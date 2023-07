Xác định danh tính 3 chiến sĩ công an bị vùi lấp trong vụ sạt lở trạm CSGT đèo Bảo Lộc

Chiều tối ngày 30/7, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sạt lở Trạm CSGT chốt đèo Bảo Lộc mà Dân Việt đã thông tin qua bài viết Trạm cảnh sát giao thông trên đèo Bảo Lộc bị sạt lở, có chiến sĩ công an bị vùi lấp.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp.

Đại tá Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, 3 chiến sĩ bị đất đá vùi lấp là thiếu tá Nguyễn Khắc Thường, đại úy Lê Ánh Sáng và thượng úy Lê Quang Thành. 3 chiến sĩ này thuộc tổ CSGT Trạm Madagui phụ trách nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát để giữ gìn an ninh trật tự và an toàn giao thông trên đèo Bảo Lộc.

Hiện trường vụ sạt lở khiến 3 chiến sĩ công an bị vùi lấp.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND TP.Bảo Lộc cho biết, vụ sạt lở Trạm CSGT chốt đèo Bảo Lộc xảy ra vào lúc hơn 15 giờ chiều ngày 30/7. Vụ sạt lở xảy ra sau khi cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý hiện trường các điểm sạt lở trên đèo Bảo Lộc.

Một điểm sạt lở trên đèo Bảo Lộc chiều ngày ngày 30/7.

Trong ngày 30/7, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra mưa lớn liên tục khiến nhiều điểm trên đèo Bảo Lộc bị sạt lở, gây ách tắc giao thông. Ngoài ra, tại các huyện Bảo Lâm, Di Linh, Đam Rông cũng bị ngập cục bộ, sạt lở một số nơi.