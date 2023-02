Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở Hải Phòng

Xã Tiên Thắng là 1 trong 3 xã được chọn làm xã điểm hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2022 của TP. Hải Phòng. Tất cả các con đường trong thôn được chính quyền và người dân chung tay trồng hoa, chăm sóc và giữ gìn vệ sinh môi trường tạo lên những tuyến đường hoa rực rỡ sắc màu, đường làng ngõ xóm sạch đẹp.

Bà Hoàng Thị Âu, Hội phụ nữ khu 3, xã Tiên Thắng (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đang chăm sóc cây cảnh tại vườn hoa trung tâm xã.

Ông Phạm Văn Thầm, công dân khu 2 chia sẻ, từ ngày được thành phố chọn làm xã nông thôn mới kiểu mẫu đường làng ngõ xóm trong xã ngày càng khang trang sạch đẹp, điện đường được bà con trồng hoa cây cảnh, sửa sang lại, đời sống được cải thiện, ý thức người dân ngày càng nâng lên.

Bây giờ ở Tiên Thắng, cứ ra ngõ là gặp đường hoa, cây cảnh. Tường rào, dù được người dân bê tông hóa nhưng gia đình nào cũng ý thức được phải trồng cây xanh để tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

"Gia đình tôi cũng đã tham gia trồng hoa, cây cảnh dọc vỉa hè. Nhân dân trong khu hiến đất rất nhiều, có nhà hiến sâu vào đất ở từ 50cm - 70cm nhưng vẫn vui vẻ để xây dựng NTM kiểu mẫu. Giờ đây đường xá sạch sẽ, điện sáng suốt ngày, dọc các tuyến đường đều có camera an ninh nên đời sống nhân dân rất phát triển và hạnh phúc, phố cũng không bằng. Chưa bao giờ tôi thấy quê hương lại đáng sống như bây giờ...", ông Thầm phấn khởi nói.

Cùng chung niềm vui khi được sống trong một vùng quê khang trang, yên bình, bà Hoàng Thị Âu, Hội phụ nữ khu 3 chứng minh cho chúng tôi thêm về sự đổi thay của làng quê mình.

Chỉ về con đường hoa đang khoe sắc bà Âu cho biết: Chỗ này đây trước đây là con kênh rất bẩn, nhưng từ khi thực hiện chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu, đường xá sạch đẹp, hội phụ nữ xã chúng tôi đã xã phát động phong trào làm vườn hoa trung tâm được chị em rất nhiệt tình tham gia đóng góp ngày công.

Trường mầm non xã Tiên Thắng được đầu tư bài bản, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân

Cũng theo bà Âu, từ khi hoàn thành NTM kiểu mẫu quang cảnh trong xã xanh – sạch – đẹp, bà con nhân dân rất thích, hào hứng, nên giờ cứ phát động phong trào nào là hội viên tích cực tham gia, vì thấy được kết quả của chương trình làm cho quê hương giàu đẹp hơn.

Hiện, hội phụ nữ xã Tiên Thắng cũng đang tổ chức nhiều phong trào, câu lạc bộ như: phong trào dân vũ, câu lạc bộ không sinh con thứ 3, hay tổ chức các chương trình đêm giao lưu văn nghệ từ đó góp phần nhận thức, đời sống vật chất tinh thần của người dân nơi đây đã có sự thay đổi rõ rệt, chị em phấn khởi mọi mặt.

Tiên Thắng phấn đấu đạt xã nông thôn mới thông minh ở Hải Phòng

Đến nay trên 31km đường giao thông toàn xã Tiên Thắng đã được cứng hóa. Trong 2 năm 2021 – 2022, thực hiện chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu, xã Tiên Thắng đã xây dựng và đưa vào sử dụng 19 công trình giao thông với chiều rộng từ 3-12m.

Có được thành quả như hôm nay phải nói đến sự đồng thuận rất cao của nhân dân trong xã, tạo thành phong trào trong xây dựng NTM, đặc biệt việc dồn điền đổi thửa, hiến đất thổ cư, đất nông nghiệp để mở rộng chỉnh trang đường làng ngõ xóm, xây dựng các công trình phúc lợi như đường, trường, trạm.

Đồng chí Dương Nam Cao – Trưởng công an xã Tiên Thắng đang theo dõi tình hình an ninh trên địa bàn xã.

Chia sẻ với báo Dân Việt, ông Phạm Văn Gót, chủ tịch UBND xã Tiên Thắng cho biết: Nhân dân trên địa bàn xã rất phấn khởi với những thành quả đã đạt được trong chương trình xây dựng NTM. Đời sống của nhân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 70,7 triệu đồng/người/năm.

Các lĩnh vực văn hóa xã hội cũng được phát triển rất tốt, thể dục thể thao cũng đang là phong trào được nhân dân hưởng ứng, tích cực luyện tập, các CLB dưỡng sinh, dân vũ, cầu lông, bóng chuyền... hoạt động rất tốt, nhân dân vui vẻ.

Đặc biệt về tình hình an ninh trật tự, xã Tiên Thắng đã triển khai thực hiện chương trình Camera an ninh, đến nay toàn xã đã lắp đặt 68 cụm camera trên các trục đường xã. Năm 2023 này xã cũng đang phát động 11 khu trên địa bàn xã sẽ hoàn thành mô hình camera tự quản, mô hình về phòng cháy chữa cháy.

Hệ thống điện đường, trường, trạm xã Tiên Thắng được đầu tư bài bàn

Đồng chí Dương Nam Cao – trưởng công an xã Tiên Thắng cho biết: Từ khi lắp đặt hệ thống camera tình hình an ninh trật tự trong xã đã có chuyển biết tích cực. Ngoài mô hình camera an ninh của xã, chúng tôi cũng đã nhân rộng mô hình ra các khu dân cư, mỗi khu có mô hình riêng đã góp phần chung vào công cuộc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

"Thông qua camera an ninh chúng tôi cũng đã biết được nguyên nhân ra của các vụ tại nạn giao thông để xử lý và thông qua hệ thống chúng tôi cũng đã phát hiện ra những đối tượng có biểu hiện hành vi vi phạm pháp luật, qua đó có biện pháp ngăn chặn kịp thời để tránh hậu quả xảy ra" đồng chí Cao cho biết thêm.

Với sự đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Tiên Thắng đã hoàn thành xây dựng NTM kiểu mẫu. Chính quyền địa phương đang tiếp tục phát huy lợi thế, phấn đấu đạt xã NTM thông minh trong thời gian tới. Từ đó, cùng nhau góp sức xây dựng làng quê văn minh, lưu giữ được những giá trị văn hóa, tinh thần, thực sự trở thành chốn đi về bình yên.

