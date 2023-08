Vụ thanh niên bị đôi nam nữ sát hại ở bãi đất trống, cướp xe máy: Khen thưởng nóng ban chuyên án

Sáng 2/8, đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã biểu dương và trao thưởng số tiền 50 triệu đồng cho ban chuyên án truy xét, bắt giữ nhanh hai đối tượng có hành vi giết người, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn TP.Thuận An vào ngày 31/7.



Hai đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Thành Thông (SN 2000) và Lê Thị Mỹ Anh (SN 2006, cùng ngụ tại An Giang). Nạn nhân được xác định là N.T.K (SN 2002, quê Hậu Giang).

Đại tá Trần Văn Chính - Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương trao khen thưởng cho ban chuyên án. Ảnh: Hoàng Minh.

Phát biểu tại buổi lễ trao thưởng, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã biểu dương, chúc mừng thành tích phá án nhanh của các lực lượng, đặc biệt Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp hiệu quả với công an các đơn vị, địa phương nhanh chóng điều tra, xác minh, truy bắt được các đối tượng gây án trong thời gian ngắn.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Thông và Mỹ Anh khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã bàn nhau hẹn anh K ra khu vực bãi đất trống trên đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao, TP.Thuận An.

Thông và Mỹ Anh thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: A.X.

Camera ghi lại hình ảnh 2 đối tượng khi tẩu thoát. Ảnh: A.X.

Tại đây, Thông đã dùng hung khí sát hại anh K cướp xe máy rồi cả hai rời khỏi hiện trường. Qua điều tra, công an đã bắt được cả 2 đối tượng vào tối 1/8.

Như Dân Việt đã đưa tin, sáng 31/7, nhiều người đi tập thể dục ở khu đất trống trên đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao, TP.Thuận An tá hỏa phát hiện một thanh niên tử vong trên người có nhiều vết thương nghi do vật sắc nhọn gây ra.

Sự việc được người dân trình báo đến công an. Công an TP.Thuận An đã có mặt phong tỏa, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo ghi nhận, tại hiện trường là khu đất dự án rộng hàng chục hécta, tuy nhiên chỉ mới hình thành đường đi chứ chưa có nhà cửa cũng như người sinh sống. Thường ngày người dân hay vào đây thả diều, tập thể dục.

Tối 1/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương, Công an TP.Thuận An bắt giữ hai nghi phạm trên.