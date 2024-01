Bộ phim nhạc kịch giả tưởng "Wonka" đạt một cột mốc mới với doanh thu phòng vé "trong mơ". Với sự xuất hiện của Timothée Chalamet, bộ phim đã vượt qua con số 500 triệu USD doanh thu bán vé trên toàn cầu.

"Wonka" của Timothée Chalamet thành công lớn

Sau năm tuần trình chiếu trên màn ảnh rộng, "Wonka" đã thu về 176,2 triệu USD tại Bắc Mỹ và 329,1 triệu USD từ thị trường quốc tế, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên con số 505,3 triệu USD. Warner Bros., đơn vị sản xuất với kinh phí 125 triệu USD đã chứng minh rằng, khoản đầu tư của mình vào "nhà máy sô cô la" là đúng đắn.

Ngôi sao quyền lực của Chalamet được khán giả yêu mến qua các tác phẩm bom tấn như "Dune" và những bộ phim độc lập như "Call Me By Your Name"; "Lady Bird" đã góp phần quan trọng vào thành công của "Wonka". Bên cạnh đó, sự nhận biết thương hiệu từ tiểu thuyết nổi tiếng "Charlie and the Chocolate Factory" của tác giả Roald Dahl và các phiên bản điện ảnh trước đó cũng giúp bộ phim thu hút sự chú ý.

Timothée Chalamet trong phim "Wonka". Ảnh: WB.

Các nhà phê bình và khán giả đã đưa ra nhiều lời khen ngợi cho "Wonka". Bộ phim được đạo diễn bởi Paul King, người đã thành công với loạt phim chuyển thể Harry Potter, cùng với sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng như Olivia Colman, Keegan-Michael Key và Hugh Grant. Phần tiền truyện của bộ phim tập trung vào khởi đầu khiêm tốn của Willy Wonka, mang lại trải nghiệm mới lạ cho khán giả.

Mike De Luca và Pamela Abdy, đồng Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Warner Bros. Motion Picture Group bày tỏ: "Rất hạnh phúc khi thấy bộ phim đạt được thành công đáng kể như vậy. Chúng tôi biết ơn sự ủng hộ không ngừng từ các đối tác và khán giả trên toàn thế giới đã đến thưởng thức tác phẩm trên màn ảnh rộng này".

"Wonka" là phần tiền truyện của tiểu thuyết "The Chocolate Factory" của Roald Dahl. Bộ phim mô tả hành trình kỳ diệu của nhân vật Willy Wonka, nhà phát minh và "nhà sản xuất sô cô la" vĩ đại, trước khi ông thành lập "nhà máy sô cô la ma thuật".

Trong câu chuyện, Wonka trải qua những cuộc phiêu lưu vui nhộn, ly kỳ và đầy ngọt ngào trước khi ông trở thành nhà phát minh nổi tiếng. Bộ phim là hành trình của sự diệu kỳ, nơi trẻ con biết bay, những quả bóng khổng lồ treo lơ lửng và đàn hươu cao cổ chạy trên phố. Timothée Chalamet đã thành công lớn khi hóa thân vào hình tượng Willy Wonka thời trẻ, không bị áp đặt bởi bóng lớn của Johnny Depp.

Với diễn xuất và nhan sắc ấn tượng, Timothée Chalamet không chỉ giữ vững tầm ảnh hưởng mà còn tạo nên thành công riêng trong trái tim khán giả. Điều này chứng minh rằng "Wonka" không chỉ là một bước nhảy vượt bậc về doanh thu mà còn là một tác phẩm nghệ thuật đáng giá để khám phá.

"Charlie và nhà máy sô cô la" (tựa tiếng Anh: Charlie and the Chocolate Factory) là bộ phim ca nhạc giả tưởng của đạo diễn Tim Burton và được phát hành vào năm 2005. Phim có sự tham gia của Johnny Depp trong vai Willy Wonka, Freddie Highmore trong vai Charlie Bucket và hàng loạt diễn viên có tên tuổi khác. Phim tập trung kể về Charlie khi cậu bé thắng một cuộc thi cùng với bốn đứa trẻ khác và được Wonka dẫn dắt trong chuyến tham quan nhà máy sô cô la. Ngay sau khi được phát hành, bộ phim đã gây được tiếng vang lớn và trở thành biểu tượng văn hóa của nền điện ảnh Mỹ.