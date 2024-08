4 nghệ sĩ "còng lưng" nuôi cả công ty

Sina đưa tin mới đây một bảng tổng kết các nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn, "nuôi sống" cả một công ty quản lý đã đưa ra 4 cái tên Vương Nhất Bác, Vương Hạc Đệ, La Vân Hi, Cúc Tịnh Y.

Theo đó, dù công ty có nhiều nghệ sĩ nhưng danh tiếng lớn và đem lại nguồn thu đáng kể chỉ có 4 ngôi sao trên, không những vậy họ còn kiếm tài nguyên cho các đồng nghiệp.

Vương Nhất Bác và Vương Hạc Đệ được ví là "con gà đẻ trứng vàng" cho công ty quản lý.

Cụ thể, Vương Nhất Bác là "gà" của công ty quản lý Nhạc Hoa (Yuehua Entertainment). Nhạc Hoa thực tế là một công ty giải trí lớn với số lượng nghệ sĩ lên tới gần 20 người, thậm chí có cả chi nhánh tại Hàn Quốc. Trong đó, có một số người khá nổi danh như Hàn Canh, Trình Tiêu, Hoàng Minh Hạo, Chu Chính Đình, Đinh Trạch Hâm, Mạnh Mỹ Kỳ...



Thế nhưng, theo báo cáo tài chính của Nhạc Hoa, Vương Nhất Bác một mình tạo ra hơn 70% doanh thu cho công ty. Trong 3 năm, từ 2019 đến cuối tháng 4/2022, Vương Nhất Bác kiếm tổng cộng 1,083 tỷ NDT (gần 157 triệu USD), theo The Paper . Vì vậy có thể nói một mình nam diễn viên gánh công ty.

Trường hợp tương tự cũng xảy ra ở các diễn viên khác, Vương Hạc Đệ là nghệ sĩ duy nhất nổi tiếng của công ty Manh Dạng Ảnh Thị. Sau khi nổi tiếng với tác phẩm Thương Lan quyết , Vương Hạc Đệ nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo. Giới chuyên môn nhận định công ty muốn nhân cơ hội tên tuổi của Vương Hạc Đệ hot nhận nhiều hợp đồng để kiếm tiền.

Vương Hạc Đệ sinh năm 1998, cao 1,85 m. Năm 2018, nam diễn viên vượt qua 30.000 thí sinh để nhận vai chính Đạo Minh Tự trong Tân vườn sao băng . Trước khi bước chân vào giới giải trí, Vương Hạc Đệ từng tốt nghiệp chuyên ngành tiếp viên hàng không, làm mẫu trên áp phích nhập học của Học viện hàng không Tây Nam Tứ Xuyên. Mới đây, trong một sự kiện Vương Hạc Đệ đã bị vây kín bởi người hâm mộ, khung cảnh hỗn loạn khiến ban tổ chức phải hoãn chương trình, điều này phần nào chứng minh sức hút của Vương Hạc Đệ.

Vương Hạc Đệ được yêu thích tại Trung Quốc.

Cúc Tịnh Y nhiều năm là nghệ sĩ chủ lực của công ty truyền thông Tiba. Công ty này còn có các nghệ sĩ khác như Hứa Giai Kỳ, Tôn Trân Ny, SNH48 nhưng không ai có lượng người hâm mộ hùng hậu như Cúc Tịnh Y . Sau nhiều năm gắn bó, mới đây Cúc Tịnh Y đã rời bỏ Tiba trong một vụ chia tay rắc rối và ầm ĩ. Công ty quản lý cũ thậm chí đã thu hồi các tài khoản mạng xã hội hàng triệu lượt theo dõi của Cúc Tịnh Y.

Cúc Tịnh Y sinh năm 1994, bên cạnh vai trò ca sĩ thần tượng, cô được biết tới nhờ các tác phẩm ngôn tình như Cửu châu: Thiên Không thành, Vân Tịch Truyện, Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ 2019, Thư sinh xinh đẹp, Như Ý Phương Phi, Mộ Nam Chi ... Ngoài ra, hồi tháng 4, Cúc Tịnh Y đóng chính trong phim Hoa gian lệnh được đánh giá cao về chất lượng.

Cúc Tịnh Y và La Vân Hi là những ngôi sao đem lại nhiều lợi nhuận nhất cho công ty.

La Vân Hi là nghệ sĩ thuộc công ty Đồng Thành. Nam diễn viên được gọi là nam thần cổ trang, nổi tiếng với các tác phẩm như Hương mật tựa khói sương, Trường nguyệt tẫn minh, Nửa là đường mật, nửa là đau thương, Nhan tâm ký ... Cả công ty chỉ có La Vân Hi là nghệ sĩ có tiếng tăm nên anh là thu nhập chính nuôi công ty quản lý, nếu La Vân Hi rời đi Đồng Thành sẽ lao đao.