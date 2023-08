Vụ trục lợi bảo hiểm ở Hà Nam: Bắt nguyên Trạm trưởng Trạm y tế phường Đồng Văn

Cụ thể, ngày 8/8/2023, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Duy Tiên đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Thanh Sơn (SN 1983), trú tại tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, nguyên Trạm trưởng Trạm y tế phường Đồng Văn về tội Giả mạo trong công tác, quy định tại khoản 2, Điều 359 Bộ Luật hình sự.

Theo Công an tỉnh Hà Nam, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an tỉnh và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, qua công tác nghiệp vụ và phản ánh của Báo điện tử Dân Việt, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Duy Tiên đã tập trung điều tra, xác minh và xác định tại Trạm y tế phường Đồng Văn diễn ra tình trạng cấp giấy chứng nhận nghỉ ốm không đúng quy định cho một số công nhân đang lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn, để số người này được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Các lực lượng chức năng lấy lời khai đối tượng Phan Thanh Sơn (dấu X). Ảnh: CAHN.

Sau khi tiến hành điều tra, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Duy Tiên đủ căn cứ xác định Phan Thanh Sơn, nguyên Trạm trưởng Trạm y tế phường Đồng Văn đã lợi dụng chức vụ của mình để thực hiện hành vi vi phạm.

Khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Phan Thanh Sơn, Cơ quan Công an đã phát hiện, thu giữ 1 dấu chức danh của Sơn, 1 bộ máy vi tính cùng nhiều tài liệu khác có liên quan.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thị xã Duy Tiên đang mở rộng điều tra theo quy định của pháp luật.

Như đã thông tin trước đó, tháng 7/2023, nhóm PV Dân Việt đã ghi nhận hành vi có dấu hiệu tiếp tay cho tình trạng trục lợi bảo hiểm của Y sỹ Phan Thanh Sơn, Trạm trưởng Trạm y tế phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Cụ thể, PV ghi nhận hình ảnh Trạm trưởng trạm y tế phường Đồng Văn chỉ nhận tiền, không khám bệnh rồi xuất giấy xác nhận cho người lao động. Đây là những bằng chứng của dấu hiệu trục lợi bảo hiểm thông qua việc hưởng chế độ đau ốm.

Theo video Báo quay được: ông Sơn không khám bệnh, cũng không căn cứ vào bất cứ tài liệu hay chi tiết nào trên người đến xin giấy nghỉ ốm để kết luận họ bị ốm. Điều này vi phạm quy định của Bộ Y tế về việc cấp giấy nghỉ hưởng chế độ ốm đau từ bảo hiểm xã hội.