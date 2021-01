Xác minh làm rõ thông tin công an xã nổ súng làm 2 người bị thương

Hai vỏ đạn được gia đình nạn nhân nhặt được. Nguồn: Giao Thông

Thông tin từ TTXVN/Vietnam+: Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương xác minh, làm rõ nội dung người dân phản ánh về việc công an bán chuyên trách của xã Ea Tul (huyện Cư M’gar) trong quá trình bắt vụ “đánh bầu cua” ăn tiền đã nổ súng khiến 2 người bị thương.

Theo Infonet: Hiện cả 2 người bị thương nghi do liên quan đến vụ việc đã được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Cư M'gar điều trị.

Chị H'lai Niê (26 tuổi, em họ các nạn nhân, trú buôn Sah A) cho biết, 2 người liên quan đến vụ việc là anh em ruột, Y Trang (31 tuổi) và Y Chang (24 tuổi, có vấn đề về thần kinh). Vụ việc khiến anh Y Trang bị trúng đạn ở tay, anh Y Chang bị trúng đạn ở vùng mông.

Người nhà 2 nạn nhân trúng đạn thông tin về vụ việc. Nguồn: Infonet

Theo chia sẻ của người nhà 2 nạn nhân, tối 15/1, Y Trang cùng 2 người khác đánh bầu cua ăn tiền từ 10-20 ngàn đồng, ai thắng thì đi mua rượu, mồi về nhậu. Y Chang nằm ngủ gần chỗ nhóm đánh bầu cua.



Khoảng 23h đêm 15/1, khi cả nhóm đang chơi bầu cua thì Công an xã Ea Tul đến bắt quả tang. Lúc đó, có người đụng trúng Y Chang, người này thần kinh không ổn định nên thức dậy chống cự lại nên công an nổ súng trấn áp.

Theo một lãnh đạo UBND xã Ea Tul, xã đã yêu cầu lực lượng Công an xã báo cáo về vụ việc. Đến 15h ngày 16/1, Công an xã Ea Tul đã báo cáo sơ bộ về việc nổ súng.



Báo cáo thể hiện, vào tối 15/1, lực lượng Công an xã Ea Tul gồm 4 người đã bắt quả tang một nhóm đánh bạc tại buôn Sah A. Trong quá trình đó, một đối tượng nằm trên giường đã cầm dao chống cự, gây nguy hiểm đối với công an xã. Do đó, một cán bộ công an phía công an xã đã nổ súng, bắn đạn cao su xuống dưới đất và đạn bật lên.

Trao đổi với PV về vụ việc, một lãnh đạo Công an huyện Cư M'gar cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc và đang làm việc với Công an xã Ea Tul để xử lý.

"Khi nào có thông tin chính xác, chúng tôi sẽ trao đổi lại", lãnh đạo Công an huyện Cư M'gar nói.