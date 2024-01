Xách mã tấu chém người đàn ông kinh hoàng trên phố vì... "giúp bạn dằn mặt chuyện tình cảm"

Thông tin từ PLO: Ngày 23/1, Công an TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng phối hợp với VKSND cùng cấp đưa Lê Ngọc Thông (39 tuổi, ngụ phường 3, TP.Đà Lạt) đến đường Nguyễn Chí Thanh để thực nghiệm lại hiện trường vụ chém người gây thương tích.

Nạn nhân bị Thông chém là ông C.T.Q.T, 45 tuổi, ngụ ở TP.Đà Lạt.

Theo điều tra: Chiều 12/1, ông T đang bưng đồ từ cửa hàng ở đường Nguyễn Chí Thanh ra xe ô tô bất ngờ bị Thông từ phía sau dùng mã tấu chém liên tiếp vào lưng, tay.

Ông T bỏ chạy thì bị Thông đuổi theo. Đến khi người dân hô hoán, Thông mới chịu dừng lại và lên một xe máy của người khác bỏ trốn.

Ông T được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu với nhiều vết chém ở lưng, tay.

Sau khi chém ông T, Thông rời khỏi Đà Lạt, đến ngày 22/1 mới đến công an trình diện. Thông khai có người bạn đang quan hệ tình cảm với vợ cũ của ông T. Thời gian gần đây, người này nói rằng ông Tthường qua lại cửa hàng ở Nguyễn Chí Thanh để phụ giúp vợ cũ (đã ly dị) khiến người này bực tức. Nghe bạn tâm sự, Thông mang mã tấu chém ông T để dằn mặt giúp bạn.

Công an TP.Đà Lạt đang củng cố hồ sơ, trưng cầu giám định thương tích của ông T để xử lý theo quy định.

Ông T bị đối tượng lạ dùng mã tấu chém ngay giữa đường Nguyễn Chí Thanh, phường 1, TP.Đà Lạt.

Như Dân Việt đã đưa tin: Chiều tối 12/1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tiếp nhận và đang điều trị cho ông C.T.Q.T. Ông T là nạn nhân trong vụ người đàn ông bị đuổi chém liên tiếp ngay giữa đường phố Đà Lạt.

Theo camera của người dân ghi lại, vụ việc xảy ra vào lúc 16 giờ 20 phút chiều 12/1 trên đường Nguyễn Chí Thanh (phường 1, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Vào thời điểm trên, ông T đang bê đồ từ cửa hàng ra xe ô tô thì bị một đối tượng đi từ phía sau, rút mã tấu đã thủ sẵn trong người ra chém liên tiếp.

Do ông T mặc áo khoác khá dày nên may mắn không bị thương nặng. Mặc dù ông T đã tháo chạy nhưng đối tượng vẫn đuổi theo ông T để tiếp tục chém. Khi thấy người dân xung quanh hô báo công an thì đối tượng này mới dừng lại và bỏ đi.

Sau đó, ông T được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng kiểm tra. Bước đầu cơ quan y tế xác định nạn nhân bị chém một vết thương hở 6cm ở vùng thắt lưng, một vết thương hở 2cm ở cẳng tay. Ngoài ra, trên lưng ông T còn có vết bầm tím dài khoảng 10cm.

Người đàn ông bị đuổi chém liên tiếp ngay giữa đường phố Đà Lạt.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an TP.Đà Lạt đã tiếp nhận vụ việc và tiến hành điều tra, làm rõ.