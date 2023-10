Loại hạt mùi lạ có nhiều công dụng cho sức khỏe, là gia vị không thể thiếu khi nấu món phở gà.

Ngò rí hay còn gọi là hạt rau mùi là loại hạt có nhiều tác dụng tốt với sức khỏe như: tăng cường hệ miễn dịch, trị sởi, tốt cho tiêu hóa.

Loại hạt này mùi khô có vị cay, mùi hương tựa cam chanh, được dùng làm gia vị chế biến các món ăn, đặc biệt là món phở gà.

Hạt mùi là nguyên liệu không thể thiếu để nấu phở gà

Hạt mùi giàu chất béo và khả năng khử mùi hôi của xương và thịt tốt có mùi thơm dễ chịu nên thường được dùng để nấu phở.

Món phở gà ngon là sự kết hợp hài hòa giữa các gia vị khi nấu cùng nước dùng từ gà đậm đà, chuẩn vị. Dân Việt giới thiệu cách nấu phở gà theo công thức sau:

Nguyên liệu (nấu cho 10 bát phở):

- 1 kg xương gà

- 1 con gà ta (chọn gà trống cho thịt ngon)

- 1 kg tràng gà trứng non

- 1-2 củ gừng, 5 củ hành khô, 2 củ hành tây

- 1 nắm hạt mùi

- 2 kg bánh phở

Nướng hành tây, gừng..

- Tương ớt ăn phở, quẩy

- Gói gia vị phở gà

- mỡ gà, bột nghệ

- Hành hoa, rau mùi, ớt, giá

- Bột canh, mỳ chính, bột nêm, đường phèn

Cách nấu:

- Xương gà rửa sạch, cho xương gà và hành khô, gừng, hành tây,vào nồi chiên không dầu nướng 200 độ trong 15 phút (nếu không nướng thì luộc đổ nước đầu) rồi cho vào nồi áp suất hầm 15-20 phút.

- Luộc gà: làm sạch gà rồi cho 2/3 nước vào nồi, canh bếp tránh để rách da gà, khi thấy sôi nên hạ xuống mức 4 với bếp từ, sau sôi cho đun thêm 15 phút (nhớ lật gà hai bên) rồi ủ thêm 25 phút trong nồi. - Sau đó vớt gà ra ngâm nước lạnh tầm 20 phút

- Nhuộm da gà: sau khi ngâm nước lạnh chờ ráo nước thì rán mỡ gà rồi trộn với bột nghệ và tiến hành quét nghệ lên gà (gà sẽ có màu vàng óng đẹp). Cho gà vào tủ lạnh một lúc.

- Làm nước dùng: Nước luộc gà và nước xương gà đổ lẫn vào với nhau (tầm 5 lít nước), rang mùi đổ vào túi lọc rồi cho vào nồi nước dùng. Hành khô, hành tây và gừng nướng xong bỏ vỏ cũng cho vào luôn, thêm gói gia vị phở gà, bột canh, nước mắm, bột nêm 4-5 viên đường phèn rồi đun liu riu trên bếp, nêm nếm cho vừa miệng.

Thái gà

- Sơ chế tràng gà, trứng non: bỏ riêng trứng non ra, làm sạch tràng gà bóp muối thật sạch, rửa lại với dấm/chanh, sau đó tiến hành luộc tràng trứng ở nồi riêng tránh đục nước phở, trứng non nhanh chín hơn nên vớt ra trước.

- Lọc gà: sau khi gà để trong tủ lạnh ngấm màu nghệ, mang gà ra tiến hành lọc gà sao cho không bị tách da. Đầu gà, chân gà, phần xương chặt riêng ra một đĩa để gặm nhấm. Hành hoa, rau mùi, rửa sạch thái nhỏ, hành trần thái tách đôi.

- Các bước đã hoàn thành giờ nếm nồi nước dùng, nếu nhạt cho thêm bột canh. Sau khi trần phở qua nước sôi, bày hành, gà, tràng trứng lên bát rồi chan nước dùng là có bát phở gà tràng trứng ngon. Ăn cùng quẩy, tương ớt phở, thêm chanh, dấm tỏi, ớt.

Chúc các bạn thành công khi nấu phở gà với loại hạt mùi lạ này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Le Lan Anh thực hiện