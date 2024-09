Theo báo cáo mới nhất của WHO, cụm từ “có vấn đề” được sử dụng để mô tả tình trạng khi các thanh thiếu niên biểu hiện “các triệu chứng giống như nghiện.”. WHO cảnh báo rằng hơn 10% số thanh thiếu niên hiện đang đối mặt với nguy cơ chơi trò chơi điện tử có vấn đề.

Ông Hans Kluge, Giám đốc WHO khu vực châu Âu, đã nhấn mạnh sự cần thiết phải hành động ngay lập tức để giúp thanh thiếu niên thay đổi thói quen sử dụng mạng xã hội. Ông cho rằng mạng xã hội có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng như trầm cảm, bắt nạt, lo lắng và kết quả học tập kém. Dữ liệu thống kê từ WHO năm 2022 cho thấy, từ 280.000 thanh thiếu niên trong độ tuổi 11, 13 và 15 từ 44 quốc gia ở châu Âu, Trung Á và Canada, có 11% có dấu hiệu sử dụng mạng xã hội “có vấn đề,” tăng từ 7% so với 4 năm trước đó. Khảo sát cho thấy hơn 30% thanh thiếu niên chơi trò chơi trực tuyến hàng ngày, và 22% trong số đó chơi ít nhất 4 giờ mỗi ngày. Ngoài ra, 12% số thanh thiếu niên có nguy cơ “nghiện” cờ bạc.

WHO cảnh báo tình trạng trẻ em nghiện mạng xã hội

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu vực châu Âu đã đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về tình trạng “nghiện” mạng xã hội và trò chơi điện tử ở thanh thiếu niên. Ảnh: AP.

WHO khu vực châu Âu đã kêu gọi các quốc gia tăng cường giáo dục về kiến thức số trong trường học, cải thiện các dịch vụ sức khỏe tâm thần, đào tạo giáo viên và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cũng như thực thi trách nhiệm đối với các nhà cung cấp phương tiện truyền thông xã hội.

Trước đó, Thống đốc bang Florida, ông Ron DeSantis, đã bày tỏ mối quan ngại về luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội phổ biến hiện nay, mặc dù luật này đã được phụ huynh chấp thuận. Hồi đầu năm nay, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật với tỷ lệ 108/7, chỉ vài giờ sau khi Thượng viện Mỹ phê chuẩn với tỷ lệ 23/14. Dự luật đã trải qua một số thay đổi từ Thượng viện, và Chủ tịch Hạ viện Mỹ, ông Paul Renner, cho biết ông hy vọng sẽ giải quyết được các lo ngại về quyền riêng tư của Thống đốc DeSantis.

Dự luật nhắm vào bất kỳ mạng xã hội nào theo dõi hoạt động của người dùng, cho phép trẻ em tải thông tin lên và tương tác với người khác, đồng thời sử dụng các tính năng gây nghiện có thể dẫn đến việc dùng mạng xã hội quá mức hoặc mang tính cưỡng ép. Những người ủng hộ dự luật nhấn mạnh tỷ lệ tự tử ngày càng tăng ở trẻ em, vấn nạn bắt nạt trên mạng và các “kẻ săn mồi” sử dụng mạng xã hội để tìm kiếm nạn nhân là trẻ em.

Thống đốc Ron DeSantis đã phát biểu tại một cuộc họp báo ở Orlando trước khi dự luật được thông qua. Ông cho rằng các nền tảng mạng xã hội có thể gây hại cho thanh thiếu niên, nhưng nhấn mạnh rằng phụ huynh nên đóng vai trò giám sát việc sử dụng mạng xã hội của con em mình. Ông DeSantis nói: "Chúng ta không thể nói rằng 100% việc sử dụng là xấu vì thực tế không phải vậy, nhưng tôi hy vọng chúng ta có thể đạt được điều đó theo cách giải đáp được mối lo ngại của phụ huynh."

Dự luật của bang Florida yêu cầu các công ty truyền thông xã hội phải đóng bất kỳ tài khoản nào mà họ cho rằng được trẻ vị thành niên sử dụng và hủy tài khoản theo yêu cầu của trẻ vị thành niên hoặc cha mẹ. Mọi thông tin liên quan đến tài khoản phải bị xóa.

Mặc dù một số bang khác đã xem xét luật tương tự, nhưng hầu hết đều chưa đề xuất lệnh cấm hoàn toàn mạng xã hội. Ở bang Arkansas, vào tháng 8/2023, một thẩm phán liên bang đã ngăn chặn việc thực thi đạo luật yêu cầu trẻ vị thành niên phải có sự đồng ý của cha mẹ mới được tạo tài khoản mạng xã hội mới.

Những người ủng hộ ở bang Florida hy vọng rằng nếu được ký ban hành, luật này sẽ đứng vững trước những thách thức pháp lý vì nó sẽ cấm các định dạng mạng xã hội dựa trên những tính năng gây nghiện như phát cảnh báo thông báo và video tự động phát, thay vì chỉ cấm nội dung trên trang web của các nền tảng này. Tuy nhiên, những người phản đối cho rằng dự luật này vi phạm Tu chính án thứ nhất và cho rằng phụ huynh, chứ không phải chính phủ, nên giám sát việc sử dụng mạng xã hội của con em mình.