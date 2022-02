Vụ Tịnh Thất Bồng Lai: Chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh, ông Lê Tùng Vân bị xem xét dấu hiệu tội loạn luân?

Chuyển hồ sơ về Công an tỉnh

Liên quan đến vụ Tịnh Thất Bồng Lai, mới đây, lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho hay, Viện KSND huyện Đức Hòa đã có quyết định chuyển hồ sơ vụ án hình sự xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai về Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền từ ngày 21/2.

Vụ việc liên quan đến Tịnh Thất Bồng Lai và cá nhân ông Lê Tùng Vân đang được dư luận rất quan tâm. Ảnh: TLL

Theo đó, xét thấy vụ án này thuộc thẩm quyền của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh, xét công văn đề nghị của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa, Viện KSND huyện Đức Hòa quyết định chuyển hồ sơ vụ án về tỉnh.

Theo vị lãnh đạo này, Công an tỉnh Long An đã tiếp nhận hồ sơ vụ án, vật chứng và bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án hình sự "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân", do cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa khởi tố ngày 3/1.

"Ngoài tội danh trên, cơ quan điều tra vẫn tiếp tục điều tra tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Loạn luân".

Tuy vậy, "rất khó để khởi tố tội "Loạn luân" vì không có đơn phản ánh, những người nghi ngờ liên quan đều phủ nhận việc quan hệ với ông Lê Tùng Vân để sinh con" - nguồn tin trên chia sẻ thêm.

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, việc cơ quan điều tra khởi tố nhiều tội danh đối với nhiều người ở Tịnh Thất Bồng Lai là hoàn toàn có thể xảy ra, bởi trước đó có nhiều nội dung tố cáo, tố giác, tin báo về rất nhiều sai phạm của nhóm người sinh sống ở đây.

Tuy nhiên, để khởi tố về tội danh gì, khởi tố với ai phải căn cứ vào các quy định của pháp luật, trên cơ sở các tài liệu chứng cứ đã được xác minh làm rõ.

Theo thông tin từ phía cơ quan điều tra, đến nay mới chỉ khởi tố một số bị can về Tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật hình sự, còn đối với các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, loạn luân... cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành xác minh.

Có thể xem xét khởi tố tội loạn luân mà không cần đơn tố cáo

Theo ông Cường, với hành vi loạn luân, cơ quan điều tra sẽ khởi tố khi có kết luận giám định ADN của cơ quan chức năng hoặc có các chứng cứ khác chứng minh ông Lê Tùng Vân có hành vi quan hệ tình dục với những người có cùng dòng máu.

Tội loạn luân là một trong các tội danh xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình quy định tại Chương XVII Bộ luật hình sự.

Theo đó, loạn luân là hành vi quan hệ tình dục giữa những người mà biết rõ là có cùng dòng máu về trực hệ, là anh chị em cùng mẹ khác cha, anh chị em cùng cha khác mẹ.

Người thực hiện hành vi loạn luân có thể phải chịu chế tài đến 5 năm tù. Để xử lý về tội danh này, cơ quan điều tra phải thu thập các chứng cứ chứng minh có hành vi quan hệ tình dục giữa những người cùng dòng máu về trực hệ như giữa cha với con…

Hành vi quan hệ tình dục giữa những người này thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm khi họ biết rõ mối quan hệ giữa họ là có quan hệ huyết thống trực hệ, là anh chị em với nhau nhưng vẫn thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Tội danh này không đòi hỏi phải có hậu quả là sinh con hay trái ý muốn, chỉ cần có căn cứ cho thấy có hành vi quan hệ tình dục giữa những người cùng dòng máu về trực hệ mà họ biết rõ mối quan hệ ruột thịt nhưng vẫn thực hiện hành vi là có thể xử lý hình sự mà không phụ thuộc vào việc họ có đơn tố cáo hay không.

Pháp luật Việt Nam quy định một số trường hợp khởi tố vụ án theo yêu cầu của người bị hại, theo đó có một số tội danh thuộc trường hợp ít nghiêm trọng quy định tại Điều 155, cơ quan điều tra chị khởi tố khi người bị hại có đơn yêu cầu và khi người bị hại rút đơn vụ án có thể bị đình chỉ.

Ngoài những tội danh được liệt kê tại điều luật này, các tội danh khác hoặc các trường hợp khác cơ quan điều tra sẽ khởi tố mà không phụ thuộc vào yêu cầu của người bị hại trong đó có tội loạn luân.

Bởi vậy, không cần có đơn yêu cầu khởi tố cơ quan điều tra vẫn khởi tố vụ án đối với ông Lê Tùng Vân nếu có căn cứ cho thấy có hành vi loạn luân xảy ra.

Hơn nữa đối với hành vi loạn luân, có thể sẽ không có người bị hại, nếu cả hai bên đều biết rõ mối quan hệ là cùng dòng máu nhưng vẫn thực hiện hành vi quan hệ tình dục thì còn có thể khởi tố cả hai về tội loạn luân, cả hai bên đều là bị can, bị cáo chứ không có ai là bị hại cả.

Tội danh này không phải là tội danh xâm phạm đến danh dự nhân phẩm con người và là tội danh xâm phạm đến chế độ hôn nhân và gia đình.