Địa phương trọng điểm về xây dựng tăng cường giải pháp giảm thiểu sự cố, tai nạn lao động

Liên quan đến vấn đề đảm bảo an toàn trong thi công, nguy cơ tai nạn trong xây dựng, Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi các hiệp hội liên quan và các quận, huyện.



Thời gian qua, một số sự cố nghiêm trọng, mất an toàn lao động đã xảy ra tại các địa phương khiến vấn đề về an toàn xây dựng trở nên phức tạp. Đơn cử, sự cố nổ nồi hơi tại Đồng Nai hay sự cố trong quá trình sửa chữa máy nghiền xi măng tại Yên Bái khiến nhiều người tủ vong đã gióng lên hồi chuông báo động về vấn đề an toàn lao động, thi công xây dựng.

Trong đó, TP.HCM là được biết đến địa phương trọng điểm về xây dựng khi số lượng công trình đang triển khai xây dựng chiếm tỷ lệ rất lớn. Trước tình hình trên, Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định về liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng trên địa bàn.

TP.HCM yêu cầu tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa nguy cơ gây tai nạn trong xây dựng. Ảnh: Gia Linh

Các đơn vị phải kiện toàn hệ thống quản lý công tác an toàn xây dựng đảm bảo đủ năng lực theo quy định của pháp luật; quy định trách nhiệm về an toàn xây dựng đến từng bộ phận, tổ, đội và các cá nhân quản lý, trực tiếp thi công, sản xuất.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, huấn luyện về an toàn xây dựng, nâng cao nhận thức, sự tuân thủ pháp luật về an toàn xây dựng sâu rộng đến từng bộ phận, tổ, đội và người lao động.

Rà soát các quy định, quy trình, biện pháp an toàn xây dựng, quy trình sản xuất của đơn vị đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, các tiêu chuẩn áp dụng, các quy chuẩn kỹ thuật về an toàn xây dựng hiện hành.

Mặt khác, tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn xây dựng tại đơn vị, nhằm chủ động kiểm soát, phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm, ngăn ngừa các nguy cơ gây tai nạn trong xây dựng, như: trên công trường, trong nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng.

Bên cạnh đó, đối với công tác bảo trì công trình xây dựng, dây chuyền công nghệ, phải rà soát, hoàn thiện quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn xây dựng trong quá trình duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa.

Ngoài ra, Sở Xây dựng yêu cầu TP.Thủ Đức và các quận, huyện; Ban Quản lý các khu chế xuất và Công nghiệp (Hepza) tăng cường tổ chức kiểm tra quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong hoạt động xây dựng, vận hành, sửa chữa máy, thiết bị công nghệ và quy trình xử lý sự cố.