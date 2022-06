Đêm 19/6, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đơn vị vẫn đang tiếp tục phối hợp với Công an thị xã Phú Mỹ khám nghiệm cửa hàng bán lẻ xăng dầu Gia Khiêm Vũng Tàu (phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ).

Cửa hàng xăng dầu Gia Khiêm, "hang ổ" xăng giả siêu lớn. Ảnh: Tuệ Mẫn

Trong chiều cùng ngày, công an cũng đã thu thập nhiều mẫu xăng, dầu tại cửa hàng đưa đi giám định. Đồng thời đang xác minh số lượng xăng đã được các đối tượng tiêu thụ trong thời gian qua.

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, vụ bắt xăng giả lần này thuộc chuyên án của công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sau chỉ đạo từ Ban chỉ đạo 389/QG. Thời gian qua, công an đã theo dõi, điều tra về quy trình thực hiện hành vi pha trộn và tiêu thụ xăng giả tại cây xăng này.

Hiện trường sản xuất xăng giả bị công an phát hiện. Ảnh: Tuệ Mẫn

Cụ thể, vào đêm 18/6, phòng Cảnh sát kinh tế công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp cùng công an thị xã Phú Mỹ bắt quả tang một số đối tượng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu Gia Khiêm Vũng Tàu do Võ Hoài Phương (SN 1984, ngụ Bến Tre) làm chủ đang có hành vi bơm hóa chất từ trên xe bồn xuống hầm chứa xăng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Hoài Phương. Ngoài ra, có thêm 8 đối tượng liên quan khác gồm phụ trách cây xăng, nhân viên và các lái xe bồn cũng bị bắt giữ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Phương chỉ đạo lái xe bồn 50H-134.26 nhận gần 11 tấn hóa chất từ một công ty chở về cây xăng Gia Khiêm.

Công an lấy mẫu kiểm tra xăng tại Gia Khiêm. Ảnh: Tuệ Mẫn

Sau đó, Phương chỉ đạo nhân viên bơm xuống bồn chứa xăng. Khi nhân viên đang bơm hóa chất xuống hầm xăng thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Ngoài ra, một xe bồn khác chứa 20.000 lít xăng (bơm từ bồn lên trước khi xe bồn 50H-134.26 vào đổ hóa chất) nhưng chưa đưa đi tiêu thụ; một xe bồn khác đã nhận 20.000 lít xăng từ bồn này và đã đi giao 12.000 lít cho một số cây xăng tại huyện Châu Đức, đang chuẩn bị giao tiếp cho cây xăng thứ ba thì bị công an truy đuổi kịp và bắt giữ.

Cơ quan điều tra xác định đây là số xăng đã pha chế từ ngày 15/6 đến nay. Kết quả khám xét khẩn cấp tại cây xăng và nhà Phương, cơ quan điều tra thu giữ chất bột tạo màu, thiết bị kiểm tra độ RON, nhiều hồ sơ sổ sách, chứng từ hóa đơn, điện thoại và thẻ ngân hàng của các đối tượng.

Hiện vụ việc được tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.