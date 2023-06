Vụ vỡ hụi gần 50 tỷ tại Đồng Nai: Chủ hụi đem tiền cho vay nhưng "bị giựt" nên vỡ nợ

Chủ hụi khai cho vay lãi bị giựt tiền nên vỡ nợ

Ngày 1/6, tin từ Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết đơn vị vẫn tiếp tục xác minh vụ vỡ hụi siêu lớn xảy ra tại xã Lộ 25. Theo thông tin, trước đó vào ngày 26/5 công an nhận được tin báo hàng trăm người dân tụ tập tại văn phòng bất động sản H.T.P (ấp 3, xã Lộ 25) để đòi tiền chơi hụi.

Người dân đến đòi tiền hụi. Ảnh: NĐN

Dây hụi này do Trần Quốc H (36 tuổi, ngụ TP.Long Khánh) và Nguyễn Thị Hoài H (34 tuổi, vợ Quốc H) làm chủ hụi. Qua thống kê, công an xác định có gần 230 người ở TP.Long Khánh, Biên Hòa, Thống Nhất, Long Thành (Đồng Nai) tham gia hụi theo tuần, tháng.

Số tiền góp đến khi vỡ hụi lên đến 50 tỷ đồng. Trong đó, người góp hụi ít nhất 10 triệu đồng, nhiều nhất lên đến 4 tỷ đồng.

Làm việc với công an, H khai từ năm 2018 đến khi tuyên bố vỡ nợ đã gom tiền hụi, vay mượn của khoảng 500 người dân và một số người quen để làm ăn. Tổng số tiền mượn, gom hụi đến nay vào khoảng 80 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền về, H lại cho một số người vay đáo hạn và cho bạn bè mượn làm ăn tuy nhiên người vay cũng mất khả năng chi trả nên H bị "giựt tiền".

Kế đó, do tiền bị hao hụt nên H phải lấy giấy chủ quyền nhà, đất mang cầm cố ngân hàng để lấy tiền trả hụi cho những người tham gia.

Người dân chen chúc đòi tiền. Ảnh: Tuệ Mẫn

Tuy nhiên, do 2 năm trở lại đây kinh tế khó khăn, đất đai không buôn bán được nên H không có thu nhập dẫn đến khó khăn chồng chất. Đáng nói, do không làm ra tiền nhưng tiền trả hụi, trả vay mượn bên ngoài và lãi ngân hàng quá lớn, có tháng lên đến gần 1 tỷ đồng khiến H rơi vào bế tắc. Đến ngày 26/5, khi không thể gánh được những số tiền lớn nữa, H đành tuyên bố vỡ hụi.

Công an huyện Thống Nhất cho biết, nhiều ngày qua công an đã liên tục làm việc với vợ chồng H cùng những người tham gia đường dây hụi để sớm xác minh, xử lý vụ việc. Trong trường hợp xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, cơ quan điều tra sẽ khởi tố theo quy định. Còn nếu chỉ là dân sự, công an sẽ hướng dẫn người dân chuyển hồ sơ đến tòa án để giải quyết theo thẩm quyền.

Theo công an, hiện vợ chồng H vẫn sinh sống ở địa phương có hứa hẹn sẽ trả nợ cho người dân, không có đâu hiệu bỏ trốn. Cơ quan công an sẽ áp dụng các biện pháp đảm bảo như phong tỏa tài khoản, không cho mua bán bất động sản, kê biên nhà cửa không cho sang nhượng…

Công an cũng đề nghị người dân hợp tác cung cấp thông tin liên quan, tuyệt đối không đưa các thông tin chưa được kiểm chứng, không chính xác lên mạng xã hội gây nhiễu loạn thông tin.