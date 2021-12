Vui buồn chuyện làm MV ca nhạc mùa Giáng sinh thời Covid-19

Ngày nay các MV Giáng sinh thường phát hành trên các nền tảng nhạc số nên có sự phổ cập lan truyền nhanh và mạnh. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan về việc cá nhân… nên có ca sĩ không tranh thủ kịp lịch quay ở sân khấu, chọn quay ngoại cảnh tại các trung tâm thương mại, hè phố rồi… lưu kho chờ sang năm phát hành gây ra tiếc nuối lẫn thiệt hại.

Mặc dù vậy không khí Giáng sinh mọi người vui vẻ bên nhau khi có những bản nhạc du dương, cảnh quay rực rỡ làm tăng thêm không khí rộn ràng ý nghĩa và lãng mạn. Vì vậy ra mắt MV Giáng sinh dẫu phải giải toán khó nhưng các ca sĩ và nhà sản xuất vẫn rất hăng say thực hiện đều đặn mỗi năm.

Các MV Giáng sinh mới ra mắt dịp Noel 2021

Hàng loạt ca sĩ nhanh chóng cho ra những MV ca nhạc đầu tư chỉnh chu: "Chờ đông" - ca sĩ Hoàng Châu, "Singing in the rain" – ca sĩ Sunny Đan Ngọc, hòa tấu "We wish you a merry Christmas" – saxophone Minh Tâm Bùi…

Link ca khúc "Chờ đông". Ảnh: NVCC

Ca khúc "Chờ đông" đã có nhiều ca sĩ trình bày nhưng mùa Noel năm nay, ca sĩ Hoàng Châu đầu tư quay MV với phong cách sang trọng đã trở thành một trong số những bài hit được khán giả chọn nghe, đạt con số triệu view trên các kênh nhạc số.

Với MV "Chờ đông" Hoàng Châu chia sẻ với Dân Việt rằng, cô ước mong muốn gửi gắm đến khán thính giả khắp mọi nơi lời chúc Giáng sinh hạnh phúc và năm mới tốt lành như ý. Chia sẻ về hậu trường quay MV này, nữ ca sĩ bật mí thêm: "Nhìn cảnh trí lung linh vậy, tôi diễn cuời như thế chứ thực tế tôi rất lạnh vì mặc đầm hở tay và do đạo diễn cho xả khói lạnh liên tục tạo nên cảnh trí bồng bềnh mờ ảo!".

"We wish you a Merry Christmas", saxophone Minh Tâm Bùi. Ảnh: NVCC

Nghệ sĩ kèn Saxophone Minh Tâm Bùi đã sáng tạo mới mẻ hơn với bản nhạc Giáng sinh vui tươi rất quen thuộc với mọi người trong khung cảnh Giáng sinh lung linh rực rỡ ánh đèn. Chia sẻ với Dân Việt, anh cho biết, lý do chọn ca khúc "We wish you a Merry Christmas" để quay MV bởi "Tôi thích Giáng sinh vì khắp nơi đều lung linh rực rỡ và mọi người đều quây quần bên nhau, gửi cho nhau những lời chúc, những món quà yêu thương, thời điểm mà tình yêu thương ấm áp được sẻ chia nhiều hơn.

Tôi chọn bản nhạc vui tươi dễ thương như một món quà Giáng sinh nhẹ nhàng vui vẻ cho mọi người thêm hân hoan. Phong cảnh Noel cũng rất sinh động đúng với ý tưởng tôi mong muốn chuyển tải qua ca khúc bất hủ này. Đó là hình ảnh người nghệ sĩ trở về nhà đón Giáng sinh sau bao thăng trầmn, bôn ba ngoài cuộc sống!"

MV hòa tấu "We wish you a Merry Christmas", được nghệ sĩ kèn saxophone Minh Tâm Bùi quay tại nhà văn hóa có cảnh trí Giáng sinh cho khách tham quan. Việc ghi hình khó hơn bởi cùng thời điểm có nhiều người khách tham quan, đạo diễn phải tránh góc không để lọt nhiều hậu cảnh. Và nguời nghệ sĩ vẫn luôn phải trong tư thế diễn xuất liên tục.

Nghệ sĩ kèn saxophone Minh Tâm Bùi nói thêm: "Chỉ một cảnh quay thổi kèn vài phút dưới cây cầu có ánh trăng mà thực tế tôi và ekip quay hình cả 15 phút mới về chọn cắt ghép được vì khách qua lại quá đông và chụp hình quá lâu…".

MV: "Singing in the rain" của Sunny Đan Ngọc. Ảnh: NVCC

Với ca sĩ Sunny Đan Ngọc, MV Giáng sinh này vô cùng đặc biệt. Cô tâm sự rằng, trong đợt giãn cách xã hội vừa qua, cô may mắn được sống an lành trong nhà nên cô đã dành thời gian cho học tập và sáng tác nhạc. Gia tài sáng tác của Sunny Đan Ngọc đã lên con số vài chục bài được viết từ xúc cảm của chính cô trong thời gian đó.

Trong mùa lễ Giáng sinh ngập tràn yêu thương này, Sunny Đan Ngọc muốn đưa tới khán giả bản nhạc có tựa đề "Singing in the rain". Đây là một sáng tác nhẹ nhàng dễ thương. Sunny Đan chia sẻ, qua ca khúc này cô muốn gửi gắm thông điệp: "Cho dù cuộc sống này khó khăn thế nào chăng nữa thì hãy chấp nhận nó và bước qua, giống như cô gái trong bài hát - mặc dù rất tổn thương nhưng cô luôn sẵn lòng đón nhận hiện thực!".

Những mạo hiểm khi quay MV Giáng sinh

Nhạc Giáng sinh luôn có sức hút với người nghe, tuy nhiên dòng nhạc này chỉ "hot" được một thời gian ngắn trong 1 tháng từ đầu tháng 12 đến sau ngày 25/12. Vì vậy để có 1 MV chỉnh chu phát hành đúng thời điểm, đạo diễn Lưu Huỳnh Lâm – người thường quay MV nhạc Noel cho nhiều ca sĩ chia sẻ với Dân Việt rằng: "Tôi luôn lên ý tưởng sân khấu, đặt hàng nhiều đạo cụ như cây thông, thùng quà, trái châu, đèn màu đa sắc và sưu tập nhiều cảnh trí để chiếu màn hình led thật lung linh từ 2 tháng trước.

Việc chuẩn bị sớm luôn có giá thành cao hơn khi vào mùa Giáng sinh nên vừa chuẩn bị tôi vừa thầm mong sẽ có nhiều ca sĩ đặt hàng quay nhiều hơn. Khi các ca sĩ đặt hàng quay hình thì tôi sắp lịch quay. Việc quay không quá khó, tùy nội dung bài hát và trang phục, giai điệu bài hát mà tôi có cách sắp xếp bài trí sân khấu sao cho phù hợp.

Việc khó là sau đó dựng MV vì không phải ca sĩ nào cũng có sẵn bản hòa âm ca khúc hoàn chỉnh. Có bạn vì nhiều lý do mà đến tận ngày 18-19 mới xong bản phối nhạc rồi đưa qua bên tôi đổ vào phần hình, rồi chỉnh sửa nhanh chậm, cân màu, xuất master… làm nhanh nhất cũng đến 2 ngày thì MV mới phát hành. Điều này, khiến MV giảm lượng tương tác với người nghe mặc dù cả phía sản xuất như tôi cũng như ca sĩ đều không mong muốn.

Một điều mạo hiểm khi làm sân khấu quay Giáng sinh là khi mình hứng khởi sắm rất nhiều cảnh trí để sáng tạo cho từng bài hát được mới mẻ, lung linh nhưng số lượng ca sĩ quay hình giảm. Do nhiều ca sĩ chọn quay ngoại cảnh trang trí tại các trung tâm thương mại, cảnh Giáng sinh có sẵn ở hè phố thì xem như mùa Noel đó tôi lỗ vốn!

Mặc dù ảnh Noel có thể cất kho sử dụng cho năm sau và biến tấu thêm nhưng việc này cũng không tránh khỏi sự nhồi nhét các cảnh trí khác gây ra hư tổn đạo cụ và cả tiền lưu kho cũng đáng kể… Nên tôi luôn cân nhắc nhận lời quay hình MV Giáng sinh".

Nhà sản xuất, đạo diễn Đồng Giao với cương vị sản xuất video nhạc Noel cho ca sĩ cho biết: "Về phía các ca sĩ, để bài hát phát được sớm vào khoảng giữa tháng 12 thì thời gian thu âm, quay hình phải tính toán kỹ. Dịp cuối năm, các phòng thu đều kín lịch nên ca sĩ phải tự chủ động thời gian lẫn kinh phí. Việc quay cảnh sân khấu có sẵn của các đạo diễn dễ bị trùng lặp. Nếu muốn đầu tư thêm thì quay MV xong cảnh trí cũng không tái sử dụng được.

Việc chọn nhạc chọn bài sớm thì cũng phải có sự nhanh nhạy, đón đầu được xu hướng thì mới hy vọng sản phẩm đáp ứng được tai nghe khán giả. Một MV Giáng sinh thu hút thì đầu tiên phải có giai điệu, lời ca thích hợp với dòng nhạc, cảnh quay lung linh với các sắc màu cơ bản của Giáng sinh. Phải có đạo diễn sáng tạo để truyền tải thông điệp đúng nghĩa Giáng sinh là mùa yêu thương".