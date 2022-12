Ngày 22/12, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM phối hợp cùng Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network – AUN) tổ chức Lễ trao chứng nhận cho 4 chương trình đào tạo đạt chuẩn AUN-QA của trường.

Bốn chương trình đạt chuẩn gồm: Kỹ thuật môi trường (Bachelor of Environmental Engineering), Công nghệ kỹ thuật hóa sinh (Bachelor of Agro-Biochemical Engineering), Nuôi trồng thủy sản (Bachelor of Engineering in Aquaculture), Chế biến lâm sản (Bachelor of Engineering in Wood Technology). Chứng nhận có giá trị 5 năm kể từ ngày 8/8/2022.

Vượt nhiều quy trình khắt khe, 4 chương trình đào tạo của Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đạt chuẩn AUN-QA. Ảnh: NLU

Lãnh đạo Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM cho biết, AUN là mạng lưới các trường đại học hàng đầu của khu vực Đông Nam Á được thành lập vào tháng 11/1995 từ sáng kiến của Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các quốc gia này, với các thành viên ban đầu do Bộ trưởng Giáo dục các nước đề cử.

AUN-QA là bộ tiêu chuẩn với các quy tắc chất lượng khắt khe, có tiêu chí cụ thể, rõ ràng, tập trung đánh giá những điều kiện để đảm bảo chất lượng đào tạo của toàn bộ chương trình đào tạo, không chỉ dựa trên những đặc trưng riêng của từng chuyên ngành. Bộ tiêu chuẩn AUN đánh giá toàn diện chương trình đào tạo từ nhiều khía cạnh như chuẩn đầu ra, khung chương trình, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, công tác đảm bảo chất lượng, kết nối giữa các bên liên quan và đóng góp cho cộng đồng.

AUN đánh giá toàn diện các chương trình đào tạo ở nhiều khía cạnh bao gồm chuẩn đầu ra, khung chương trình, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, công tác đảm bảo chất lượng, và kết nối giữa nhà trường, sinh viên, với doanh nghiệp.

Đến nay, ĐH Nông lâm TP.HCM đã có 10 chương trình đạt chuẩn AUN-QA. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Lãnh đạo Trường ĐH Nông lâm TP.HCM cho biết thêm, để có kết quả này, Đoàn chuyên gia Đánh giá nước ngoài từ xa của bộ phận chuyên trách về đảm bảo chất lượng giáo dục đại học của mạng lưới các trường đại học tại khu vực Đông Nam Á (AUN – QA) đã tiến hành hoạt động kiểm định đối với 4 chương trình đào tạo nêu trên của trường từ ngày 4 – 8/7/2022. Đây cũng là đợt đánh giá lần thứ 282 của tổ chức AUN, được tiến hành bằng hình thức trực tuyến.

Chuỗi các hoạt động đánh giá ngoài bao gồm: trao đổi về báo cáo tự đánh giá với lãnh đạo các khoa, giảng viên và cán bộ hỗ trợ các chương trình đào tạo; thực hiện phỏng vấn các bên liên quan; tham quan về cơ sở vật chất, hoạt động giảng dạy, không gian học tập và làm việc tại trường thông qua hình thức livestream.

Với 8 tiêu chuẩn, 53 tiêu chí (phiên bản 4.0), cả 4 chương trình đào tạo đăng ký kiểm định đợt này đều được đánh giá cao về năng lực triển khai hệ thống đảm bảo chất lượng hiệu quả, hoàn toàn đáp ứng theo chuẩn kiểm định của bộ tiêu chuẩn AUN-QA. Với kết quả này, đến nay, trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đã có 10 chương trình đào tạo bậc đại học được cấp chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA.

Được biết, trong giai đoạn tiếp theo, nhà trường sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong theo bộ khung tiêu chuẩn của AUN-QA, thực hiện tự đánh giá và đánh giá ngoài các chương trình đào tạo, nhằm hướng đến mục tiêu đạt chứng nhận chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn của khu vực.

Đặc biệt, trong năm 2023 và năm 2024, nhà trường tiếp tục thực hiện tự đánh giá đối với 8 chương trình đào tạo của các ngành: Quản lý đất đai, Ngôn ngữ Anh, Công nghệ thực phẩm (chương trình tiên tiến), Thú y; Khoa học cây trồng, Công nghệ sinh học, Chăn nuôi và Công nghệ Thông tin.