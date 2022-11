Nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, nông dân Bắc Giang tăng thu nhập

Xây dựng thương hiệu, tăng giá trị nông sản OCOP Bắc Giang

Dãy núi Dành hiện nay thuộc địa phận 2 xã Liên Chung và Việt Lập, huyện Tân Yên được nhiều người biết đến là nơi có sản phẩm sâm Nam, còn gọi là "sâm tiến vua". Để xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm, HTX sản xuất và tiêu thụ sâm Nam núi Dành Liên Chung, huyện Tân Yên đã liên kết các hộ trồng sâm trong xã để hình thành vùng sản xuất hàng hóa.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Giám đốc HTX sản xuất và tiêu thụ sâm Nam núi Dành Liên Chung cho hay: HTX thành lập từ cuối năm 2020, mục tiêu nhằm xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm từ cây sâm Nam núi Dành của địa phương. Tuy nhiên, HTX rất lúng túng vì chưa biết quy trình đăng ký, tham gia.

Thành viên HTX Sản xuất và tiêu thụ sâm Nam núi Dành Liên Chung, huyện Tân Yên, Bắc Giang giới thiệu sản phẩm trà nụ hoa sâm Nam núi Dành. Ảnh: Thế Đại

Thời gian tới, Hội ND tỉnh Bắc Giang sẽ tăng cường phối hợp phát triển các sản phẩm có uy tín, phù hợp với nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. Hỗ trợ các sản phẩm đã được công nhận OCOP giữ vững chất lượng và nâng hạng sao đi đôi với quảng bá, xúc tiến thương mại, đặc biệt là thương mại điện tử, mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực.

Được Hội ND tỉnh Bắc Giang tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ sản phẩm tham dự đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP, cuối tháng 9 vừa qua, "Trà nụ hoa sâm Nam núi Dành" của HTX được công nhận đạt sản phẩm OCOP 4 sao của tỉnh.

Giám đốc HTX sản xuất và tiêu thụ sâm Nam núi Dành Liên Chung cho biết: Từ khi trở thành sản phẩm OCOP chất lượng 4 sao, lượng tiêu thụ trà hoa sâm Nam núi Dành ngày càng nhiều, giá sản phẩm cũng cao hơn.

"Hiện tại HTX sản xuất và tiêu thụ sâm Nam núi Dành Liên Chung chủ yếu khai thác các sản phẩm về nụ hoa sâm núi Dành lá nhỏ, sản lượng hoa năm 2022 được mùa đạt khoảng gần 2.000kg hoa khô, giá bán bình quân từ 1 - 1,5 triệu đồng/kg. Bên cạnh đó, sản lượng củ được thu hoạch trong năm là gần 2.000kg, giá bán 2 triệu đồng/kg".

Tương tự, vừa qua, HTX Nông nghiệp Gấc Việt, xã Quảng Minh (Việt Yên) cũng có 2 sản phẩm là "Tinh dầu gấc" và "Bột gấc sấy lạnh nguyên chất" vừa được Hội ND tỉnh Bắc Giang hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn tham gia đánh giá, phân hạng đợt 1 năm 2022 và đạt OCOP 3 sao.

Giám đốc HTX Nông nghiệp Gấc Việt Trần Văn Nghị phấn khởi cho biết: Được công nhận là sản phẩm OCOP, 2 sản phẩm của HTX được tỉnh, huyện hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh. Từ đó, giúp HTX mở rộng thị trường và diện tích vùng nguyên liệu, không chỉ trong tỉnh mà cả ở các tỉnh như Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Bình, Tuyên Quang, với tổng diện tích hơn 200ha. Hiện, HTX đã nhận được một số đơn hàng xuất khẩu sang Mỹ và Úc, hàng sản xuất ra không đủ bán.

Phát huy vai trò nòng cốt Hội ND xây dựng sản phẩm OCOP

Ông Lã Văn Đoàn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND tỉnh Bắc Giang trao bao bì, nhãn, tem truy xuất sản phẩm cho các chủ thể sản phẩm. Ảnh: Sơn Hải

Theo Hội ND tỉnh Bắc Giang, ngày 22/4/2022, Hội ND tỉnh đã được chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án "Hội ND các cấp là nòng cốt trong tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng hợp tác, liên kết chuỗi giá trị, xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP".

Theo mục tiêu Đề án, phấn đấu mỗi năm các cấp Hội ND trong tỉnh Bắc Giang trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ, tư vấn xây dựng mới được từ 10 sản phẩm OCOP trở lên; cả giai đoạn xây dựng được 40 sản phẩm đạt 3 sao trở lên. Hàng năm duy trì, củng cố từ 10-20 sản phẩm OCOP đã được công nhận. Hỗ trợ 200 sản phẩm OCOP được đưa lên sàn thương mại điện tử. Hình thành các chuỗi sản xuất gắn với vùng nguyên liệu ổn định.

Ông Lã Văn Đoàn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND tỉnh Bắc Giang cho biết: Ngay sau khi đề án được phê duyệt, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai đề án đến các sở, ngành có liên quan. Hội ND tỉnh Bắc Giang đã gửi công văn chỉ đạo Hội ND các huyện, thành phố khảo sát, lựa chọn, đăng ký xây dựng mới, duy trì nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP.

Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng tư vấn chương trình OCOP của cán bộ hội các cấp, Hội ND tỉnh đã tổ chức 2 hội nghị tập huấn cho 100 cán bộ Hội ND các cấp. Nội dung tập trung vào các kiến thức như hướng dẫn, tư vấn tại chỗ về phát triển ý tưởng sản phẩm OCOP, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh; quy trình thành lập HTX, tổ hợp tác để liên kết sản xuất và xây dựng, phát triển các sản phẩm OCOP; cách thức triển khai và vận hành Chương trình OCOP; bộ tiêu chí chấm điểm…

Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh Bắc Giang tổ chức 2 hội nghị hướng dẫn quy trình xây dựng sản phẩm OCOP cho 180 đại diện các chủ thể có sản phẩm đăng ký xây dựng sản phẩm OCOP; 1 hội nghị tập huấn cho 40 chủ thể đại diện các HTX có sản phẩm xây dựng sản phẩm OCOP năm 2022.

Đáng chú ý, Hội ND đã hỗ trợ các tổ hợp tác, HTX xây dựng và phát triển các sản phẩm OCOP

Năm 2022, các mô hình tổ hợp tác, HTX do Hội ND hướng dẫn thành lập trên địa bàn tỉnh phát triển cả về số lượng và chất lượng. Các cấp Hội ND Bắc Giang đã thành lập được 29 tổ hợp tác và 10 HTX mới, nâng tổng số tổ hợp tác, HTX do Hội hướng dẫn thành lập lên 289 tổ hợp tác và 90 HTX.

Trong đó, nhiều HTX mới thành lập nhưng đã tích cực tham gia xây dựng các sản phẩm OCOP và dự kiến tham gia vào đợt 2 năm 2022 như: HTX nông nghiệp và dịch vụ Cao Lan, HTX Cường Nhung (Yên Thế); HTX sản xuất, kinh doanh rượu nếp mầm làng Chồi (Lục Nam); HTX nông nghiệp sạch Thùy Dương (Yên Dũng); HTX Dứa sạch Hương Sơn (Lạng Giang).

Theo ông Lã Văn Đoàn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND tỉnh Bắc Giang, trên cơ sở 56 sản phẩm chủ lực, tiềm năng của 10 huyện, thành phố đăng ký xây dựng thành sản phẩm OCOP năm 2022, đơn vị đã phối hợp với Công ty cổ phần Phát triển Dược khoa (Hà Nội) khảo sát, đánh giá, lựa chọn 15 sản phẩm có khả năng đạt OCOP năm 2022 để tư vấn tại chỗ cho các chủ thể và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, trong đó có 14 sản phẩm chủ thể là HTX, 1 sản phẩm chủ thể là hộ kinh doanh.

Trong đợt bình chọn lần 1 năm 2022 vừa qua đã có 3 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP, 12 sản phẩm còn lại sẽ tham gia đánh giá, phân hạng đợt 2 vào cuối năm nay.