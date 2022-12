Vượt các “đầu tàu”, Bắc Giang đứng thứ hai cả nước về tăng trưởng kinh tế

Chiều 2/12, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị thông tin báo chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022; những giải pháp chủ yếu để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023.

Ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang (ngồi giữa) chủ trì Hội nghị thông tin báo chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022. Ảnh. K. Lực

Trong năm 2022, kinh tế của tỉnh Bắc Giang duy trì đà phục hồi mạnh mẽ trong điều kiện khó khăn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) cả năm ước đạt 19,3%, cao nhất từ trước đến nay và đứng thứ hai cả nước (sau tỉnh Khánh Hòa). Dự kiến 17/18 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Động lực tạo đà cho tăng trưởng kinh tế ở Bắc Giang là lĩnh vực công nghiệp. Chỉ số sản xuất công nghiệp cả năm dự kiến tăng 30%. Cơ cấu ngành công nghiệp dịch chuyển đúng định hướng với vai trò dẫn dắt đến từ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì tăng trưởng ổn định mặc dù chịu ảnh hưởng bởi thời tiết diễn biến thất thường và giá vật tư đầu vào tăng cao. Giá trị sản xuất toàn ngành cả năm dự kiến tăng 2,1%.

Dự kiến hết năm 2022, tỉnh Bắc Ninh có thêm 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, năng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 145 xã, chiếm 79,9%. Tỉnh Bắc Giang có thêm 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, lũy kế toàn tỉnh có 41 xã và có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong bối cảnh khó khăn song thu ngân sách nhà nước vẫn vượt dự toán năm, tổng thu ước đạt 18.175 tỷ đồng. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, thu hút đầu tư đạt kết quả khả quan.

Tính đến ngày 30/11/2022, đã thu hút được hơn 1,3 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi, tăng 17% so với cùng kỳ. Riêng thu hút đầu tư doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Bắc Giang xếp thứ 9 cả nước với 27 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Bắc Giang có 1.439 doanh nghiệp và 130 chi nhánh, văn phòng đại diện thành lập mới, tăng 22,1% so với năm 2021. Mạng lưới giao thông tiếp tục được chú trọng đầu tư phát triển mạnh theo hướng đồng bộ, hiện đại, tính liên kết, kết nối cao; trong năm có 5 dự án giao thông trọng điểm được khởi công mới.

Lĩnh vực văn hóa, giáo dục được quan tâm, chú trọng hơn. Công tác an sinh xã hội triển khai thiết thực, kịp thời, hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,1% xuống còn 4,2%. Công tác quốc phòng, an ninh được triển khai đồng bộ, toàn diện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại hội nghị, các cơ quan báo chí quan tâm, đặt câu hỏi về: tình trạng nợ đọng bảo hiểm, việc triển khai thực hiện quy hoạch chung của tỉnh, triển khai lò đốt rác ở các địa phương còn chậm... Cùng với đó, một số ý kiến mong muốn làm rõ cơ sở để tỉnh Bắc Giang đưa ra mục tiêu tăng trưởng 14,5% trong năm 2023.



Liên quan tới vấn đề nợ đọng bảo hiểm xã hội, đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang cho biết, số nợ BHXH của các DN trên địa bàn tỉnh đến nay là hơn 225 tỷ đồng, chiếm 2,8%, thấp hơn mặt bằng chung toàn quốc, khoảng 5%.

"Trong số 225 tỷ đồng có 154 doanh nghiệp nợ đọng, một số doanh nghiệp này giải thể, phá sản và bỏ trốn với số tiền trên 54 tỷ đồng. Còn lại 7 doanh nghiệp nợ đọng kéo dài, khó đòi với số tiền trên 27 tỷ đồng" - vị đại diện này nói.

Trước đó, ngày 4/11/2022, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Chỉ thị số 08, chỉ rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác phòng ngừa và xử lý nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang nhận định tỉnh Bắc Giang đã vượt rất xa các tỉnh khác về chỉ số sản xuất công nghiệp, dự kiến cả năm tăng 30%. Ảnh: K. Lực

Kết luận hội nghị, ông Mai Sơn - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh, những kết quả tỉnh Bắc Giang đạt được trong năm 2022 rất đáng phấn khởi "Tăng trưởng về công nghiệp, tỉnh Bắc Giang đã vượt rất xa các tỉnh khác, từ đầu năm đến nay đứng đầu cả nước" - ông Sơn nói và cho biết dự kiến cả năm là 30%, nhưng trong 11 tháng chỉ số sản xuất công nghiệp ở tỉnh Bắc Giang tăng tới 36%.



Đáng chú ý, cơ cấu của ngành công nghiệp - xây dựng chiếm trên 60% tổng GRDP, nhưng cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp cũng rất tích cực, chiếm tới 98,5% là công nghiệp chế biến, chế tạo, chứ không phải gia công. Vì thế, tăng trưởng kinh tế ở Bắc Giang trong những năm qua rất bền vững. Nhiều năm liền tỉnh Bắc Giang có tốc độ tăng trưởng nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu toàn quốc.

Năm 2023, tỉnh Bắc Giang phấn đấu hoàn thành 18 chỉ tiêu chủ yếu gồm: Tốc độ tăng GRDP đạt 14,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 3.850 USD; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn giai đoạn 2021 - 2026) còn 3%...

Dự báo tình hình kinh tế - xã hội trong thời gian tới có nhiều khó khăn, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, đồng thời cần quản lý chặt chẽ hoạt động, bảo đảm đời sống cho công nhân.