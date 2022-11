World Cup 2022: Công an khuyến cáo gia đình cần quan tâm, động viên người thân không cá độ

"Nhà cái" như "nấm mọc sau mưa"

Công an TP.Hà Nội cho biết, hiện nay có nhiều "nhà cái" quốc tế lớn tổ chức đánh bạc trên mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá như M88, Bong88, 3in1bet, Sobobet, W88, 188bet, dafabet, 10bet, Bet365, Fun88...

Mỗi "nhà cái" thiết lập hàng trăm website, máy chủ đặt tại nhiều nước trên thế giới tổ chức cho người chơi tham gia đánh bạc trên mạng. Các "nhà cái" này móc nối với các đối tượng trong nước (đại lý) chia nhỏ thành nhiều tài khoản chân rết, xây dựng đường dây, phân cấp nhiều tầng, tổ chức đánh bạc chặt chẽ, quy mô, phát triển ở khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi với nhiều hình thức quảng cáo, chào mời hấp dẫn công khai bằng tiếng Việt.

Công an TP.Hà Nội phát đi khuyến cáo người dân không tham gia cá độ bóng đá. Ảnh: CACC

Những nghi phạm cầm đầu đường dây cờ bạc này thường là những đối tượng hình sự, những người tham gia cá độ bóng đá trên không gian mạng hầu như có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng như: Sử dụng các thiết bị di động thông minh có kết nối mạng Internet để trao đổi thông tin, thực hiện hành vi phạm tội; lợi dụng sơ hở trong quản lý, kiểm soát không gian mạng, quản lý sim rác, quản lý thanh toán để thực hiện tội phạm…

Việc người dân tham gia cá độ bóng đá trên không gian mạng dẫn tới nhiều hệ lụy (mà thực tế đã có những vụ việc xảy ra) như việc "con bạc" chơi thua không có tiền thanh toán có thể bị các đối tượng cầm đầu cưỡng ép trả tiền bằng các hình thức như bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản hoặc thuê các đối tượng hình sự đòi nợ… Chưa dừng lại ở đó, "con bạc" thua "độ" không có tiền trả, lâm vào đường cùng có thể làm phát sinh tội phạm cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp hay thậm chí tự tử để né tránh việc trả nợ. Những hệ lụy tuy ai cũng thấy, nhưng không ít người vẫn lao vào, say mê với trò đỏ đen này.

Chủ động "đánh chặn"

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP.Hà Nội yêu cầu các đơn vị trong Công an thành phố tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, đặc biệt trong thời gian diễn ra World Cup 2022 (từ 20/11 đến 18/12/2022).

Trong đó nêu rõ: "Các đơn vị khẩn trương rà soát, lập danh sách các đối tượng, tụ điểm, đường dây, nhất là các đối tượng đứng sau tổ chức, điều hành có nghi vấn hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng; các đối tượng có hoạt động quảng cáo cá độ, tuyển đại lý, lôi kéo người tham gia đánh bạc để đưa vào diện quản lý nhằm có đối sách phù hợp, kịp thời; tổ chức thu thập các tên miền, ứng dụng tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng để ngăn chặn, xử lý".

Lực lượng chức năng Bộ Công an vừa phối hợp phá đường dây cá độ bóng đá hàng nghìn tỷ đồng. Ảnh: CACC

Ngoài ra, Giám đốc Công an TP.Hà Nội cũng đặc biệt lưu ý các đơn vị cần phải nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm của nhân dân. Trên cơ sở tài liệu thu thập được, nếu xác định có dấu hiệu tội phạm thì thiết lập hồ sơ, tổ chức đấu tranh, điều tra khám phá nhanh các vụ án có liên quan đến tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, nhất là hình thức cá độ bóng đá trong mùa World Cup.

Đại diện chỉ huy Đội phòng, chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự an toàn xã hội thuộc Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP.Hà Nội) cho biết, để làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động cá độ bóng đá trong mùa World Cup, đơn vị đã chủ động chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tổ chức nắm tình hình trên không gian mạng, rà soát các website, ứng dụng có dấu hiệu liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Từ đó, nghiên cứu các phương thức thủ đoạn, thu thập các tài khoản ngân hàng của các đối tượng trong đường dây tổ chức được đánh dấu trên các website cá độ bóng đá, báo cáo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Ban Giám đốc Công an TP.Hà Nội để có biện pháp phối hợp ngăn chặn hoạt động của các website và tổ chức một số biện pháp trong công tác phòng ngừa.

Việc đấu tranh, bắt giữ các đối tượng trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng gặp rất nhiều khó khăn.

Thứ nhất các đối tượng lợi dụng tính ẩn danh trên không gian mạng và hệ thống máy chủ, tên miền thường ở nước ngoài. Thứ hai, các đối tượng nhận thức được hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng là vi phạm pháp luật, chính vì vậy đã sử dụng rất nhiều các biện pháp để che giấu thông tin cá nhân, hoặc sử dụng rất nhiều các tài khoản ngân hàng không chính chủ.

Thứ ba, các đối tượng cũng thường xuyên thay đổi tài khoản giao dịch sau mỗi trận đấu đã đăng ký trước đó trên các website cá độ bóng đá, nhằm gây khó khăn trong công tác thu thập dòng tiền.

Liên quan đến các tài khoản ngân hàng được các đối tượng sử dụng để giao dịch tiền thì đa phần đều không chính chủ.

"Có thể các đối tượng mua gom lại của những người không có nhu cầu sử dụng, hoặc thuê người mở tài khoản ngân hàng rồi thu gom lại, cũng có thể là sử dụng các ví điện tử có thông tin không chính chủ… Do vậy, khi cơ quan công an tổ chức xác minh các tài khoản hoặc các ví điện tử này thì ra thông tin không phải của người sử dụng thực tế. Đây là khó khăn rất lớn trong việc truy vết các đối tượng" - Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thông tin.