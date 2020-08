Vụ tiệm vàng báo mất 350 cây vàng: Tên trộm bị bại lộ như thế nào?

Trước đó, ngày 18/8, bà Lê Thị Vân Anh (41 tuổi, trú tại P.Quang Trung, thị xã Sơn Tây) trình báo cơ quan chức năng về việc tiệm vàng của bà bị kẻ gian đột nhập trộm đi 350 cây vàng, 140 triệu đồng và tổng thiệt hại lên đến khoảng 13 tỉ đồng.



Tiệm vàng Tuấn Đạt, nơi chủ tiệm báo mất 350 cây vàng. Ảnh Hồng Nhân.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Tiến Hân là nghi can thực hiên vụ trộm cắp này.

Tại cơ quan điều tra, Hân đã khai nhận khoảng 3 giờ sáng ngày 18/8 đã leo sang nhà bên cạnh tiệm vàng do bà Vân Anh làm chủ, phá khóa và leo xuống tầng 1 ngắt hệ thống camera an ninh để lấy trộm vàng trong tủ kính. Ngay sau đó, Hân đã mang số vàng trộm được về nhà bà ngoại để cất giấu.

Người nhà Hân nói gì?

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, bà ngoại của Hân sống cùng người con trai thứ 4 là ông Nguyễn Văn Kiệm (48 tuổi trú tại thôn Bãi Thụy, xã Đồng Tháp, H.Đan Phượng). Tại đây, Hân đã mang số vàng đó cất giấu tại gầm giường của bà mà không ai biết.

Ông Nguyễn Văn Kiệm (cậu ruột) của nghi phạm Nguyễn Tiến Hân chưa thôi đau buồn trước hành vi vi phạm pháp luật của cháu mình. Ảnh: Lương Hạnh

Được biết, ông bà Hân đã ngoài 80 tuổi, ở tầng 1 và ăn uống riêng với con trai ruột. Ông Kiệm đi làm vài ngày mới về nhà một lần, cũng không để ý đến Hân đến chơi.

Ông cho biết thêm, bố Hân làm công việc đi chợ buôn bán còn mẹ Hân cũng đi làm thuê xa nhà cách vài ngày mới về. Gia đình Hân cũng không khá giả.

"Ngày hôm đó, công an xã xuống tìm tôi khi tôi đang ngủ. Nhưng tôi và gia đình không ai hay biết chuyện Hân trộm cắp số tiền quá lớn như vậy. Nếu như tôi biết hay che giấu đi thì tôi đã trở thành tòng phạm", ông Kiệm nhớ lại.

Cả gia đình Hân đặc biệt là bà ngoại Hân đang vô cùng đau buồn và thất vọng. Phần vì thương xót cháu, phần vì giận vì cháu hết lần này đến lần khác làm những việc vi phạm pháp luật.

Nghi phạm Nguyễn Tiến Hân cất giấu tang vật tại gầm giường trong phòng của ông bà ngoại.

Vì sao Hân bị bại lộ?

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an TX Sơn Tây và phòng PC09 Công an Hà Nội khám nghiệm

Tuy nhiên trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng chưa làm rõ được đối tượng gây án cũng như thu hồi tang vật.

Quá trình điều tra vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được tin báo về một vụ trộm tại cửa hàng kinh doanh xe máy xảy ra tại xã Bình Yên, huyện Thạch Thất. Theo trình báo, kẻ gian đột nhập trộm chiếc xe máy Honda SH 150i cùng 58 triệu đồng để trong két sắt.

Nghi phạm đã đột nhập vào nhà lấy đi 350 cây vàng các loại cùng 140 triệu đồng tiền mặt.

Qua khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai những người liên quan và camera, Cảnh sát xác định kẻ trộm có đặc điểm, phương thức, thủ đoạn và phương tiện gây án giống với vụ trộm tại tiệm vàng Tuấn Đạt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 23/8, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TX Sơn Tây, Công an huyện Thạch Thất và Công an huyện Đan Phượng bắt giữ đối tượng Nguyễn Tiến Hân (SN 1990, trú huyện Đan Phượng).

Tang vật thu giữ 8,4 kg vàng trang sức các loại, 1 điện thoại di động Iphone 11 Pro Max và chiếc xe máy Honda SH 150i.