .

Ông T được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ngay sau đó. Tuy nhiên, do vết thương nặng, nạn nhân tử vong vào tối cùng ngày.

Theo chính quyền địa phương, ông T và nghi phạm còn có mối quan hệ họ hàng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Lương Điền có báo cáo sự việc gửi Công an huyện Cẩm Giàng.

Hiện, cơ quan công an đang phối hợp điều tra vụ việc.

Một cảnh sát hình sự bị bạn gái "tố" hành hung gây thương tích

Liên quan đến vụ việc anh T.H.P là cảnh sát hình sự thuộc Đội cảnh sát hình sự Công an quận Lê Chân (TP.Hải Phòng) bị bạn gái "tố" hành hung gây thương tích, sáng 4/7, trao đổi với PV Dân Việt, anh T.H.P xác nhận có tình cảm yêu đương với chị H.T.T.N. Tuy nhiên, anh P khẳng định, không hành hung chị N và cho rằng những vết thương tích trong hình ảnh là cắt ghép.

Hình ảnh được cho là của chị N với những vết bầm tím, bật móng tay sau khi bị hành hung.

Anh P cho biết: Anh và N yêu nhau từ năm 2021 và xác định sẽ tiến tới hôn nhân. Theo quy định của ngành công an thì trước khi tiến đến hôn nhân, bên chị N phải cung cấp lý lịch để làm thủ tục báo cáo tổ chức, nhưng chị N lại né tránh với mục đích trì hoãn đám cưới.

"Gần đây, tôi bất ngờ phát hiện N đã dựng lên vở kịch để lừa tiền của tôi. Theo đó, N cùng một số đối tượng đã cấu kết dựng lên lý lịch sang chảnh cho N. Từ tháng 11/2022 đến cuối tháng 12/2022, tôi đã chuyển khoản và đưa tiền mặt cho N nhiều lần với tổng số tiền lên đến 2,5 tỷ đồng", anh P trình bày.

Cũng theo anh P: Số tiền này bố mẹ đã cho anh để làm vốn cưới vợ. Để tạo niềm tin, chị N nói bố đẻ đã mua 1 căn nhà ở khu đô thị cao cấp tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng (Hải Phòng) với số tiền 20 tỷ đồng và đã cho anh P đứng tên căn nhà. Thậm chí, chị N còn chụp, gửi cho bạn trai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất căn biệt thự số 25 ở khu đô thị mang tên anh T.H.P. Tuy nhiên, trên thực tế, đây là giấy tờ giả.

Trước đó, chị H.T.T.N đã gửi đơn tới các cơ quan chức năng tố cáo bạn trai là anh T.H.P đã có hành vi hành hung, gây thương tích cho chị.

Theo đơn tố giác tội phạm của chị N: Vào tối 18/5, chị tổ chức sinh nhật cho mẹ đẻ của anh P tại một nhà hàng ở Hải Phòng. Sau khi tiệc sinh nhật kết thúc, anh P không hài lòng với việc tổ chức sinh nhật này nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Đêm cùng ngày, khi về trước cửa căn nhà tại khu đô thị Vinhomes Imperia (phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng) thì chị bị anh P dùng tay tát, đấm liên tiếp vào mặt, đầu khiến chị phải chạy ra khỏi xe để thoát thân. Khi chạy ra ngoài, đến đầu xe ôtô thì chị N bị choáng nên ngã gục xuống. Lúc này, anh P mở cửa bên lái tiếp tục đi đến đánh thêm mấy cái vào đầu chị N. Toàn bộ sự việc có camera an ninh khu vực ghi lại và chị N đã gửi tới cơ quan công an.

Cũng theo đơn tố giác tội phạm, chị N cho biết: Từ tháng 12/2021, chị và anh P quen biết nhau và sau đó nảy sinh tình cảm yêu đương. Tháng 2/2022, anh P lên Hà Nội học tập trung 1 năm tại Học viện Cảnh sát nhân dân. chị N đưa bạn trai về một căn hộ ở Hà Nội để thuận tiện việc học hành. Hai người sống với nhau như vợ chồng kể từ ngày đó. Kết thúc thời gian học, anh P trở về đơn vị là Công an quận Lê Chân thuộc Công an TP.Hải Phòng công tác.

Theo chị N: Do anh P nợ nần ở ngoài xã hội nên gia đình anh P đã phải bán nhà để trả nợ; chính vì thế mà chị đã về Hải Phòng cùng anh P. Cả hai thuê căn hộ cùng sinh sống, anh P tự nguyện nhận đóng góp tiền làm nội thất và mua sắm đồ dùng trong ngôi nhà mới thuê.

Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Công an quận Hồng Bàng cho biết, đơn vị này đang điều tra liên quan đơn tố giác của một cô gái, về việc bị bạn trai công tác tại Công an quận Lê Chân hành hung gây thương tích.

Phá đường dây mua bán người sang Campuchia, bắt 10 nghi phạm

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 4/7, Đồn biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) cho biết, vừa làm thủ tục tiến hành khởi tố vụ án mua bán người qua biên giới Campuchia. Hiện đã bắt giữ 10 nghi phạm trong đường dây mua bán để phục vụ công tác điều tra.

Một đối tượng trong đường dây mua bán người qua biên giới Campuchia bị bắt ở khu vực biên biên giới tỉnh Long An. Ảnh; Thiên Long

Theo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, khoảng 13 giờ 40 ngày 26/6, cơ quan này làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo vệ đường biên địa phận tiếp giáp thuộc ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ (Long An) cách đường biên giới Campuchia 400m. Trong lúc tuần tra, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây phát hiện 3 đối tượng đưa cô gái tên N.N.K.N. (18 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM) qua lối mòn để sang Campuchia.

Đối tượng khai tên Trương Việt Hoàng (25 tuổi, ngụ phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội), Lâm Quốc Đạt (19 tuổi, ngụ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) và Trương Công Trứ (25 tuổi, ngụ xã Đức Hoà, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi). 3 đối tượng đưa cô gái đi bán với số tiền 18.000.000 đồng.

Tập trung điều tra, Đồn biên phòng phối hợp với lực lượng công an bắt thêm 4 nghi phạm tên Liễu, Sáu, Mai, Giáp (chưa rõ họ và tuổi), đồng thời triệu tập 3 đối tượng khác để điều tra làm rõ. Cả 10 đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội mua bán người qua biên giới để hưởng lợi.

Sau khi khởi tố vụ án hình sự về tội "Mua bán người", Đồn biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây bàn giao hồ sơ vụ án, đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Huệ, kiến nghị cơ quan này khởi tố bị can với các đổi tượng bị bắt theo thẩm quyền.

Đối với nạn nhân N N.K.N., lực lượng chức năng cho biết, bảo đảm an toàn, hỗ trợ nơi ăn, nghỉ, kiểm tra tình trạng sức khỏe, ổn định tâm lý và chăm sóc y tế để bàn giao cho gia đình.

Khởi tố đôi nam, nữ vận chuyển 34 bánh heroin từ nước ngoài về Việt Nam

Ngày 4/7, theo nguồn tin của PV Dân Việt, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Kon Tum đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng là Vương Văn Đức (40 tuổi) và Lã Thị Tuyết (48 tuổi cùng trú tại xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) về tội "Vận chuyển trái phép chất ma tuý".

Đối tượng Tuyết và Đức cùng tang vật. Ảnh: CTV

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 25/6, tổ công tác gồm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý - Công an tỉnh Kon Tum phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma tuý và tội phạm miền Trung - Cục Phòng chống ma tuý và tội phạm; Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm và Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum tổ chức tuần tra, kiểm soát tại khu vực biên giới Việt Nam - Lào thuộc thôn Iệc (xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Tại đây, tổ công tác phát hiện Đức và Tuyết đang có hành vi vận chuyển trái phép 34 bánh nghi là heroin từ Lào về Việt Nam.

Qua giám định, lực lượng chức năng xác định 34 bánh trên là heroin và có trọng lượng hơn 11kg.

Các đối tượng khai nhận, vào ngày 21/6, cả hai đã lên xe khách đi từ tỉnh Thái Nguyên vào tỉnh Kon Tum. Sau đó có người dẫn sang Viêng Chăn (Lào) nhận ma túy của một người đàn ông không rõ nhân thân, lai lịch và vận chuyển thuê với giá tiền công cho hai người là 340 triệu đồng.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi thăm hỏi các gia đình liệt sĩ, cán bộ công an bị thương trong vụ tấn công tại Đắk Lắk

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 4/7, Đoàn công tác của Công an tỉnh Quảng Ninh do Thiếu tướng Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền 700 triệu đồng cho 6 gia đình liệt sĩ và 2 cán bộ công an bị thương trong khi làm nhiệm vụ tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.



Đoàn công tác của Công an tỉnh Quảng Ninh do Thiếu tướng Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ Trần Quốc Thắng. Ảnh Báo CAND

Tại gia đình các liệt sĩ: Thiếu tá Hoàng Trung - cán bộ Công an xã Ea Ktur; Thiếu tá Trần Quốc Thắng - cán bộ Công an xã Ea Tiêu; Đại uý Hà Tuấn Anh - cán bộ Công an xã Ea Tiêu; Đại uý Nguyễn Đăng Nhân - cán bộ Công an xã Ea Ktur; đồng chí Nguyễn Văn Kiên - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ea Ktur và đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu; đoàn đã thắp nén nhang thơm tưởng nhớ các đồng chí cán bộ Công an xã và cán bộ xã đã hy sinh, trao quà, chia buồn và động viên gia đình các liệt sĩ.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh thắp nén tâm nhang cho liệt sĩ Hoàng Trung. Ảnh: VT

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh bày tỏ, sự hy sinh của các đồng chí mãi mãi được Đảng, Nhà nước, lực lượng CAND ghi nhận, biết ơn. Các đồng chí là tấm gương, là động lực để cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh học tập, phấn đấu hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân tin tưởng giao phó.

Đoàn đã cũng đã gửi quà và thăm hỏi, động viên gia đình Đại úy Lê Kiên Cường và Thượng úy Đàm Đình Bốp - cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin hiện đang điều trị tại Bệnh viện.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, rạng sáng ngày 11/6, một nhóm người dùng súng và các hung khí nguy hiểm khác tấn công, đập phá trụ sở UBND 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, làm một số đồng chí Công an xã, cán bộ xã, người dân tử vong và bị thương.