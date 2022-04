Như Dân Việt đã thông tin, ngày 12/4, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ Phạm Thị Hà (SN 1984, trú tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, Bắc Giang).

Theo cơ quan điều tra, Phạm Thị Hà có lý lịch bất hảo khi đã từng mang tiền án về tội "Môi giới mại dâm" và bị xử phạt 6 tháng tù giam. Sau khi trở về địa phương, Hà chỉ ăn chơi, không lao động và cũng không có nghề nghiệp ổn định.

Mẹ của Hà đã mất, đối tượng sống một mình do bố và em trai đi làm xa. Đối với hàng xóm láng giềng, Hà ít tiếp xúc, hỏi han và sống khá khép kín.

Nữ nghi phạm này có tính cách hung hãn. Trước khi gây ra vụ án sát hại nữ chủ shop quần áo, Hà từng rút dao doạ chém 1 tiểu thương ngoài chợ cũng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ khi mua bán hàng.

Nhiều người bất ngờ khi Phạm Thị Hà (ảnh nhỏ) trốn tại kho củi của một hộ dân cách hiện trường vụ án chỉ 200m.

Tương tự, trong vụ án sát hại chị D.Th.Tr.M (SN 1997, trú tại tổ dân phố Cầu Thượng), tại cơ quan công an, Hà khai nhận bản thân và nạn nhân không có mâu thuẫn, thù hằn cá nhân sâu xa. Nguyên nhân chỉ xuất phát khi Hà biết chị M mở cửa hàng quần áo nên đến xem và mua hàng nhưng chị M không bán và thể hiện "thái độ" nên đối tượng sinh lòng ghét bỏ và nung nấu ý định giết người.



Trước đó khoảng 1 tuần, Hà mua 4 gói thuốc diệt chuột và chuẩn bị sẵn 1 con dao mang theo người. Đến tối 11/4 khi gặp chị M tại ngõ gần nhà, đối tượng đã dùng dao chém nhiều nhát khiến chị M tử vong.

Được biết, Phạm Thị Hà và nạn nhân có quan hệ họ hàng, gọi nhau là chị em. Nạn nhân là người hiền lành, xinh xắn, được nhiều người quý mến. Do đó vào ngày 12/4, khi lực lượng công an bắt giữ được Hà, rất nhiều người bức xúc, phía cơ quan công an phải ngăn cản để áp giải đối tượng về trụ sở.

Lời khai ớn lạnh của nghi phạm sát hại nữ chủ shop quần áo.

Khoảng 22h ngày 11/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang nhận được tin báo tại khu vực tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên (Bắc Giang) xảy ra vụ án mạng, nạn nhân là chị D.Th.Tr.M (SN 1997, trú tại tổ dân phố Cầu Thượng) bị nghi phạm Phạm Thị Hà (SN 1984, cùng trú tại địa chỉ trên) dùng dao chém nhiều nhát khiến chị M bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Gây án xong, Hà vứt hung khí lại hiện trường và bỏ trốn. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang đã chủ trì, phối hợp với Công an huyện Tân Yên và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức điều tra, xác minh, truy bắt đối tượng. Sau 12 giờ đồng hồ truy tìm, trưa 12/4, đơn vị chức năng Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ đối tượng Hà tại một khu nhà hoang thuộc thị trấn Nhã Nam.