Vụ VN Pharma: Truy nã kẻ chủ mưu

Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại TPHCM, các tỉnh, thành phố khác và Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế.

Theo đó, cơ quan an ninh điều tra đề nghị Viện Kiểm sát cùng cấp truy tố bị can Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần VN Pharma); Võ Mạnh Cường (nguyên giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại hàng hải Quốc tế H&C) và 8 người khác về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Nguyễn Minh Hùng bị truy tố về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Kết luận điều tra xác định bị can Nguyễn Minh Hùng đã có hành vi trực tiếp thỏa thuận với Võ Mạnh Cường để mua 838.000 hộp, 4 loại thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada giả về nguồn gốc, xuất xứ trị giá hơn 54 tỷ đồng để nhập khẩu vào Việt Nam tiêu thụ.

Liên quan tới vụ án, cơ quan an ninh điều tra đã quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra đối với bị can Nguyễn Lê Xuân Khang.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Nguyễn Lê Xuân Khang đã có hành vi cung cấp hồ sơ, giấy tờ giả cho các công ty Coupha và Vimedimex gồm: FSC của từng loại thuốc do Bộ Dịch vụ công Chính phủ Canada cấp và GMP của nhà máy sản xuất Health 2000 Canada do Bộ Y tế Canada cấp để 2 doanh nghiệp này đứng tên xin cấp visa cho 7 loại thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada. Nguyễn Lê Xuân Khang đã trực tiếp thỏa thuận bán 7 loại thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada với tổng số 1.597.704 hộp thuốc với giá trị 4,7 triệu USD tương đương 98 tỷ đồng cho 5 doanh nghiệp dược phẩm tại Việt Nam thông qua 37 hợp đồng ngoại thương đã ký với Health 2000 và các công ty nước ngoài đã được Cục Quản lý Dược cấp giấy phép hoạt động về thuốc tại Việt Nam, cụ thể Codupha ký 9 hợp đồng, Vimedimex ký 17 hợp đồng, CPC1 ký 3 hợp đồng, Đại Nam ký 6 hợp đồng và VN Pharma ký 2 hợp đồng.

Ngoài ra, bị can Nguyễn Lê Xuân Khang đã cung cấp con dấu bất hợp pháp có nội dung "HEALTH 2000 INC.H2K" cho Võ Mạnh Cường để sử dụng đóng trên các hồ sơ, chứng từ liên quan đến việc mua bán thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada. Ngày 8/9/2020, cơ quan an ninh Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Lê Xuân Khang về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh quy định tại khoản 4, Điều 194 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an xác định bị can Nguyễn Lê Xuân Khang là đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Tuy nhiên, Khang đã xuất cảnh khỏi Việt Nam vào ngày 16/7/2014 và chưa có thông tin nhập cảnh nên Bộ Công an quyết định truy nã, đồng thời, ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với Khang. Khi nào bắt được Khang sẽ phục hồi điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Khang, làm rõ sự liên quan của các cá nhân tại 5 doanh nghiệp trên để xử lý theo quy định pháp luật.