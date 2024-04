Vụ trại heo xả thải trái phép ở Quảng Trị, chủ trại nói do bất cẩn: Đề xuất UBND tỉnh ra quyết định xử phạt

Sáng 11/4, Sở TNMT tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương làm việc với ông Phạm Ngọc Lợi – chủ trại heo xả thải ra khe Rào Trường (thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị).

Cơ quan chức năng làm việc với chủ trại heo xả thải ở Quảng Trị khiến cá chết hàng loạt vào sáng 11/4. Ảnh: Ngọc Vũ.

Tại buổi làm việc, bà Đào Thị Huyền – Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TNMT tỉnh Quảng Trị) cho biế: Dự án trang trại chăn nuôi heo thịt công nghệ cao của ông Phạm Ngọc Lợi được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường vào ngày 23/3/2021 và cấp giấy phép môi trường ngày 3/10/2022.

Ngày 2/4/2024, sau khi tiếp nhận phản ánh của Báo điện tử Dân Việt về việc trại heo của ông Lợi xả thải ra môi trường khiến cá chết hàng loạt, Sở TNMT tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Phòng TNMT huyện, Công an huyện Vĩnh Linh, UBND xã Vĩnh Hà và ban cán sự thôn Rào Trường kiểm tra thực tế dọc khe Rào Trường và tại trại heo của ông Lợi.

Thời điểm kiểm tra, tại hồ tự nhiên trong khuôn viên trại heo (nơi tiếp nhận nước thải sau khi qua hệ thống xử lý của trang trại), cơ quan chức năng phát hiện một rãnh nước được đào xuyên qua đập đất dài khoảng 3m, rộng 1,5m; dưới đáy vẫn còn dòng chảy, nước trong hồ đã tháo gần cạn.

Tại thời điểm trên, ông Phạm Ngọc Lợi – chủ trại heo thừa nhận hành vi xả nước thải từ hồ chứa nước thải trong khuôn viên trại heo ra môi trường.

Bà Đào Thị Huyền – Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Trị thông tin về quá trình kiểm tra trại heo ông Phạm Ngọc Lợi xả thải ra khe Rào Trường. Ảnh: Ngọc Vũ.

Đoàn kiểm tra đã lấy mẫu nước thải ở khe Rào Trường và một số vị trí bị ô nhiễm. Kết quả kiểm tra cho thấy, nước thải ra môi trường của trại heo của ông Lợi có 3 chỉ tiêu vượt quy chuẩn được quy định tại QCVN 62/2026/BTNMT (cột B, Kq = 0,9; Kf = 1,0). Cụ thể, chỉ tiêu Coliform vượt 40,1 lần; BOD 5 vượt 2,2 lần; COD vượt 3,7 lần. Thời điểm kiểm tra đo lưu lượng thải tại kênh thải cho kết quả 8,6m3/ngày, đêm (24h).

Tại buổi làm việc, chủ trại heo là ông Phạm Ngọc Lợi thừa nhận hành vi xả thải của mình. Tuy nhiên, ông Lợi phân bua rằng, việc xả thải xảy ra do bất cẩn, ngoài ý muốn và mới vi phạm lần đầu. Vì vậy, ông Lợi mong muốn đoàn làm việc của Sở TNMT tỉnh Quảng Trị xem xét trong xử lý vi phạm ở mức thấp nhất.

Ông Phạm Ngọc Lợi - chủ trại heo xả thải ra khe Rào Trường phân bua rằng, việc xả thải là do bất cẩn, không phải cố ý. Ảnh: Ngọc Vũ.

Được sự đồng ý của chủ trì buổi làm việc, PV Dân Việt đặt câu hỏi: Sở TNMT tỉnh Quảng Trị có tính được trại heo của ông Lợi đã xả ra môi trường bao nhiêu m3 nước thải hay không?

PV cũng nêu quan điểm của người dân thôn Rào Trường, rằng: Ông Phạm Ngọc Lợi nói, việc xả thải ra môi trường do bất cẩn, không cố ý là thiếu cơ sở, khó chấp nhận. Bởi lẽ, tại hiện trường cho thấy rãnh nước ở đập đất chứa nước thải phân lợn được đào bằng máy, dài khoảng 3m, rộng 1,5m; lượng nước đổ về khe Rào Trường rất lớn, khiến cỏ dọc khe đổ rạp. Điều này cho thấy việc đào rãnh xả thải là chủ động, không phải do bất cẩn. Nếu do bất cẩn, khi thấy nước thải đổ về khe Rào Trường thì chủ trang trại đã cho máy lấp rãnh nước, ngăn dòng chảy, tuy nhiên, việc làm thiện ý này không xảy ra?

Ông Nguyễn Hữu Nam – Phó Giám đốc Sở TNMT tỉnh Quảng Trị cho biết, không cần biết chủ trại heo bất cẩn hay cố ý, chỉ cần vi phạm sẽ bị xử lý. Ảnh: Ngọc Vũ.

Trả lời câu hỏi của PV Dân Việt, ông Nguyễn Hữu Nam – Phó Giám đốc Sở TNMT tỉnh Quảng Trị khẳng định: Có thể đo đếm tổng khối lượng nước thải trại heo đã xả ra khe Rào Trường.

Vị lãnh đạo này cho biết thêm, việc cố ý xả thải hay bất cẩn không quan trọng. Bởi vì, chỉ cần chủ trại heo vi phạm sẽ bị xử lý.

Kết luận buổi làm việc, ông Nam yêu cầu chủ trại heo Phạm Ngọc Lợi giảm công suất nuôi lợn và không được tái đàn cho đến khi hoàn thiện các công trình xử lý chất thải và nước thải đạt quy chuẩn.

Theo ông Nam, chủ trại heo Phạm Ngọc Lợi bị đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với hai lỗi. Lỗi thứ nhất, trong quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải không báo cáo kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp gây ra sự cố môi trường. Mức xử phạt đối với hành vi này từ 80 đến 100 triệu đồng.

Lỗi thứ hai, xả thải ra môi trường vượt quy chuẩn cho phép, gây ô nhiễm môi trường và làm cá chết ở khe Rào Trường. Mức xử phạt đối với hành vi này từ 75 đến 150 triệu đồng. Tổng hợp hai lỗi vi phạm, có mức phạt từ 155 đến 250 triệu đồng.

Ông Hoàng Thanh Đăng - cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, cần phải xử lý nghiêm chủ trại heo xả thải ra khe Rào Trường. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ngoài ra, chủ trại heo phải phối hợp với chính quyền địa phương và người dân khắc phục hậu quả ô nhiễm khe Rào Trường.

Thời gian tới, Chi cục Bảo vệ môi trường phải phối hợp với cơ quan, chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát các trang trại heo để không xảy ra vụ việc tương tự. Việc cấp phép 2 trang trại heo ở xã Vĩnh Hà trong thời gian sắp tới cần phải xem xét kỹ.

Liên quan đến nước giếng sinh hoạt của người dân thôn Rào Trường có biểu hiện ô nhiễm, hôi mùi phân heo. Ông Nam yêu cầu Trung tâm Quan trắc TNMT sớm có kết quả kiểm tra mẫu nước để thông báo cho người dân biết có sử dụng được hay không.

Cơ quan chức năng lấy mẫu nước thải tại nhiều vị trí bị ô nhiễm do trại heo ông Phạm Ngọc Lợi xả thải. Ảnh: Ngọc Vũ.

Cuối buổi làm việc, ông Nam cho biết, Sở TNMT sẽ có tờ trình gửi UBND tỉnh Quảng Trị để đề nghị ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ trại heo Phạm Ngọc Lợi về các lỗi vi phạm trên.

Trước đó, chiều 2/4, Báo Dân Việt đăng bài "Xác minh, kiểm tra hiện trường trại nuôi lợn công nghệ cao bị nghi xả thải, khiến cá chết hàng loạt ở Quảng Trị".

Bài viết phản ánh dọc khe Rào Trường, cá lớn, cá nhỏ chết hàng loạt. Dòng suối bị "nhuộm" một màu đen, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Dấu vết màu đen ở những bụi cỏ bị đổ rạp chứng minh việc đã từng có một dòng nước rất lớn chảy qua khe Rào Trường.

Cá chết hàng loạt dọc khe Rào Trường do trại heo ông Phạm Ngọc Lợi xả thải gây ô nhiễm. Ảnh: Ngọc Vũ.

Đặc biệt, tại một con đập ngăn hồ chứa nước màu đen kịt, hôi thối, người dân phát hiện con đập này đã bị đào bới với bề rộng khoảng 3m. Nước phân heo đen ngòm, hôi thối từ thượng nguồn chảy theo kênh đào qua con đập đổ về hạ lưu khe Rào Trường.

Theo người dân cho biết, các dấu vết cho thấy con đập này đã từng chứa một lượng nước rất lớn, có màu đen.

Theo người dân địa phương, với những dấu vết tại hiện trường cho thấy, hồ tự nhiên của trại heo ông Phạm Ngọc Lợi từng chứa một lượng nước thải rất lớn trước khi được đào rãnh, tháo cạn. Ảnh: Ngọc Vũ.

Tiếp nhận thông tin của PV Dân Việt, cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra, phát hiện nước thải từ trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao của ông Phạm Ngọc Lợi (ở thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà) đã xả thải ra môi trường.

Trong chiều 2/4, UBND tỉnh Quảng Trị lập tức có văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan xử lý nghiêm đơn vị xả thải trái phép ra khe Rào Trường.

Được biết, trang trại nuôi heo của ông Lợi hoạt động từ năm 2022, quy mô nuôi hơn 10.000 con/năm. Đây không phải là lần đầu tiên người dân thôn Rào Trường phản ánh việc trại chăn nuôi heo xả thải ra môi trường.