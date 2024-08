Vụ tố "mỗi lần xạ trị mất 200.000 đồng": "Bệnh viện K nhận thấy có nguy cơ nảy sinh tiêu cực"

Bệnh viện K thừa nhận quá tải, nhận thấy có nguy cơ nảy sinh tiêu cực

Chiều 23/8, thực hiện chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Bộ Y tế, lãnh đạo Bộ Y tế, đoàn công tác của Bộ Y tế do GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế dẫn đầu đã làm việc với lãnh đạo Bệnh viện K để nắm bắt tình hình và chỉ đạo liên quan đến những thông tin phản ánh trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận những ngày vừa qua.

Tại đây, GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K cho biết, ngay khi có những phản ánh về bệnh viện trên mạng xã hội, đơn vị đã tổ chức cuộc họp toàn bộ ban cán sự bệnh viện để xác minh thông tin phản ánh trên mạng xã hội đồng thời phổ biến, rà soát các quy định đã ban hành trong công tác chuyên môn, tinh thần thái độ, giao tiếp với người bệnh và người nhà người bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cùng đoàn công tác làm việc với lãnh đạo Bệnh viện K. Ảnh: Bộ Y tế

Ông Quảng cho biết, sau khi xác minh, bệnh viện phát hiện trong số đó có hình ảnh bác sĩ nhận một xấp phong bì xảy ra từ 2014, nhân viên y tế này đã bị kỷ luật và điều chuyển công tác.

Giám đốc Bệnh viện K cho hay, thời điểm hiện tại bệnh nhân tới điều trị rất đông, quá tải ở cả 3 cơ sở điều trị, trong đó khối xạ trị làm việc liên tục 24/24h. Trước thực trạng này, bệnh viện nhận thấy có nguy cơ nảy sinh tiêu cực nên thời gian qua, bệnh viện luôn luôn chấn chỉnh thái độ phục vụ, đặc biệt là công tác phòng, chống tiêu cực, qua đó đã tiến hành kỷ luật một số cán bộ đã có hành vi và thái độ không đúng mực với người bệnh.

Ông Quảng cũng thông tin, ngày 19/8 vừa qua, ngay sau khi có chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và các Cục/Vụ, Bệnh viện đã gửi công văn báo cáo sự việc tới Bộ Y tế; Bệnh viện cũng tiến hành rà soát quy trình khám, chữa bệnh, quán triệt lại tinh thần y đức trong toàn bộ cán bộ của bệnh viện. Cùng với đó, bệnh viện đã mời cơ quan công an, cơ quan chức năng vào cuộc xác minh; công khai các số điện thoại đường dây nóng của cả 3 cơ sở…

GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K báo cáo sự việc. Ảnh: Bộ Y tế

Công khai và xử lý nghiêm "không có vùng cấm" nếu phát hiện tiêu cực

Tại buổi làm việc với Bệnh viện K, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, thời gian gần đây xuất hiện các clip liên quan đến việc ứng xử của nhân viên y tế tại Bệnh viện K trên mạng xã hội. Ngay sau khi nhận được thông tin, bệnh viện đã có báo cáo và lãnh đạo Bộ đã có chỉ đạo để kịp thời xử lý. Thứ trưởng nhấn mạnh, tinh thần của Bộ Y tế là làm rõ, công khai và xử lý nghiêm "không có vùng cấm" nếu phát hiện tiêu cực.

Ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh đề nghị Bệnh viện K cần quán triệt quy tắc ứng xử, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ... Ảnh: Bộ Y tế

Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, số lượng bệnh nhân mắc ung thư tăng mạnh, dù tuyến trung ương đã đầu tư xây dựng tới 3 cơ sở nhưng hiện vẫn không đủ đáp ứng yêu cầu. Để phục vụ bệnh nhân, bệnh viện đã chia ca/kíp khám, chữa bệnh… qua đó thấy được sự vất vả, khó khăn của cán bộ y tế nói chung và các bác sĩ tại Bệnh viện K nói riêng.

Đối với vụ việc xảy ra thời gian qua, Thứ trưởng chỉ đạo, bệnh viện cần bám sát các cơ quan chức năng để làm rõ và kịp thời thông tin tới các cơ quan báo chí ngay sau khi có kết quả. Định kỳ lấy ý kiến người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên y tế để kịp thời khắc phục hạn chế những bất cập trong quy trình khám chữa bệnh, giao tiếp, ứng xử…Tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ nhân viên trong thực thi nhiệm vụ, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm (nếu có).

Hình ảnh người ra vào Bệnh viện K cơ sở Tam Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội) sáng ngày 20/8. Ảnh: Gia Khiêm

Bệnh viện cần quan tâm nhiều hơn đến đời sống của cán bộ, nhân viên y tế bằng việc tăng thu nhập chính đáng. Rà soát lại quy trình khám, chữa bệnh; cắt giảm thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khám, chữa bệnh; tăng cường công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến, hội chẩn từ xa nhằm giảm tải cho tuyến trên; tăng cường công tác mua sắm, đấu thầu đảm bảo không được thiếu thuốc, vật tư y tế trong khám chữa bệnh; sớm hoàn thiện đề án xây dựng cơ sở 4 trình Bộ Y tế; khen thưởng, xử phạt nghiêm minh; công khai số đường dây nóng để kịp thời ý kiến phản ánh của người dân; tăng cường công tác chuyên môn, đào tạo thêm việc giao tiếp, ứng xử đối với bệnh nhân, ngay cả đối với lực lượng bảo vệ.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng và Đoàn công tác, GS.TS Lê Văn Quảng cho biết, Bệnh viện K cảm ơn dư luận và công chúng đã theo dõi phản ánh những bất cập đóng góp ý kiến để bệnh viện hoạt động tốt hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn.

"Nếu bệnh viện nhận được bất cứ phản ánh nào của bệnh nhân về thái độ của nhân viên y tế chưa phù hợp thì đều thực hiện việc tạm dừng công việc từ 1-2 tuần để xác minh, làm rõ. Trường hợp phát hiện nhân viên y tế đó có tiêu cực thì sẽ tiến hành kỷ luật", GS.TS Lê Văn Quảng nhấn mạnh.

Do số lượng bệnh nhân đông, điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế nên các bác sĩ đã phải chia ca/kíp chăm lo cho bệnh nhân. Vì vậy, Giám đốc bệnh viện mong rằng, bệnh nhân tuân thủ những quy định, tránh "chen ngang" để không xảy ra tiêu cực mất trật tự an toàn, an ninh trong khuôn viên bệnh viện nhằm đảm bảo điều kiện cho đội ngũ y bác sĩ khám, điều trị tốt nhất cho người bệnh.

Trong thời gian tới, nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, bệnh viện dự kiến sẽ mua thêm 4 máy xạ trị. Bệnh viện cũng đẩy mạnh công tác tăng cường cho tuyến dưới nhằm giảm tải cho bệnh viện, tránh xảy ra tiêu cực.

Ông Quảng cũng khẳng định thêm: "Trên tinh thần cầu thị, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về hoạt động khám, chữa bệnh (nếu có) và công khai, minh bạch, thông báo lên các phương tiện thông tin đại chúng".