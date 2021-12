Vụ thi thể phụ nữ ở sông Thạch Hãn: Đã xác định được 2 nghi phạm

Trưa 13/12, đại tá Trần Đức Triệu – Trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 nghi can của vụ án mạng gồm: Võ Viết Đạt (SN 1980, trú khu vực 3, xã Triệu Thuận, Triệu Phong) và Đoàn Thanh Tuấn (SN 1971, trú Đâu Kênh, xã Triệu Long); đồng thời củng cố hồ sơ để khởi tố bị can vụ án mạng vừa xảy ra.

Sáng 13/12, nhiều người dân tập trung trước cổng một ngôi chùa ở khu vực 3, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong để theo dõi công an làm việc vụ thi thể phụ nữ ở sông Thạch Hãn. Ảnh: Ngọc Vũ.

Theo đại tá Triệu, nguyên nhân vụ án do mâu thuẫn trong cuộc sống. Nạn nhân và nghi phạm có quen biết từ trước. Địa điểm gây án tại khu vực 3, xã Triệu Thuận.

Bước đầu xác định, nghi phạm đã dùng hùng khí đánh nạn nhân tử vong.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 20h ngày 11/12, người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ ở bờ sông Thạch Hãn, đoạn qua thôn Bích Khê, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong (không như tin ban đầu là ở tiểu khu 4, thị trấn Ái Tử) nên trình báo công an.

Nạn nhân được xác định là Lê Thị H (SN 1972, trú thị trấn Ái Tử).

Cầu Đại Lộc, nơi phát hiện chiếc xe máy của nạn nhân H. Ảnh: Ngọc Vũ.

Quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định đây là vụ án mạng nên lập chuyên án để điều tra, truy xét.

Công an tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các lực lượng gồm Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Triệu Phong, các Phòng chuyên môn của Công an tỉnh và Công an thị xã Quảng Trị triển khai nhanh các mũi điều tra.

Đến chiều 12/12, cơ quan công an xác định được nghi phạm nên mời làm việc, khai thác thông tin.

Khoảng 19h cùng ngày, chiếc xe máy của nạn nhân H đã được tìm thấy dưới chân cầu Đại Lộc, trên sông Thạch Hãn.

Đại tá Triệu cho hay, địa điểm gây án cách địa điểm phát hiện thi thể nạn nhân và chiếc xe máy rất xa, điều kiện thời tiết mưa gió… Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ công an đã vượt qua khó khăn, nhanh chóng xác định nghi phạm sau chưa đầy 24 giờ đồng hồ.