Công an vào cuộc vụ thông tin "thầy trò có quan hệ tình cảm" ở Đại học Y Dược Thái Bình

Liên quan vụ thông tin "thầy trò có quan hệ tình cảm" ở Đại học Y Dược Thái Bình, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, qua rà soát trên không gian mạng, ngày 27/4/2024, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thái Bình phát hiện 2 trường hợp sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bài viết, bình luận có nội dung bịa đặt, sai sự thật liên quan đến cán bộ, giáo viên của Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

Ngay sau đó, thông tin được chia sẻ, bình luận với tốc độ rất nhanh, gây tâm lý hoang mang trong cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

Trước diễn biến này, cơ quan chức năng đã vào cuộc để làm rõ các thông tin liên quan. Tại cơ quan công an, 2 đối tượng đã khai nhận mục đích đăng tải để thu hút nhiều người quan tâm, bình luận, chia sẻ tăng tương tác với trang Facebook cá nhân.

2 đối tượng đã nhận thức được hành vi của mình, đồng thời chủ động gỡ các bài viết vi phạm đã đăng tải và cam kết không tái phạm.

Công an tỉnh Thái Bình đã xử phạt 2 trường hợp khi tung tin sai sự thật về vụ "thầy trò có quan hệ tình cảm" ở Đại học Y Dược Thái Bình. Ảnh chụp màn hình một thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội/BT

Căn cứ các quy định của pháp luật, phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp trên về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân", theo quy định tại Điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 và Nghị định 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin quan hệ tình cảm giữa thầy và trò trường Đại học Y Dược Thái Bình. Trước thông tin này, Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã lên tiếng bác bỏ.

Theo Trường Đại học Y Dược Thái Bình, trong thời gian vừa qua, có một số người phát tán thông tin trên mạng xã hội và truyền miệng sai sự thật về lưu học sinh đang theo học tại trường có quan hệ tình cảm vượt quá mức giới hạn với cán bộ, giáo viên trong trường.

Câu chuyện còn được thêm thắt nhiều tình tiết không có thật, làm ảnh hưởng xấu đến nhà trường cũng như lưu học sinh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo trường đã chỉ đạo phòng hợp tác quốc tế, đại diện ban chấp hành Đoàn thanh niên trường tổ chức cuộc họp với trưởng đoàn lưu học sinh và lưu học sinh vào ngày 23/4.

Tại cuộc họp, lưu học sinh xác nhận: "Trong thời gian học tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình không có mối quan hệ tình cảm hay hành động nào tổn hại về mặt thể chất và tinh thần giữa bản thân và cán bộ nhà trường".

Ngày 25/4, ban chấp hành Đảng bộ nhà trường đã họp, xem xét nội dung thông tin, đồng thời khẳng định các tin đồn là hoàn toàn sai sự thật, không có căn cứ, làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường và cán bộ, sinh viên.

Trường Đại học Y Dược Thái Bình cũng đã thông báo đến các đơn vị và toàn thể viên chức, người lao động trong trường, nội dung lan truyền thông tin sai sự thật trên.

Trường Đại học Y Dược Thái Bình cũng nêu rõ: "Nếu tập thể, cá nhân có phát ngôn hoặc phát tán thông tin sai sự thật về sự việc nêu trên sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và nhà trường".