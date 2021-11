Vụ "Tịnh thất Bồng Lai" xôn xao dư luận: Bộ Nội vụ nói gì?

Chiều 5/11, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo thường kỳ quý IV năm 2021 về tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác của Bộ Nội vụ. Chủ trì là thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long.

Họp báo thường kỳ của Bộ Nội vụ chiều 5/11. Ảnh: Thanh Tuấn

Tại buổi họp báo, thông tin về sự việc "Tịnh thất Bồng Lai", còn có tên khác là "Thiền am bên bờ vũ trụ" ở ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà - một địa điểm tâm linh tự xưng gây xôm xao dư luận thời gian qua, ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ khẳng định: "Tịnh thất Bồng Lai" có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi.

Theo đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, nơi tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai" ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An không phải là tự viện hợp pháp và không do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An quản lý.

Những người đang sống và sinh hoạt tại đây không phải là tu sĩ Phật giáo và có dấu hiệu lợi dụng hình thức tu sĩ Phật giáo để kêu gọi lòng tốt của tín đồ Phật giáo.

Ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Thanh Tuấn

Theo báo cáo của UBND tỉnh Long An gửi Ban Tôn giáo Chính phủ, hiện trong tư thất Bồng Lai có gần 30 người đăng ký thường trú, tạm trú. Chủ hộ là bà Cao Thị Cúc (60 tuổi, quê An Giang). Chủ trì tại nơi tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai" này là ông Lê Tùng Vân, người tự xưng là Hòa Thượng, nhưng theo các cơ quan chức năng tỉnh Long An, đây chỉ là hình thức giả sư.

Chính quyền xác minh, tại "Tịnh thất Bồng Lai" có 8 đứa trẻ. Trong đó có 6 đứa trẻ có tổng cộng 3 người mẹ ruột đang sinh sống cùng, trong giấy tờ, phần tên cha để trống. Thực tế khi làm việc với cơ quan chức năng, những người mẹ này có tường trình, vì lý do cá nhân nên không cho các bé biết mình là mẹ ruột, dù đang chung sống một nhà.

Đáng nói hơn, phần lớn những người sinh sống ở đây lại có quan hệ huyết thống, là con ruột, cháu ruột của ông Lê Tùng Vân. Chính quyền tỉnh đang tiếp tục xác minh, làm rõ về những mối quan hệ huyết thống, thân phận những đứa trẻ ở nơi này.

Từ cuối năm 2019, bắt đầu có những thông tin nghi vấn về việc trục lợi từ "Tịnh thất Bồng Lai", chính quyền Long An phát đi thông báo nơi này lợi dụng hình ảnh Phật giáo để trục lợi và nhiều người đã có phản ứng. Ngay sau đó, nơi này có chiêu đối phó tinh vi khi đổi tên "Tịnh thất Bồng Lai" thành "Thiềm am bên bờ vũ trụ". Nhiều năm qua, "Tịnh thất Bồng Lai" nhận được những khoản hỗ trợ, tiếp nhận các khoản từ thiện từ khắp nơi đổ về.

"Tịnh thất Bồng Lai vi phạm do treo biển cơ sở tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ sẽ có biện pháp xử lý theo quy định", Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ cho biết.

Ông Lê Tùng Vân có dấu hiệu lợi dụng Phật pháp để trục lợi. Ảnh: TTBL

Những ngày qua, câu chuyện "Tịnh thất Bồng Lai" lại nóng lên trên mạng xã hội sau khi Lê Thanh Minh Tùng, tự nhận là con ruột của Lê Tùng Vân (người xưng là Hòa thượng Thích Tâm Đức ở "Tịnh thất Bồng Lai") xuất hiện trên livestream của bà Nguyễn Phương Hằng. Tại đây, Lê Thanh Minh Tùng đã tố cáo những câu chuyện động trời ở "Tịnh thất Bồng Lai".

Đến nay, Công an Long An phối hợp cùng các cơ quan chức năng khác của tỉnh điều tra, xác minh và đủ cơ sở xác định bản chất thật sự của cơ sở mang tên "Tịnh thất Bồng Lai" - còn có tên khác là "Thiền am bên bờ vũ trụ" ở ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà.

Hòa Thượng Thích Minh Thiện, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An khẳng định: "Đây là không phải là một cơ sở của Phật giáo mà chỉ mượn danh xưng là cơ sở Phật giáo, lợi dụng hình thức tu sĩ phật giáo, lợi dụng hình thức cơ sở của giáo hội, lợi dụng hình thức nuôi những người cơ nhỡ làm từ thiện để trục lợi cho mình. Đó là vi phạm về pháp luật, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức phật giáo thế giới và gần nhất là tổ chức phật giáo của nước nhà".



Để ổn định tình hình xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã chỉ đạo các ngành, các cấp vận động di dời số tượng Phật về cơ sở tôn giáo hợp pháp tại huyện Đức Hòa và yêu cầu cơ sở tự xưng "Tịnh Thất Bồng Lai" không được tụ tập đông người, tổ chức hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Các cơ quan chức năng phải điều tra làm rõ mục đích, động cơ tổ chức hoạt động tôn giáo, nuôi dưỡng trẻ em của tổ chức này để xử lý theo quy định của pháp luật.