BHXH tỉnh Đồng Nai đã thu hồi trên 7,2 tỷ đồng từ nhiều phòng khám trục lợi bảo hiểm

Trục lợi bảo hiểm

Ngày 31/5, liên quan đến tình trạng nhiều phòng khám trên địa bàn TP.Biên Hòa, Đồng Nai trục lợi bảo hiểm thì Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đồng Nai vừa có báo cáo gửi BHXH Việt Nam.

Phòng khám bị BHXH Đồng Nai phát hiện sai phạm năm 2022 và đến nay bị cảnh sát khám xét vào ngày 30/5. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo đó, BHXH tỉnh Đồng Nai cho biết sau khi công an khám xét nhiều cơ sở y tế để điều tra về hành vi trục lợi bảo hiểm, chiều 31/5, BHXH tỉnh Đồng Nai đã thành lập Tổ xác minh việc cấp giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tổ xác minh này sẽ thực hiện kiểm tra, xác minh đột xuất đối với các cơ sở y tế có dấu hiệu theo hướng dẫn.

Cụ thể hàng tháng, tổ sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh trực tiếp tại các cơ sở y tế (có dấu hiệu) và trực tiếp tại các đơn vị doanh nghiệp, nơi cư trú, nơi làm việc của người tham gia BHXH để nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi trục lợi quỹ BHXH, BHYT.

BHXH tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra, xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm đối với các cơ sở y tế vi phạm trong việc khám/cấp giấy chứng nhận.

Năm 2022, BHXH tỉnh Đồng Nai đã kiểm tra 3 cơ sở y tế gồm Phòng Khám Tân Long, Tam Đức, Long Bình Tân. Qua kiểm tra lực lượng chức năng xác định các cơ sở trên có nhiều trường hợp khám chữa bệnh BHYT, cấp giấy chứng nhận không đúng và BHXH tỉnh Đồng Nai đã thu hồi trên 7,2 tỷ đồng.

Sau đó vào tháng 5/2022 BHXH tỉnh Đồng Nai đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai theo Công văn số 556/BHXH-TTKT về việc chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra và bàn giao hồ sơ, tài liệu liên quan. Đến nay, Công an tỉnh Đồng Nai đã giao Công an TP.Biên Hòa thụ lý vụ việc. Tại thời điểm này BHXH tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an TP.Biên Hòa để phối hợp điều tra các hành vi trục lợi bảo hiểm.