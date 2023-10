Vừa tố lạm thu tuần trước, tuần này phụ huynh lại tố giá thực phẩm "trên trời"

Câu chuyện phụ huynh một trường tiểu học trên địa bàn quận Bình Thạnh (TP.HCM) phải đóng tiền quỹ lên đến 10 triệu đồng/người vừa lắng xuống, thì câu chuyện giá thực phẩm "trên trời" tại Trường mầm non Phước Long B (TP.Thủ Đức, TP.HCM) lại khiến dư luận xôn xao.

Giá thực phẩm "trên trời"?

Vài ngày gần đây, trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều tài khoản đăng tải về bảng giá thực phẩm tại Trường mầm non Phước Long B.

Bảng giá thực phẩm bị phản ánh của Trường mầm non Phước Long B. Ảnh: PHCC

Bảng giá này cho thấy, thịt nạc dăm ngon có giá gần 219,8 ngàn đồng/kg; thơm gọt 39,9 ngàn đồng/trái, khoai tây gọt có giá 89,9 ngàn đồng/kg, cà rốt gọt có giá 79,8 ngàn đồng/kg, củ dền gọt có giá 65,9 ngàn đồng/kg, hành lá có giá 139,5 ngàn đồng/kg, ngò rí có giá 169,8 ngàn đồng/kg, hành tím xay có giá 95,8 ngàn đồng/kg, dưa hấu không hạt có giá 58,9 ngàn đồng/kg.

Ngoài ra, đường kính trắng có giá 49,8 ngàn đồng/kg, mì trứng Safoco giá 115,8 ngàn đồng/kg, muối i-ốt sấy tinh 16,9 ngàn đồng/kg, nước mắm Hưng Thịnh có giá 94,9 ngàn đồng/chai...

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, một phụ huynh có con học tại trường mầm non này cho biết, mức giá mà nhà trường công khai là rất cao so với mặt bằng chung, kể cả so với giá siêu thị.

Theo phụ huynh này, chị là người hay mua hàng hóa, thực phẩm tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Tuy nhiên, chưa nơi nào có mức giá như trường đang nhập vào.

Dẫn chứng điều này, phụ huynh này lấy ví dụ, mì trứng Safoco bán tại cửa hàng B.H.X khoảng 58.000 đồng/kg; khoai tây chưa gọt giá dao động từ 30-55.000 đồng/kg, tùy siêu thị; đường kính trắng dao động từ 36-33.000 đồng/kg, muối I-ốt từ 6-12.000 đồng/kg...

Một trong những bài đăng trên mạng xã hội nhận được sự quan tâm của dư luận. Ảnh chụp màn hình

"Tôi nghĩ rằng, đã mua thực phẩm tận gốc, không qua kênh phân phối hay trung gian thì phải có giá cả tốt hơn so với bình thường, đằng này giá lại cao "trên trời". Để đi vào trường học, nhà cung cấp nào cũng phải chứng minh được nguồn gốc thực phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh... và giá cả phải chăng. Với mức giá này, nhà trường nên chăng lựa chọn nơi cung cấp khác vừa đảm bảo, giá cả vừa phải chăng", phụ huynh nói.

Cũng theo phụ huynh này, Trường Mầm non Phước Long B tạm thu tiền ăn của trẻ trong lúc chờ hướng dẫn của UBND TP.HCM là 15.000 đồng ăn sáng và 35.000 đồng ăn trưa, xế. Ngoài ra, phụ huynh còn trả tiền nước uống, phục vụ ăn sáng, vệ sinh, phục vụ và quản lý bán trú...

Theo so sánh của phóng viên Dân Việt, giá các loại thực phẩm, rau củ, gia vị... được liệt kê trong bảng kê bán hàng của trường Mầm non Phước Long B so với giá bán tại nhiều siêu thị lớn nhỏ tại TP.HCM có sự chênh lệch khá rõ. Mức chênh lệch này dao động từ 20 - hơn 40%.

Nghiên cứu đấu thầu lại nhà cung cấp thực phẩm

Trao đổi với Dân Việt, bà Đinh Thị Xuân Châu, Hiệu trưởng Trường Mầm Non Phước Long B cho biết, để thực hiện theo yêu cầu minh bạch giá thực phẩm cung cấp cho các em học sinh trong trường, bắt đầu từ tháng 6/2023, nhà trường đã công khai giá thực phẩm và có dán thông báo tại bảng tin của trường. Sau nhiều tháng công khai mức giá này, nhà trường không nhận được phản hồi nào liên quan đến việc giá thực phẩm cao hay chất lượng thực phẩm tại trường không đảm bảo.

Trường Mầm non Phước Long B được khởi công xây dựng từ cuối tháng 3/2021 và khánh thành vào ngày 26/4/2023. Ảnh: FBT



Bà Châu khẳng định, thông tin về hình ảnh bảng giá thực phẩm của nhà trường được đăng trên trang mạng xã hội chưa phản ánh đúng bản chất vấn đề.

Bởi lẽ, nguồn thực phẩm của nhà trường được tính giá theo quy định của nhà nước và chưa vượt quá mức quy định này. Tất cả thực phẩm nhập vào trường đều áp dụng theo chuỗi thực phẩm an toàn và có đầy đủ thông tin đơn vị nhà cung cấp, hóa đơn chứng từ, nguồn gốc nhập hàng rõ ràng… Những đơn vị này cũng đã được trường chọn lựa dựa trên uy tín và chất lượng sản phẩm để đảm bảo chất lượng bữa ăn cho học sinh.

Thông tin từ cô Châu cho biết thêm, Phòng GDĐT TP.Thủ Đức cũng đã làm việc với nhà trường sau khi những phản ánh liên quan đến giá cả thực phẩm đăng tải trên mạng xã hội. Phòng GDĐT TP.Thủ Đức đặt vấn đề với nhà trường về việc nghiên cứu, thực hiện như thế nào cho hợp lý.

Theo đó, nhà trường dự kiến sẽ nghiên cứu để tổ chức đấu thầu lại nhà cung cấp thực phẩm.

Phóng viên Dân Việt đặt câu hỏi, tại sao phải đấu thầu lại nhà cung cấp khác nếu nhà trường làm đúng, giá cả của nhà cung cấp là phù hợp? Đồng thời, nếu trường lựa chọn được một đơn vị cung cấp có mức giá tốt hơn, phù hợp với túi tiền của phụ huynh, liệu rằng nhà trường có tính toán, cân đối và giảm chi phí tiền ăn sáng, ăn trưa của trẻ mỗi ngày?

Trước câu hỏi này, lãnh đạo nhà trường cho biết, nhà trường sẽ xem xét. Tuy nhiên, về tiền ăn, nhà trường vẫn sẽ giữ nguyên mức tạm thu.