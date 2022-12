Những bộ phim về Lionel Messi bất ngờ được "đào lại" sau khi ĐT Argentina vô địch World Cup 2022

Lionel Messi: The Greatest (2020)



Phim Lionel Messi: The Greatest (2020). Ảnh: IMDb

Lionel Messi: The Greatest là phim tài liệu dài 55 phút. Bộ phim được thực hiện nhân dịp Lionel Messi giành kỷ lục 6 Quả bóng vàng cho thấy Messi không ngừng chứng tỏ anh là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.

Tuy nhiên, bộ phim không được lòng quá nhiều khán giả và trên IMDb, phim chỉ có thang điểm 5/10. Khán giả trang này cho rằng, Lionel Messi: The Greatest không có góc nhìn riêng và chỉ là những đoạn cắt ghép vô hồn, thậm chí một số chỗ còn bị sai lệch thời gian.

Ronaldo vs. Messi (2017)

Phim Ronaldo vs. Messi (2017). Ảnh: IMDb



Bộ phim Ronaldo vs. Messi đưa ra sự so sánh từ những người hâm mộ của hai siêu sao này. Tuy nhiên, khán giả trang IMDb chỉ cho bộ phim vỏn vẹn 5,3/10 điểm, bởi thay vì làm cho mọi thứ thật "bình đẳng", bộ phim lại khiến nhiều người nghĩ rằng đây là một cuộc "gây chiến". Không những vậy, phim cũng đưa ra thông tin sai đến đáng trách khi cho rằng Messi suýt vô địch World Cup năm 2010 trước Hà Lan, thực tế đó là năm 2014 trước đội tuyển Đức. Nhiều người hâm mộ cũng cho rằng, Messi và Ronaldo đều là hai tượng đài có phong cách chơi và xuất phát điểm khác nhau, để đặt họ lên bàn cân so sánh từng chút kỹ năng một là điều khập khiễng.

Neymar: The Perfect Chaos (2022)

Phim Neymar: The Perfect Chaos (2022). Ảnh: YouTube

Đây là bộ phim do Netflix sản xuất với nội dung đề cập đến cuộc đời của siêu sao bóng đá Brazil Neymar từ khi anh mới là thần đồng trong màu áo Santos cho tới khi trở thành một trong những siêu sao hàng đầu thế giới.

Đặc biệt, khán giả cũng chú ý tới tập 2 của Neymar: The Perfect Chaos khi Neymar với chức vô địch C1 trong màu áo Barcelona nhưng muốn đi tới PSG vì không muốn sống trong cái bóng của Lionel Messi. Điều này cũng phần nào cho thấy góc nhìn khái quát và khách quan về mối quan hệ giữa Messi và Neymar. Trên IMDb, bộ phim nhận được điểm số 6,6/10 và được rất nhiều khán giả trang này cho rằng xứng đáng để thưởng thức.

Messi (2014)

Phim Messi (2014). Ảnh: Corriere

Đây là bộ phim được rất nhiều người hâm mộ của Messi yêu mến. Phim nhận được đánh giá 7,2/10 trên trang IMDb. Một khán giả bình luận như sau: "Bộ phim thật tuyệt vời, có sự gay cấn và sống động, khi đem đến một hành trình không tưởng của một cậu bé bị suy dinh dưỡng, đến khi trở thành huyền thoại bóng đá thế giới. Một khi họ nói rằng họ chỉ có thể ngăn chặn anh ta bằng một khẩu 'súng lục'. Hôm nay bạn cần một khẩu "súng máy" để ngăn chặn Messi. Đó là những gì tôi cảm nhận được từ bộ phim này".

Matchday: Inside FC Barcelona (2019)

Phim Matchday: Inside FC Barcelona (2019). Ảnh: Fc Barcelona

Đúng như tên gọi của bộ phim, đó là Bên trong Barcelona, chúng ta sẽ được khám phá những bí mật sau sân của của một trong những câu lạc bộ vĩ đại bậc nhất này, đặc biệt trong giai đoạn Messi vẫn còn mang trên mình màu áo sọc xanh đỏ.

Theo đánh giá từ IMDb, Matchday: Inside FC Barcelona nhận về số điểm 7,9/10 và là bộ phim về Messi gần như được đánh giá cao nhất trên trang này. Khán giả trên IMDb nhận xét như sau: "Chiều đại Barcelona sau những tháng năm huy hoàng giờ đã dần sụp đổ, chúng ta thấy được sự bất lực của một tượng đài như Messi trong công cuộc khôi phục lại đội bóng anh ta yêu bằng cả trái tim, kể từ thất bại của Barcelona tại Champions League trước ông vua châu Âu mới lúc đó là CLB nước Anh Liverpool".