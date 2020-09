Vừa chuyển hướng làm streamer, Khởi My bị fan “hết yêu đòi tiền”

Mới đây, trên trang fanpage chính thức sở hữu hơn 10 triệu lượt theo dõi, ca sĩ Khởi My bất ngờ đăng tải một bài viết liên quan đến việc chuyển hướng làm streamer của mình. Theo đó, nữ ca sĩ bị một khán giả có tài khoản tên H.P đòi lại số tiền đã donate (tặng, quyên góp) trên livestream.

Cụ thể, Khởi My từng livestream vào ngày 13/8 và nhận được tiền donate từ H.P. Nhưng đến ngày 28/8, anh chàng này yêu cầu Khởi My phải hoàn trả lại số tiền mà anh ta đã donate cho cô nửa tháng trước. Điều đáng nói, con số mà H.P đòi lại nhiều hơn số sao mà Khởi My đã nhận được. Khởi My hoang mang, không biết vị khán giả này có ý đồ xấu gì khác hay không.

Khởi My bất ngờ bị fan đòi lại tiền donate.

Nữ ca sĩ kể lại tình huống dở khóc dở cười mà mình vừa gặp phải: "Tin phỏng tay luôn! Sau khi donate sao ngày 13/8 cho My trong livestream thì ngày 28/8, bạn này lại yêu cầu mình trả lại tiền donate cho bạn! Và số sao bạn tặng mình lại khác với số sao bạn liệt kê trên bảng (bạn chỉ donate 4 lần và lại liệt kê 6 lần, con số cũng không chính xác)".

Khởi My cung cấp bằng chứng là hình ảnh cho thấy anh chàng tên H.P đòi lại 33.500 sao sau 6 lần donate. Số sao này tương ứng với khoảng 10 triệu đồng. Nhưng thực chất, cô chỉ nhận được 4 lần donate từ tài khoản này và số sao nhận được không tương ứng.

Khởi My dở khóc dở cười kể lại chuyện bị đòi tiền cho cư dân mạng.

Thống kê số lần H.P đòi tiền donate từ Khởi My.

Ngay sau đó, giọng ca "Gửi cho anh" bày tỏ suy nghĩ: "Mình không biết bạn đang có ý đồ gì trong chuyện này! Tháng 7 cô hồn thật cái tình. P/s: Sao thật hết và Facebook gửi thông báo cho mình chính chủ đã đòi lại tiền chứ không phải sao ảo nhé!".

Dưới phần bình luận, nhận được lời hỏi thăm từ cư dân mạng, Khởi My nói: "Chắc chắn phải trả lại rồi! Mai mốt ai thương mình donate đừng làm vậy nha, trời ơi nghiệp lắm". Ở các livestream sau, nữ ca sĩ đính kèm dòng chữ nhắn nhủ fan hâm mộ: "Không yêu đừng đòi lại quà. Mai săn rank vàng nha các bạn!".