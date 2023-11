Vụ xe ô tô đâm vào lan can làm 2 người chết: Tài xế dương tính với chất ma túy

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h sáng 14/11 tại Km50+1110 quốc lộ 26 (thuộc địa phận xã Ea Trang, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk), xe ô tô con mang BKS: 79A – 455.35 do Tài điều khiển chở T.Q.C. (SN 1986, trú tại TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), V.V.Q (SN 1988), P.H.N.T (1999) và N.H (SN 1987 cùng trú tại huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) lưu thông theo hướng từ tỉnh Đắk Lắk đi tỉnh Khánh Hoà. Khi lưu thông đến đoạn đường trên, xe ô tô con đã tông vào thành hộ lan can trên lề đường bên phải theo hướng đi.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hâu quả của vụ tai nạn khiến C. tử vong tại chỗ, Q. tử vong trên đường đi cấp cứu và H. bị thương được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. Tại hiện trường, xe ô tô và thành hộ lan can bị hư hỏng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện M'Đrắk đã phối hợp với Viện KSND huyện cùng cấp, Công an xã Ea Trang và lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Qua điều tra ban đầu xác định, ngày 12/11, C. điều khiển xe ô tô con BKS 79A – 455.35 (xe ô tô này do vợ C. đứng tên chủ sở hữu) chở 3 người gồm: Q, T, và H., từ TP.Nha Trang đến TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai để dự tiệc sinh nhật bạn. Đến tối 13/11, sau khi đã uống rượu, bia, C. nhận được tin người nhà bị bệnh nên muốn về TP.Nha Trang. Sau đó, một người bạn của C. đã gọi điện cho Đinh Anh Tài (làm nghề lái xe taxi) đến chở 4 người nói trên đi TP.Nha Trang thì Tài đồng ý.

Khoảng 2h giờ sáng 14/11, Tài điều khiển xe BKS 79A – 455.35 chở 4 người nêu trên từ TP.Pleiku đi vào địa phận tỉnh Phú Yên và huyện M'Đrắk (tỉnh Đắk Lắk), sau đó rẽ vào quốc lộ 26 đi về hướng TP.Nha Trang. Đến 9h sáng cùng ngày, Tài điều khiển xe ô tô con BKS 79A – 455.35 đến đoạn đường nêu trên do không làm chủ được tốc độ, thiếu chú ý quan sát đã tông vào thành hộ lan can gây tai nạn làm 2 người chết, 1 người bị thương.

Qua kết quả test nhanh, Tài dương tính với chất ma túy. Do đó, cơ quan Công an huyện M'Đrắk đã ra quyết định tạm giữ hình đối với Đinh Anh Tài để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.