Công trình xây dựng trái phép ở Bình Định, xã Mỹ An (huyện Phù Mỹ) kiểm tra 4 lần chưa xử lý được

Công trình xây dựng trái phép của ông Hồ Quốc Thanh, tại xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, bên trong đang nuôi ốc giống chừng 20 ngày tuổi. VIDEO: DT.

Xã lúng túng trước công trình lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép

Theo hồ sơ do UBND xã Mỹ An (huyện Phù Mỹ), thửa đất số 28, tờ bản đồ địa chính số 22, diện tích gần 15.700m2 thuộc thôn Xuân Thạnh Nam, xã Mỹ An, vốn là đất nuôi trồng thuỷ sản do UBND xã Mỹ An quản lý và đất bảo vệ hành lang bờ biển.

Năm 2006, ông Hồ Quốc Thanh chiếm đất làm các hồ nuôi tôm và xây 1 nhà quản lý với diện tích 87m2. Năm 2019, do việc đầu tư nuôi tôm không hiệu quả nên ông này, đã dừng hoạt động.

Tháng 12/2023, ông Thanh cải tạo mặt bằng và xây dựng công trình với diện tích gần 1.400m2, gồm 30 hồ có thể thích 9m3 và 32 hồ có thể tích 13,5m3, kết cấu các hồ xây bằng gạch, trát vữa xi măng, để làm trang trại sản xuất, ươn dưỡng ốc hương giống.

Công trình xây dựng trái phép của ông Hồ Quốc Thanh, tại xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, Bình Định. Ảnh: DT.

UBND xã Mỹ An đã lập biên bản và yêu cầu ông Thanh dừng hoạt động, tự giác tháo dỡ công trình vi phạm trước ngày 6/1/2024, ông Thanh đã ký cam kết tự tháo dỡ.

Thế nhưng, ngày 29/1/2024, ông Thanh lại tiếp tục thi công hoàn thiện các hồ còn lại, không tuân thủ yêu cầu của UBND xã Mỹ An. UBND xã Mỹ An mời ông Thanh làm việc và yêu cầu phải tháo dỡ trước ngày 2/2/2024.

Ngày 5/3/2024, UBND xã Mỹ An có băn bản gửi Phòng TNMT, Phòng Tư pháp huyện Phù Mỹ để hướng dẫn xã lập hồ sơ, quy trình xử lý vi phạm hành chính đối với ông Hồ Quốc Thanh nhưng chưa được các ngành hướng dẫn cụ thể. Do đó xã chưa thực hiện được, việc ngăn chặn hành vi vi phạm của ông Thanh chưa kịp thời dẫn đến tiếp tục vi phạm.

Bên trong công trình trái phép đang nuôi ốc giống. Ảnh: DT.

Chủ tịch xã bảo không nuôi trồng, nhưng thực tế lại có

Ngày 17/4/2024, Đoàn kiểm tra theo quyết định số 616 ngày 22/1/2024 của Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ phối hợp với UBND xã Mỹ An kiểm tra công trình của ông Hồ Quốc Thanh thì tổng diện tích thửa đất là 14.242,1m2, công trình xây dựng trên đất là 1.423,8m2.

Nhưng, chưa xác định được diện tích 1.423,8m2 công trình ông Thanh xây dựng thuộc phần diện tích đất bảo vệ hành lang bờ biển và đất thuộc phần quản lý của UBND xã Mỹ An, là bao nhiêu.

Vì vậy, UBND xã Mỹ An đã tiếp tục có công văn gửi UBND huyện Phù Mỹ đề nghị chỉ đạo Phòng TNMT, Phòng Tư pháp, Văn phòng đăng ký đất đai huyện, hướng dẫn UBND xã xử lý.

Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ Lê Văn Lịch giao Phòng TNMT phối hợp với các ngành tư pháp, thanh tra khẩn trương xác minh nguồn gốc quá trình sử dụng đất và báo cáo đề xuất hướng xử lý cho Chủ tịch UBND huyện, trước ngày 10/7/2024.

"Chủ tịch UBND xã Mỹ An theo dõi, không để ông Hồ Quốc Thanh tiếp tục xây dựng mới và nuôi trồng trên diện tích đất vi phạm, không làm tình hình phức tạp thêm", Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ yêu cầu.

Ông Lê Xuân Thương – Chủ tịch UBND xã Mỹ An khẳng định, hiện tại ông Hồ Quốc Thanh đã dừng việc xây dựng mới và không nuôi trồng trên công trình vi phạm.

Thế nhưng, trên thực tế tại công trình của ông Hồ Quốc Thanh, có nhiều ô nuôi vừa hoàn thành việc xây dựng và đang nuôi ốc giống.

Đại diện người trông coi công trình tại đây cho biết, vừa mới thả nuôi ốc giống chừng 20 ngày tuổi.

Sau nhiều lần kiểm tra lập biên bản, UBND xã Mỹ An vẫn đang lúng túng xử lý công trình vi phạm. Ảnh: DT.

Theo ông Hồ Quang Diệt (cha ruột ông Hồ Quốc Thanh), gia đình ông không đồng ý việc xử lý công trình vi phạm vì cho rằng, một số trường hợp khác cũng lấn chiếm, cũng xây dựng trái phép nhưng lại có sổ đỏ.

"Thậm chí, gia đình cán bộ xã cũng có hồ nuôi lại làm sổ đỏ được. Còn trường hợp gia đình tôi lại không được cấp", ông Diệt nói.

Chủ tịch UBND xã Mỹ An cho biết, trường hợp của ông Hồ Quốc Thanh là lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép nên không thể cấp sổ đỏ theo quy định.

"Xã đang đợi ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, để có biện pháp xử lý rốt ráo vi phạm đối với công trình này", ông Thương cho hay.

2 Chủ tịch xã tại 1 huyện bị mất chức vì vi phạm đất đai Ngày 30/6/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tiếp tục Ban hành Kế hoạch thực hiện xử lý lấn, chiếm đất đai trên địa bàn tỉnh với chủ đề "Chấm dứt lấn, chiếm đất đai", truyền tải thông điệp kêu gọi người dân "Nói không với lấn, chiếm đất đai". Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu, người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm nếu địa bàn mình quản lý có tình trạng xây dựng trái phép. Tại huyện Phù Mỹ, đã có 2 Chủ tịch UBND xã bị kỷ luật và mất chức, vì buông lỏng quản lý, để xảy ra nhiều sai phạm liên quan đến đất đai trên địa bàn. Cụ thể, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ ký quyết định kỷ luật cảnh cáo và miễn nhiệm chức vụ đối với ông Nguyễn Hữu Kiên - Chủ tịch UBND xã Mỹ Phong, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài ra, ông Đặng Văn Hợp - Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành, cũng bị kỷ luật cảnh cáo, điều chuyển nhiệm vụ mới về làm cán bộ chuyên viên Ban quản lý rừng phòng hộ, do quản lý đất đai lỏng lẻo, dẫn đến tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép phức tạp.