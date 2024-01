Vụ thi thể trong xe ô tô bị cháy ở Thái Bình: Bất ngờ với danh tính nạn nhân

Như đã đưa tin, vào rạng sáng hôm qua (6/1), người dân sinh sống tại xã Hồng Lĩnh (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) phát hiện xe ô tô con bị cháy và bên trong có 1 người tử vong. Ngay sau đó, vụ việc nhanh chóng được cấp báo đến cơ quan chức năng.



Nhận được tin báo, Công an huyện Hưng Hà, Công an xã Hồng Lĩnh đã có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ sự việc. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, nạn nhân tử vong trong xe ô tô là trung úy Đ.V.T. (trú tại xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), hiện đang công tác tại Công an huyện Hưng Hà (Thái Bình).

Hình ảnh xe ô tô bị ngọn lửa thiêu rụi và bên trong có thi thể người.

Quá trình trích xuất hình ảnh từ camera an ninh gần hiện trường xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân ban đầu dẫn đến chiếc xe ô tô bị cháy và trung úy T. tử vong là do tai nạn giao thông tự gây. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Công an huyện Hưng Hà đã bàn giao thi thể nạn nhân và cùng phối hợp với gia đình tổ chức hậu sự.

Trước đó, vào khoảng 4h rạng sáng 6/1, chính quyền xã Hồng Lĩnh nhận được tin báo của người dân về việc một chiếc ô tô bị cháy rụi, bên trong có một thi thể. Thời điểm phát hiện sự việc, người dân nhìn thấy xe ô tô con bị lật nghiêng ven đường, gần khu đất trống bị ngọn lửa thiêu rụi gần như hoàn toàn và bên trong có một thi thể bị cháy đen.