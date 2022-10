Vững bước tiên phong trên hành trình chuyển đổi số

Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hàng triệu khách hàng cá nhân

Khách hàng ngày nay đã dần quen với việc sử dụng các kênh số để giao dịch tài chính, phát sinh theo đó là nhu cầu trải nghiệm số nhanh hơn, vượt trội hơn. Để có thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, BIDV đã có những bước đi tiên phong trong việc xây dựng trải nghiệm vượt trội dành cho khách hàng. Các sản phẩm và dịch vụ số của BIDV được thiết kế dựa vào việc thấu hiểu hành vi và thói quen của khách hàng thực hiện trên không gian mạng chứ không đơn thuần đưa các quy trình vật lý lên không gian số. Nhờ đó, cùng với hệ sinh thái đa dạng, BIDV đã tạo được sự tăng trưởng và đột phá trong cung cấp dịch vụ "hơn cả ngân hàng" dành cho khách hàng, bắt kịp xu hướng và chiếm lĩnh những thị trường mới, thói quen hành vi mới"...

Ra mắt vào tháng 3/2021, phiên bản SmartBanking thế hệ mới của BIDV thực sự gây ấn tượng với hàng triệu khách hàng cá nhân, đồng thời nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn, các chuyên gia. BIDV SmartBanking tạo ra trải nghiệm liền mạch cho khách hàng trên tất cả các thiết bị, ứng dụng "all in one" với những tính năng vượt trội như: Định danh điện tử khách hàng (eKyc); Sản phẩm cho vay nhanh Online (QuickLoan); Mở thẻ phi vật lý, rút tiền mặt tại máy ATM bằng mã QR… eKYC chính là bước tiến mới trong chiến lược số hóa toàn diện của BIDV khi đầu tư vào các kênh số, quy trình số cũng như các sản phẩm số. Sự phát triển này cũng là minh chứng cho nỗ lực của BIDV để phục vụ khách hàng tốt hơn và mang đến những sản phẩm số tiện ích hơn...

Tiên phong trong việc phát triển các sản phẩm số, BIDV trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam cung cấp sản phẩm vay mua nhà trên ứng dụng điện thoại di động BIDV Home, hỗ trợ khách hàng cá nhân đăng ký vay vốn mua nhà đối với các dự án do BIDV tài trợ hoặc hợp tác cho vay người mua nhà. BIDV cũng là ngân hàng đầu tiên triển khai ứng dụng Căn cước công dân gắn chip, theo đó khách hàng có thể sử dụng Căn cước công dân gắn chip và vân tay để quét lên đầu đọc, qua đó thực hiện giao dịch chuyển tiền nội bộ và chuyển tiền 24/7 tại khu vực tự phục vụ BIDV Ezone. Các khu BIDV Ezone đang liên tục được đầu tư mở rộng tại các chi nhánh để hướng tới hỗ trợ khách hàng tăng khả năng tự phục vụ, hạn chế tiếp xúc hay giao dịch tiền mặt.

Cung cấp những giải pháp công nghệ cao cho khách hàng tổ chức

Xác định "số hóa toàn diện và tối ưu trải nghiệm khách hàng tổ chức" là một trong những mục tiêu chiến lược hoạt động của ngân hàng, BIDV chú trọng và ưu tiên việc nâng cấp, cải tiến các tính năng quan trọng dành cho đối tượng khách hàng tổ chức. Nổi bật là việc triển khai hệ thống Omni BIDV iBank hoàn toàn mới cho khách hàng doanh nghiệp. Đây là hệ thống ngân hàng số đa kênh dành cho tất cả khách hàng tổ chức sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số với trải nghiệm đồng nhất và liền mạch trên cả 02 nền tảng: website (trên máy tính) và mobile app (trên thiết bị di động).

Omini iBank ngân hàng số không giới hạn dành cho doanh nghiệp

Đối với kênh website: BIDV iBank cung cấp giải pháp ngân hàng số tổng thể với hơn 18 chức năng/nhóm chức năng, đáp ứng toàn diện các nhu cầu giao dịch của khách hàng bao gồm: vấn tin, chuyển tiền trong nước/quốc tế, thanh toán hóa đơn, tiền gửi có kỳ hạn online, nộp thuế/ngân sách nhà nước… và các giải pháp dịch vụ ngân hàng số đặc thù, chuyên biệt như dịch vụ quản lý dòng tiền; dịch vụ quản lý tài khoản định danh/tài khoản ảo, kết nối hệ sinh thái ERP connection với hệ thống kế toán nội bộ của khách hàng.

Kênh Mobile app BIDV iBank mang lại cho khách hàng trải nghiệm hoàn toàn mới với các tính năng riêng có như tạo ngay mã QR/quét mã QR để chuyển tiền nhanh tại hàng triệu điểm giao dịch trên toàn quốc; cá thể/tùy biến giao diện theo sở thích người dùng; đa ngôn ngữ với 07 chức năng/nhóm chức năng bao gồm: vấn tin, chuyển tiền trong nước/quốc tế, thanh toán lương, thanh toán hóa đơn, đăng ký thanh toán hóa đơn định kỳ, tiền gửi có kỳ hạn online, tra soát và tiện ích thân thiện với người sử dụng.

Bên cạnh đó, nắm bắt nhu cầu trải nghiệm dịch vụ liền mạch, đơn giản hóa theo xu hướng "ngân hàng nhúng", "ngân hàng tích hợp" được quan tâm nhanh chóng tại thị trường Việt Nam, BIDV cũng đang là một trong số ít ngân hàng trên thị trường tiên phong triển khai dịch vụ kết nối trực tiếp với phần mềm kế toán của doanh nghiệp: ERP - Connection. Đây là dịch vụ cho phép khách hàng sử dụng các dịch vụ tài chính/phi tài chính cung cấp bởi BIDV ngay trên phần mềm EPR của khách hàng, đáp ứng đồng bộ các nền tảng mà doanh nghiệp đang sử dụng, giảm thiểu tác nghiệp thủ công và khách hàng được tự quyết định trải nghiệm dịch vụ ngân hàng ngay trên hệ sinh thái của khách hàng. ERP - Connection đã nhận được nhiều phản hồi tích cực và liên tục được những Tập đoàn, Tổng công ty lớn quan tâm đề xuất sử dụng như Viettel, EVN, VNPT, ACV, TKV, Vinatex, Becamex,...

Tiếp tục nỗ lực để góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia và ngành ngân hàng

Hoạt động chuyển đổi số của ngành ngân hàng đang được triển khai mạnh mẽ và người dân cùng cộng đồng doanh nghiệp đang được thụ hưởng rất nhiều lợi. Tuy nhiên, do nhu cầu của khách hàng ngày càng cao nên hệ thống ngân hàng nói chung và BIDV nói riêng cũng đứng trước yêu cầu phải mở rộng hệ sinh thái, áp lực chuyển đôi, kết nối nhiều hơn...

Là ngân hàng thương mại tiên phong trong nhiều mặt hoạt động, BIDV xác định chuyển đổi số là một trong 3 trụ cột chính của BIDV trong giai đoạn 2022 - 2025 và tầm nhìn 2030. Tầm nhìn đến 2030, BIDV trở thành "định chế tài chính hàng đầu khu vực Đông Nam Á, có nền tảng số tốt nhất Việt Nam...". Để hiện thực hóa mục tiêu trên, BIDV đã, đang và sẽ tập trung nguồn lực để đẩy nhanh chuyển đổi số toàn diện trên các mặt hoạt động dựa trên tổng thể các nhóm giải pháp: Khách hàng và Thị trường; Kênh và Sản phẩm; Quy trình và Vận hành; Hệ sinh thái số; Mô hình và Quản trị; Nhân lực và Văn hóa số; Quy định và Tuân thủ.

Chuyển đổi số không còn là sự lựa chọn mà là xu hướng tất yếu để BIDV định hình tương lai phát triển của ngân hàng. Hành trình chuyển đổi số của BIDV không đơn giản mà ở một quy mô rất lớn, ảnh hưởng đến hàng triệu khách hàng cá nhân và tổ chức. Tuy nhiên, BIDV luôn quyết tâm cao và tin tưởng sẽ thành công trong thực hiện chuyển đổi số, qua đó góp phần tích cực để thực hiện mục tiêu chuyển đổi số ngành ngân hàng và mục tiêu chuyển đổi số quốc gia...