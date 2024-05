Vụ trẻ mầm non bị bỏ quên trên xe đưa đón ở Thái Bình: Tài xế chính đang nghỉ phép 1 tuần

Như Dân Việt đã đưa tin, Công an TP.Thái Bình (Thái Bình) đang điều tra, làm rõ thông tin liên quan vụ trẻ mầm non bị bỏ quên trên xe đưa đón ở địa bàn xã Phú Xuân (TP.Thái Bình).

Theo thông tin từ nhà chức trách, bé T.G.H (SN 2019, học sinh lớp 4 tuổi) đã bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón từ khoảng 6 giờ 30 sáng đến khoảng 17 giờ cùng ngày.

Mặc dù được mọi người giải cứu và đưa đi cấp cứu, tuy nhiên bé đã không qua khỏi.

Ở diễn biến mới nhất, theo báo cáo của Trường mầm non Hồng Nhung 2 (lô 2021, Khu tái định cư 26 ha, xã Phú Xuân, TP.Thái Bình), trường mầm non này được thành lập năm 2022, do UBND TP.Thái Bình quyết định thành lập, Phòng Giáo dục và đào tạo TP.Thái Bình cấp phép hoạt động với 12 lớp/ 272 trẻ.

Giáo viên phụ trách lớp của bé T.G.H là cô Đ.T.N (SN 1998), trình độ đào tạo cao đẳng sư phạm mầm non; cô thứ hai là N.T.P (SN 1966), trình độ đào tạo Đại học sư phạm Mầm non. Người tham gia đưa đón học sinh là cô P.Q.A, trình độ đào tạo Trung cấp Dược.

Lái xe N.V.L chỉ tham gia đưa đón học sinh từ ngày 22/5 vì tài xế chính xin nghỉ phép một tuần. Ảnh: Bách Thuận

Về tài xế lái chiếc xe đưa đón, theo báo cáo, ông N.V.L là tài xế lái xe đưa đón học sinh trong vụ việc. Ông N.V.L tham gia đưa đón học sinh bằng chiếc xe ô tô 29 chỗ từ ngày 22/5 vì tài xế chính xin nghỉ phép một tuần. Chiếc xe ô tô dùng để đưa đón trẻ hằng ngày là nhà trường ký hợp đồng với một đơn vị cung cấp dịch vụ.

Nhà trường cho biết, khoảng 6 giờ 20 phút ngày 29/5, lái xe N.V.L và nhân viên P.Q.A có nhiệm vụ đón trẻ mầm non từ các gia đình đến Trường Mầm non Hồng Nhung 2, trong đó có cháu T.G.H.

Đến 17 giờ 30 cùng ngày, người thân của cháu H đến đón, không thấy cháu ở lớp nên đã khẩn trương báo cho nhà trường, tập trung tìm kiếm và phát hiện cháu H vẫn ở trên xe đưa đón học sinh của nhà trường (xe đậu tại khuôn viên nhà trường).

Do lái xe không có mặt tại trường nên phải phá cửa xe đưa cháu H đi cấp cứu. Khi được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, bệnh viện xác định cháu H đã tử vong.

Ở một diễn biến khác, vào trưa nay (30/5), theo ghi nhận của Dân Việt, một số người dân đã đến khu vực chiếc xe ô tô chở cháu bé T.G.H đỗ và đặt hoa trắng, sữa, bim bim. Mọi người đều xúc động và bày tỏ sự đau lòng khi bé gặp sự cố không may.

Về phía chính quyền sở tại, cũng trong ngày 30/5/2024, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Công văn số 2020/UBND-KGVX về việc chấn chỉnh hoạt động của các trường mầm non và việc đưa đón trẻ, bảo đảm môi trường an toàn khi trẻ đến trường.

Hoa trắng, sữa và bim bim được người dân đặt ở khu vực chiếc xe chở bé T.G.H đỗ. Ảnh: Bách Thuận

Công văn nêu rõ, thời gian qua, công tác xã hội hóa giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh, nhiều cơ sở mầm non ngoài công lập được thành lập, góp phần nâng tỷ lệ đưa trẻ trong độ tuổi đến trường đạt cao với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tuy nhiên, tại một số địa phương, công tác quân lý nhà nước đối với hoạt động nuôi dạy trẻ ở các trường, lớp, cơ sở giáo dục mầm non, nhất là cơ sở mầm nơn ngoài công lập chưa chặt chẽ, công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên; việc quản lý các phương tiện đưa đón trẻ em đang tồn tại nhiều bất cập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, cá biệt ngày 29/5/2024, tại Trường Mầm non tư thục Hồng Nhung 2, xã Phú Xuân xảy ra vụ việc một cháu bé đã tử vong sau khi được tìm thấy trên xe đưa đón học sinh của nhà trường.

Để kịp thời chấn chỉnh, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và việc đưa đón trẻ, bảo đảm môi trường an toàn khi trẻ đến trường, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động giáo dục, việc bảo đảm an ninh, an toàn trong trường học.

Rà soát, kiểm tra hoạt động của các trường, lớp mầm non, nhất là hoạt động của nhóm, lớp mầm non tư thục, các nhóm trẻ gia đình, kiên quyết xử lý, đóng cửa các cơ sở không đủ điều kiện, xử lý nghiêm các trường hợp trông giữ trẻ không phép trên địa bàn.

Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành quy chế chuyên môn đối với hoạt động chăm sóc, nuôi dạy trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt là công tác bảo đảm an toàn cho trẻ.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền tăng cường công tác phối hợp với chính quyền địa phương, ngành chức năng và các tổ chức đoàn thể xây dựng, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi nhất để trẻ em được học tập và rèn luyện; ký kết, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, các phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; phòng, chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực học đường; phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông... tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc quản lý, giáo dục học sinh…