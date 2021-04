Vụ trường cao đẳng bị kê biên tài sản: Hiệu trưởng nhà trường nói gì?

>> Đã hoãn thi hành án kê biên tài sản

Về thông tin trường Saigonact bị cưỡng chế thi hành án kê biên tài sản vào ngày 9/4, TS. Vũ Khắc Chương – Chủ tịch HĐQT, Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định, đây là thông tin không chính xác. Theo đó, Chi cục Thi hành án dân sự quận Gò Vấp đã có văn bản số 2565/TB-THADS về việc tạm dừng thi hành án.

Bà Thanh không chịu trả 12 sổ đất của trường tại Xã Phước Hiệp, Huyện Củ Chi (tổng diện tích đất là 40.000m2 trị giá hơn 60 tỷ đồng).

Theo ông Chương, đây là vụ việc tranh chấp dân sự. Trong quá trình giải quyết còn nhiều vấn đề chưa thoả hiệp được nên phải căn cứ theo phán quyết của Toà án. Tuy nhiên, một số báo đài chưa tìm hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện mà đã đưa tin khiến cho uy tín, danh dự của nhà trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ông Chương cho biết, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do khoản vay của trường với bà Trần Thị Kim Thanh. Một trong những lý do mà trường Saigonact chưa trả khoản vay này là vì bà Thanh không chịu trả cho nhà trường 12 sổ đất tại xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi (tổng diện tích đất là 40.000m2, trị giá hơn 60 tỷ đồng), 11 giấy chuyển nhượng và 12 văn bản quan trọng liên quan đến việc nâng cấp trường từ cao đẳng lên đại học (do các cơ quan thẩm quyền nhà nước cấp).

Trường Saigonact đang trong quá trình nâng cấp từ cao đẳng lên đại học.

Vì việc này, trường Saigonact đã khởi kiện bà Thanh lên Tòa án Nhân dân Quận 10, yêu cầu bà Thanh phải trả lại 12 sổ đất, 11 giấy chuyển nhượng và 12 văn bản quan trọng nêu trên. Tòa án Nhân dân Quận 10 đã thụ lý và ban hành bản án số 103/2020/DS-ST, Tòa án Nhân dân TP.Hồ Chí Minh cũng ban hành bản án số 905/2020/DS-DT. Hai văn bản này đều tuyên án yêu cầu bà Thanh phải trả lại 12 cuốn sổ đất, 11 giấy chuyển nhượng và 12 văn bản quan trọng cho nhà trường.

Thế nhưng, khi thi hành án thì bà Thanh không thiện chí thực hiện. Do đó, Chi cục Thi hành án Quận 10 có quyết định cưỡng chế yêu cầu bà Thanh trả lại giấy tờ cho nhà trường. Tuy nhiên, khi đoàn cưỡng chế tới nhà thì bà Thanh chống lệnh, không giao trả lại các sổ đất nói trên.

Tại văn bản số 994/CC-THADS của Chi cục Thi hành án quận 10 nêu rõ: "Quá trình tổ chức thi hành án, bà Trần Thị Kim Thanh không tự nguyện giao trả các loại giấy tờ nêu trên cho trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn. Chi cục Thi hành án dân sự quận 10 đã ban hành Quyết định về việc cưỡng chế giao, trả giấy tờ số 21/QĐ-CCTTHADS ngày 18/1/2021 để buộc người phải thi hành án chấp hành phán quyết của Tòa án. Ngày 2/3/2021, Chi cục thi hành án dân sự quận 10 và các cơ quan chức năng đã tiến hành cưỡng chế thi hành án đối với bà Trần Thị Kim Thanh theo đúng trình tự thủ tục luật định nhưng không thể thu hồi được các giấy tờ đã liệt kê nêu trên để thi hành án".

Trên cơ sở đó, Chi cục Thi hành án Quận 10 đề nghị các cơ quan chức năng xem xét việc hủy các giấy tờ cũ và cấp giấy tờ mới cho phía nhà trường.

Phóng viên báo điện tử Dân Việt trong hai ngày 10 và 11/4 đã 8 lần liên hệ với bà Trần Thị Kim Thanh qua điện thoại, tin nhắn để xác minh sự việc trên, tuy nhiên, bà Thanh không trả lời. Chúng tôi sẽ tiếp tục kết nối để thông tin một cách khách quan nhất về sự việc.